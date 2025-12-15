Salud

¿Paro o ataque cardíaco? Cómo diferenciarlos e identificar riesgos

Reconocer sus señales y entender qué acciones tomar ante cada situación ayuda a reducir complicaciones y a salvar vidas

Guardar
El ataque cardíaco se produce
El ataque cardíaco se produce por un bloqueo en las arterias que impide el flujo sanguíneo al músculo cardíaco, genera síntomas como dolor en el pecho y dificultad para respirar, y en ocasiones puede desencadenar un paro cardíaco y arritmias fatales en quienes lo padecen (Imagen Ilustrativa Infobae)

*Este contenido fue producido por expertos de Mayo Clinic en exclusiva para Infobae.

¿Cuál es la diferencia entre un paro cardíaco repentino y un ataque cardíaco? ¿Qué personas son propensas a ambos y qué medidas de seguridad podemos tomar? Lo explica el Dr. Brian Shapiro, Medicina Cardiovascular, Mayo Clinic Jacksonville, Florida.

El paro cardíaco repentino puede ocurrir en una variedad de situaciones, cuando alguien, mientras está activo (jugando baloncesto o caminando con amigos), sufre un colapso y se desmaya. La presión arterial baja y, a menudo, el corazón deja de latir.

Esto puede ser provocado por una arritmia fatal, que ocurre cuando el corazón late de manera irregular y no bombea sangre de manera efectiva. Si su corazón no está bombeando, la sangre no llegará a su cerebro, lo que le causa un colapso.

El ataque cardíaco ocurre cuando hay un bloqueo que impide que el flujo sanguíneo llegue al músculo cardíaco. Las personas experimentan dolor en el pecho o dificultad para respirar. A veces, un ataque cardíaco puede causar un paro cardíaco repentino e incluso inducir una arritmia letal debido a la irritación causada por la falta de oxígeno y flujo sanguíneo.

Ante un episodio de paro
Ante un episodio de paro cardíaco es fundamental llamar al 911, solicitar un desfibrilador externo automatizado, realizar compresiones en el tórax y utilizar el aparato si se encuentra disponible, ya que el tiempo de respuesta es clave para la sobrevida del paciente afectado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular ocurren cuando el corazón late demasiado rápido, lo que se vuelve peligroso. Esto también causa la falta de flujo sanguíneo al cerebro y a los órganos vitales, ya que el corazón no bombea de manera eficiente.

Si alguien sufre un paro cardíaco y usted es testigo, llame al 911. Al pedir ayuda, solicite inmediatamente un desfibrilador externo automatizado (DEA). Si es seguro, realice la RCP (reanimación cardiopulmonar) o compresiones torácicas. Si está cerca, utilice un desfibrilador en el pecho de la persona.

Si se detecta un latido anormal y peligroso, la máquina aplicará una descarga adecuada para restablecer el ritmo cardíaco. El desfibrilador le dará una indicación para que, si nunca lo ha hecho antes, no es un profesional de la salud o está nervioso, pueda seguir las instrucciones y le dirá exactamente qué hacer.

La población general que sufrirá un paro cardíaco repentino es muy pequeña, pero esto puede variar según la edad y las condiciones médicas subyacentes. Antes de los 35 años, es mucho más común que ocurra un paro cardíaco repentino debido a una miocardiopatía subyacente (músculo cardíaco anormal).

La miocardiopatía hipertrófica, donde el
La miocardiopatía hipertrófica, donde el músculo cardíaco se engruesa y se vuelve más propenso a arritmias, afecta a uno de cada 500 individuos y representa la causa más frecuente de paro cardíaco repentino en atletas jóvenes de nivel secundario y universitario (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tipo más común es la miocardiopatía hipertrófica, en la cual el músculo del corazón se engruesa en algunas regiones, volviéndose más propenso a arritmias (latidos cardíacos irregulares). El riesgo de que esto ocurra es de 1 en 500. Esto puede causar latidos cardíacos anormales en atletas jóvenes del bachillerato y universidad.

Después de los 35 años, la preocupación se centra en la enfermedad de las arterias coronarias y el riesgo de ataque cardíaco. Pueden surgir problemas en las arterias del corazón debido a hipertensión, historia familiar, diabetes, tabaquismo y otros factores de riesgo que pueden causar placas ricas en colesterol en las arterias del corazón. Si estas placas se rompen, el flujo de sangre al músculo se interrumpe, lo que hace que el músculo entre en latidos cardíacos anormales.

Las personas que no hacen ejercicio con frecuencia y tienen un estilo de vida sedentario pueden experimentar un paro cardíaco repentino. Por otro lado, atletas como triatletas y maratonistas ejercen una gran presión sobre sus corazones.

Estos pacientes son monitoreados con más precaución. La historia familiar de paro cardíaco repentino es un factor importante a tener en cuenta durante el examen físico. El ejercicio físico es fundamental, no solo para la mortalidad en general, sino también para el bienestar mental — la cuestión es cómo practicarlo de manera segura y quién tiene un riesgo más elevado.

