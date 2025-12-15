La hierba común de cocina que puede aliviar los síntomas de la menopausia y la confusión mental, según expertos

La salvia regula la glucosa y mejora la memoria, según estudios recientes y expertos en salud natural (Freepik)

La salvia es una hierba habitual en la cocina, cuya popularidad ha crecido en el ámbito de la salud natural gracias a sus numerosos beneficios, entre ellos el control del azúcar en sangre, la mejora de la memoria y el alivio de los síntomas de la menopausia.

De acuerdo con información de Hello, la utilización de esta planta cuenta con el respaldo de estudios recientes y la experiencia de especialistas, aunque requiere ciertas precauciones.

Regulación de glucosa y apoyo al metabolismo

La Salvia officinalis, utilizada durante siglos en la medicina tradicional, posee propiedades confirmadas por la ciencia actual. Destaca su capacidad para regular los niveles de glucosa, mejorar la función cognitiva y aliviar molestias asociadas a la menopausia.

Pilar Pérez, farmacéutica y directora general de Albalab Bio, señaló a Hello: “La salvia actúa sobre ciertas enzimas hepáticas implicadas en el metabolismo de la glucosa, lo que ayuda a equilibrar los niveles de azúcar en el organismo”. Este efecto resulta especialmente relevante para quienes buscan alternativas naturales en el manejo de la diabetes o la prevención de picos glucémicos.

El consumo de Salvia officinalis ayuda a equilibrar los niveles de azúcar y apoya el metabolismo en personas con diabetes tipo 2 (Imagen ilustrativa infobae)

Una revisión sistemática y metaanálisis publicado en la revista Complementary Therapies in Medicine encontró que el consumo de extracto de Salvia officinalis en pacientes con diabetes tipo 2 mejoró el control glucémico y el perfil lipídico (redujo glucosa en ayunas y mejoró C-reactiva, colesterol LDL y HDL) comparado con el punto de partida o placebo, lo que sugiere un efecto positivo de la salvia en la regulación de la glucosa y lípidos.

El consumo de salvia, tanto en infusión como en suplementos, favorece la absorción de glucosa por las células y reduce su concentración en sangre. Los estudios citados por Hello indican que estos beneficios se acentúan cuando se combinan con hábitos saludables como la actividad física y una dieta sana.

La acción de la salvia en el metabolismo convierte a esta hierba en una opción complementaria para quienes desean sumar remedios naturales a su tratamiento médico, siempre bajo supervisión profesional.

Los compuestos de la salvia influyen en los neurotransmisores relacionados con la memoria y la concentración, beneficiando la función cognitiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito cognitivo, la salvia sobresale por su efecto positivo en la memoria y la concentración. Según explicó Pérez a Hello: “Existen ciertos compuestos en la salvia que parecen influir en los neurotransmisores relacionados con la memoria, como la acetilcolina”.

Los antioxidantes presentes en la planta, como el ácido rosmarínico, ayudan a reducir el estrés oxidativo en el cerebro, lo que podría disminuir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas tales como Alzheimer y Parkinson.

Salvia y menopausia: alivio natural

La salvia también se ha consolidado como recurso natural para mujeres en la menopausia. Por sus efectos fitoestrogénicos, contribuye a reducir síntomas como los sofocos.

Un meta-análisis de 2023 sobre estudios clínicos en mujeres posmenopáusicas demostró que el uso de Salvia officinalis redujo significativamente la frecuencia de los sofocos comparado con placebo, aunque la evidencia sobre la intensidad aún es variable.

La salvia alivia los síntomas de la menopausia, como los sofocos, gracias a sus efectos fitoestrogénicos comprobados en estudios clínicos (Freepik)

Algunos de sus compuestos ejercen un efecto calmante que ayuda a disminuir el estrés y la ansiedad, según destacó Pérez en Hello. Asimismo, la infusión de salvia puede favorecer la digestión y aliviar la hinchazón; mientras que, en cosmética, se emplea para regular el exceso de grasa en la piel y fortalecer el cabello.

Formas de consumir salvia y recomendaciones

La forma más común de incorporar salvia a la rutina diaria es la infusión: basta con hervir una taza de agua, añadir hojas secas, dejar reposar cinco minutos y colar antes de beber (infusión).

En tal caso, se recomienda no superar dos o tres tazas al día y restringir el consumo a períodos cortos, a fin de evitar efectos adversos.

Hello sugiere combinar salvia con otras hierbas, como manzanilla o menta, para potenciar sus efectos digestivos y mejorar el sabor. A pesar de sus ventajas, la salvia no resulta adecuada para todos.

Las personas con epilepsia han de abstenerse de consumirla, ya que algunos de sus componentes pueden volverse neurotóxicos en dosis elevadas. Además, quienes padecen hipertensión deben consultar a un profesional antes de ingerir salvia, pues podría influir en la presión arterial.

La infusión de salvia es la forma más común de incorporar esta hierba a la rutina diaria (Freepik)

Usos tradicionales y espirituales de la salvia

Además de sus aplicaciones en cocina y salud, la salvia es utilizada en rituales de limpieza energética, especialmente la salvia blanca, quemada como incienso.

Es importante distinguir entre la Salvia officinalis, apta para consumo, y la Salvia apiana, reservada para fines espirituales. Helloadvierte que el aceite esencial de salvia por vía oral puede ser peligroso para el sistema nervioso, por lo que se recomienda emplear solo las formas tradicionales y seguras.