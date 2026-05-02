Salud

Una comida semanal sin carne puede reducir la huella de carbono personal

Sustituir una comida con productos de origen animal por una opción vegetal cada semana puede reducir de forma significativa las emisiones individuales de gases de efecto invernadero, según datos recientes que destacan el impacto ambiental de la industria ganadera y láctea

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Ilustración de una familia sonriente cenando. Mesa con platos de vegetales, legumbres y cereales. Nubes de humo se disipan en un cielo azul con sol y pancarta.
Sustituir una comida semanal de carne por opciones vegetales reduce de manera significativa las emisiones de gases de efecto invernadero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambiar una comida semanal con carne por una opción vegetal es una medida sencilla que puede contribuir de forma importante a la lucha contra el cambio climático. Según Time, este pequeño ajuste reduce las emisiones de gases de efecto invernadero debido al peso de la industria ganadera y de productos lácteos en la contaminación global y su papel en el calentamiento del planeta.

El peso ambiental de la alimentación se hace evidente en los datos globales. Las dietas basadas en productos de origen animal concentran una parte sustancial de las emisiones del sistema alimentario: la producción de carne y lácteos representa el 57% de las emisiones vinculadas a los alimentos, según datos recopilados por Time.

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El impacto no termina ahí. La actividad ganadera por sí sola explica entre el 12% y el 19% de las emisiones humanas de gases de efecto invernadero, lo que la posiciona como uno de los principales focos de presión sobre el clima a nivel global.

Un factor clave es el metano, que constituye la mayoría de las emisiones de la industria cárnica y láctea. Este gas, liberado por vacas y otros animales durante la digestión, tiene la capacidad de atrapar 86 veces más calor que el dióxido de carbono en 20 años.

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Efectos ambientales de consumir menos carne

Expertos citados por Time indican que las dietas basadas en plantas requieren considerablemente menos recursos que las centradas en productos animales. Un estudio reciente establece que las dietas vegetales producen hasta un 75% menos de gases que atrapan el calor, y representan una reducción similar en la contaminación del agua y el uso de tierras.

Vista aérea de espinacas, pimiento, cítricos, aguacate, frijoles, lentejas, garbanzos, quinua, fresas, pan y semillas de calabaza sobre madera.
El plato ideal para una comida sin carne incluye una mezcla balanceada de frutas, verduras y cereales integrales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Optar por solo una comida sin carne a la semana puede reducir la huella de carbono anual de una persona en una magnitud comparable a dejar de utilizar el coche durante un mes. Este dato resalta el efecto acumulativo de una decisión sencilla cuando millones de personas la adoptan al mismo tiempo.

Cómo sustituir la carne por proteínas vegetales

Time recomienda programar al menos una comida semanal completamente libre de carne como estrategia fácil de implementar. Para hacer más simple esta transición, la publicación sugiere aprovechar los mercados locales, donde es posible encontrar frutas y verduras de temporada. Estos productos suelen tener una huella de carbono menor al requerir menos transporte y conservación.

El plato ideal para una comida sin carne debe contener una combinación de frutas, verduras, cereales integrales y proteínas vegetales como tofu, tempeh, legumbres o frijoles. Reemplazar la carne roja por estas alternativas añade variedad y nutrición al menú y facilita aumentar la proporción de alimentos vegetales cada semana.

Beneficios para la salud y la nutrición

La evidencia citada por Time subraya que las dietas centradas en plantas no solo benefician al entorno, sino también a la salud. Diversos estudios demuestran que reducir el consumo de carne disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas y puede elevar la esperanza de vida.

Una alimentación equilibrada, rica en vegetales, aporta todos los nutrientes esenciales y confirma que no es necesario depender de productos animales para estar saludables.

Imagen de una mujer de espaldas con cabello castaño recogido y un sombrero beige, de pie en un campo soleado con flores silvestres y un cielo azul claro.
Un estudio destacado por TIME confirma que las dietas centradas en plantas contribuyen tanto a la salud como al cuidado ambiental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas citados por la publicación destacan que se pueden cubrir todas las necesidades nutricionales mediante una dieta basada en plantas bien planificada. Entre los beneficios se incluyen un mejor control del peso, fortalecimiento del sistema cardiovascular y prevención de enfermedades crónicas, siempre que la selección de alimentos sea diversa.

Incorporar una comida semanal sin carne es una forma sencilla de favorecer tanto la salud como la reducción del impacto ambiental. Esta propuesta, respaldada por la ciencia y por los especialistas a los que recurre Time, posiciona al consumidor como agente de cambio ante la crisis climática.

Elegir aumentar la presencia de vegetales en la dieta no solo ayuda al planeta, sino que también mejora la nutrición diaria. Este doble efecto positivo está accesible para cualquiera con solo una decisión semanal.

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