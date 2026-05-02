Antinarcóticos de Guatemala erradica más de 87 mil matas de marihuana en un operativo en Petén

El operativo conjunto logró destruir tres zonas de cultivo ilícito de marihuana cerca del caserío Flor de la Esperanza./(PNC Antinarcóticos Guatemala)

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, a través de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), realizó un operativo en el municipio de Las Cruces, Petén, que resultó en la erradicación de 87,800 matas de marihuana. La acción se llevó a cabo en colaboración con el Ejército de Guatemala en áreas montañosas cercanas al caserío Flor de la Esperanza, donde las autoridades identificaron y destruyeron tres zonas de cultivo ilícito.

El operativo permitió localizar e incinerar los sembradíos, que se encontraban en fase de aprovechamiento. Según el avalúo oficial, la droga incinerada está valorada en aproximadamente Q. 43,900 (5,747.81 dólares). Las acciones forman parte de una estrategia planificada para debilitar las estructuras criminales dedicadas a la producción y tráfico de drogas en áreas rurales del país.

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La SGAIA reportó resultados positivos durante la operación, subrayando la importancia de la denuncia ciudadana para la identificación y localización de estos cultivos. Las autoridades agradecieron los reportes recibidos a través de la Línea Antinarcótica, que han facilitado la detección temprana de actividades ilícitas.

Desde enero hasta abril de 2026, la PNC de Guatemala ha intensificado las acciones para combatir el narcotráfico, tanto en la erradicación de plantaciones como en la captura de implicados en actividades ilícitas. De acuerdo con reportes oficiales y publicaciones institucionales, durante los primeros cuatro meses del año las fuerzas antinarcóticas han logrado varios golpes significativos contra estructuras dedicadas al cultivo, procesamiento y tráfico de drogas.

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Las fuerzas antinarcóticas intensificaron en 2026 la erradicación de cultivos, el desmantelamiento de laboratorios y la captura de implicados en narcotráfico./(PNC Antinarcóticos Guatemala)

Entre las acciones más destacadas se encuentran operativos conjuntos con el Ejército, en los que se han desmantelado plantaciones de marihuana y amapola, así como laboratorios clandestinos de procesamiento de drogas sintéticas. Las autoridades han informado sobre la destrucción de sembradíos en departamentos como Petén, San Marcos y Alta Verapaz, zonas identificadas como áreas de alta incidencia para el cultivo ilegal.

Además de la erradicación, la PNC reportó la detención de individuos vinculados con el narcotráfico durante allanamientos y patrullajes en comunidades rurales. Estos arrestos han sido catalogados como parte de una estrategia integral que abarca la disuasión, persecución penal y la reducción del impacto de las organizaciones criminales en las comunidades.

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Las estrategias implementadas incluyen el refuerzo de la vigilancia en corredores identificados como rutas del narcotráfico, la intervención en puntos de almacenamiento y distribución de drogas, y la cooperación con organismos internacionales para el intercambio de información y mejores prácticas en la lucha contra el crimen organizado. El uso de tecnología y la capacitación continua del personal policial han sido factores clave en la obtención de resultados favorables.

Impacto y proyección

La destrucción de más de 87 mil matas de marihuana en Petén representa uno de los mayores golpes a la producción ilícita de drogas detectados en lo que va de 2026. Según autoridades antinarcóticas, estas acciones buscan cortar la cadena de suministro desde la raíz, dificultando el acceso a la materia prima para las estructuras criminales y limitando la oferta de estupefacientes en el mercado interno y externo.

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La destrucción de estos cultivos busca cortar la cadena de suministro y reducir el financiamiento de grupos criminales, mejorando la seguridad ciudadana./(PNC Antinarcóticos Guatemala)

Las operaciones de erradicación no solo buscan reducir la disponibilidad de droga, sino también afectar las fuentes de financiamiento de grupos dedicados al narcotráfico. El debilitamiento de estas estructuras contribuye a la seguridad ciudadana y al control territorial en regiones tradicionalmente afectadas por la presencia de actividades ilícitas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para continuar denunciando de forma anónima cualquier actividad sospechosa relacionada con el narcotráfico, recordando la importancia de la colaboración comunitaria en la lucha contra este fenómeno. La PNC y el Ejército de Guatemala mantienen su compromiso de fortalecer las acciones coordinadas para enfrentar el desafío del narcotráfico, priorizando la erradicación de cultivos ilícitos y la captura de los responsables de estas actividades.

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