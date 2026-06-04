Los CEOs de dos gigantes de los negocios en Argentina y los secretos de una alianza inédita para competir en el mundo fintech

Roberto Nobile, CEO de Personal, Juan Parma, CEO de Banco Macro y Marcela Romero, Presidente y CEO de Schneider Electric (IDEA)

“No nos pusimos de novios, nos casamos”, dijo Juan Parma, CEO de Banco Macro en referencia a la alianza que la compañía cerró con Personal a inicios de este año. Fue durante el Idea Management, uno de los encuentros empresariales más relevantes del calendario corporativo, donde figuras clave del sector privado argentino analizaron el futuro de la economía y los desafíos de la innovación en el país.

La jornada incluyó el análisis de la alianza estratégica entre Macro y Personal, dos actores de peso en los sectores financiero y tecnológico, que a comienzos de año se unieron para gestionar Personal Pay, la billetera digital de Personal.

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Durante su exposición, Roberto Nobile, director de IDEA y CEO de Personal, explicó que la iniciativa surgió de la convicción de que “no creemos en hacer las cosas solos. Tampoco en soluciones aisladas. Creemos en ecosistemas”. En este sentido, Nobile destacó la complementariedad de capacidades y la necesidad de asociarse con expertos en banca para satisfacer la demanda de los usuarios, quienes buscaban mantener el valor de su dinero ante la inflación. “No es una colaboración, es casi un casamiento”, resumió, aludiendo al nivel de compromiso y sinergia alcanzados en la unión con el sector bancario.

“El sistema tiene que ser entre cuatro y cinco veces más grande” (Parma)

Por su parte, Parma, que está al frente del Banco Macro desde comienzos del año pasado, detalló que el sistema financiero argentino representa solo el 11% del PBI, muy por debajo de los promedios regionales. “No podemos seguir peleándonos por la misma torta. El sistema tiene que ser entre cuatro y cinco veces más grande”, advirtió. Parma remarcó que el acuerdo no es una simple alianza comercial, sino una sociedad a partes iguales, con objetivos y riesgos compartidos. “No nos pusimos de novios, nos casamos”, graficó, y enfatizó la importancia de crear una empresa autónoma, sin bandos internos, capaz de ampliar el ecosistema y ofrecer a los clientes una billetera digital con acceso a productos bancarios integrados.

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El ejecutivo del sector bancario reconoció el desafío de comunicar la estrategia a los empleados, al tratarse de una inversión que podría crear un competidor desde adentro. Aun así, subrayó el objetivo común de expandir el sistema financiero argentino y facilitar que millones de usuarios accedan a servicios hasta ahora fragmentados. “Hoy una billetera puede hacer un montón de cosas, pero no te permite sacar un crédito, crear un plazo fijo, o recibir tu sueldo o jubilación. Nosotros vamos a hacer lo mejor de los dos mundos. Este modelo no existe en Argentina y vamos a crearlo. El cliente no pierde nada, solo gana”.

Eduardo Gorchs, CEO de Siemens Sudamérica junto a María Inés Del Gener, CEO para Cono Sur en Deloitte (IDEA)

La alianza de las compañías, que según los ejecutivos cuenta con el aval de los accionistas -Jorge Brito, por el lado de Macro y el Grupo Clarín, por el lado de Telecom- se conoció durante los últimos días de enero de este año, cuando Macro concretó la compra del 50% de Personal Pay luego de un desembolso de USD 75 millones.

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También participó del evento Eduardo Gorchs, CEO de Siemens Sudamérica (exceptuando Brasil), quien remarcó que tanto la minería como la tecnología son motores estratégicos para el crecimiento argentino. “Ambos tienen un potencial enorme de desarrollo, tanto de personas como de ecosistemas que van a colaborar con eso”, sostuvo. Para el ejecutivo, la competitividad ya no se define puertas adentro de cada compañía, sino en la red que conforman proveedores, clientes y, en ocasiones, hasta la competencia. “El secreto está en aceptar que la competitividad no se va a dar en la empresa, sino entre empresas, en el vínculo que se pueda construir, en la red”, afirmó.

“No creemos en hacer las cosas solos. Tampoco en soluciones aisladas. Creemos en ecosistemas” (Nobile)

Gorchs puso especial foco en el desarrollo del litio y subrayó la interdependencia entre tecnología y minería: “No hay minería sin tecnología. Sabemos que no hay tecnología sin minería. Queremos electromovilidad, data centers, vamos a necesitar un montón de minerales, como tierras raras, cobre y litio, se necesitan mutuamente”.

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El CEO de Siemens destacó, además, que las empresas del rubro minero, en especial las dedicadas al litio, operan en zonas remotas y con baja densidad poblacional, lo que las obliga a contribuir en áreas como educación, salud e infraestructura. “Para poder hacerlo de la forma más rápida, la tecnología es un habilitante crítico. En litio se usan herramientas que permiten que se extraiga de una manera rápida, lo que reduce los costos, también usa menos recursos y consume menos agua”.