El ejercicio es fundamental para
El ejercicio es fundamental para prevenir riesgos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una persona de 65 años que ha corrido maratones toda su vida, pero que se ha sometido a una cirugía a corazón abierto para tratar una enfermedad de las arterias coronarias, puede seguir corriendo de manera segura, manteniendo su velocidad y capacidad a una frecuencia cardíaca mucho más baja. Hablamos con los pacientes sobre cómo hacer esto.

Durante el examen físico, los médicos escuchan soplos inusuales y realizan un electrocardiograma (EKG o ECG) y radiografías del tórax para detectar posibles signos de miocardiopatía. También se puede realizar una prueba de esfuerzo cardiopulmonar, en la que se pone una máscara especial en la cara para medir el oxígeno y el dióxido de carbono. Esto ayuda a los equipos de atención médica a identificar irregularidades muy sutiles que pueden indicar anomalías en el corazón o en los pulmones.

Los planes de ejercicio se adaptan según la situación; sin embargo, es fundamental controlar los síntomas. Si tiene dificultad para respirar durante ejercicios ligeros, siente opresión en el pecho, mareos o desmayos, estos síntomas son preocupantes y requieren pruebas adicionales.

Usted puede volver a hacer ejercicio y las cosas que disfruta nuevamente — ya sea correr una carrera de 5 km o jugar softball con sus hijos — el objetivo siempre es lograr todo esto de manera segura.

Temas Relacionados

Paro cardíacoAtaque cardíacoCorazónúltimas noticias

Últimas Noticias

Lograr la remisión de la prediabetes sin fármacos disminuye a la mitad el riesgo cardíaco

Un metanálisis internacional publicado en The Lancet reveló que normalizar los valores glucémicos mejora la supervivencia y disminuye la insuficiencia cardíaca en quienes presentan alteraciones previas al diagnóstico de diabetes

Lograr la remisión de la

Los 9 hábitos cotidianos que inciden en el avance del párkinson, según la ciencia

Los neurólogos Ray Dorsey y Michael Okun advirtieron en diálogo con The Telegraph, que acciones tan simples como el tipo de alimentación, el cuidado del aire en casa o la rutina de sueño pueden influir en la aparición de riesgos neurológicos

Los 9 hábitos cotidianos que

Cómo incorporar omega-3 a la dieta con productos sencillos y avalados por la ciencia

Especialistas de Verywell Health y Harvard Health detallan cuáles son los ingredientes comunes y accesibles que contribuyen al equilibrio del organismo

Cómo incorporar omega-3 a la

Por qué el dolor de rodilla que aparece durante la noche no debe subestimarse, según los expertos

Especialistas de Cleveland Clinic subrayan la importancia de prestar atención a molestias nocturnas en las articulaciones, ya que pueden convertirse en un obstáculo inesperado tanto para el descanso como para el bienestar cotidiano

Por qué el dolor de

El mayor estudio sobre dietas vegetarianas y veganas en niños reveló riesgos y beneficios

Un equipo de Italia, Estados Unidos y Australia analizó datos de miles de chicos y adolescentes. Detectó que los regímenes basados en plantas requieren atención especial a nutrientes clave para garantizar un buen crecimiento

El mayor estudio sobre dietas
DEPORTES
La decisión que tomó Neymar

La decisión que tomó Neymar sobre su futuro para pelear por un lugar en el Mundial con Brasil

La FIA eligió a Argentina para desarrollar su plan de seguridad vial: el rol estratégico del ACA

La sorprendente reacción de Ruggeri ante el posible traspaso de Borja desde River Plate a Boca Juniors

Con el título de BALTC en caballeros y de Ferro en damas, así quedó la lista completa de campeones del Interclubes de la AAT

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol confirmó cuándo se jugará la Finalíssima ante Argentina

TELESHOW
Maru Botana y Yanina Latorre

Maru Botana y Yanina Latorre se reencontraron cara a cara tras años de polémica: “No me gusta la mentira”

Facundo Arana recordó a su mejor amigo en un nuevo aniversario de su muerte: “Significa mucho para mí”

Araceli González y su molestia con la producción de Mirtha tras el llanto en el programa: “Pedí que corten esa parte”

Diplomas, abrazos y sonrisas: el emotivo fin de curso de Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza

Rocío Marengo respondió las críticas por su primera salida luego de ser mamá: “Jamás me harán dudar de mi rol”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno francés logra respaldo

El Gobierno francés logra respaldo parcial para el presupuesto de 2026 en medio de fuertes tensiones

Crisis económica en Irán: el rial marcó un mínimo histórico y se dispara la inflación

La flota fantasma del petróleo ruso: anatomía de una red que esquiva las sanciones occidentales

Francia condenó a 30 años de prisión al ex líder rebelde congoleño Roger Lumbala por crímenes de lesa humanidad

Seguros de vida en Colombia: los beneficios que pocos conocen y cómo han evolucionado más allá del fallecimiento