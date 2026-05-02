El emotivo texto que la nieta de Luis Brandoni escribió a casi dos semanas de la muerte del actor: "Tu cara en todas partes"

El homenaje de Macarena Brandoni a su abuelo Luis

La pérdida de Luis Brandoni el último 20 de abril conmovió profundamente a la sociedad argentina, y su nieta, la escritora Macarena Ripoll Brandoni, esperó 13 días para elaborar un gesto íntimo y público para despedirse otra vez de quien fue su guía y referente.

Macarena, de 25 años, también socióloga, autora de “Inmaterial”, “Amores con pasaje de ida” y “Todo lo que rompimos”escribió un mensaje dirigido a su abuelo, donde expresa gratitud, amor y admiración, en el que incluyó imágenes entrañables.

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Luis Brandoni lee uno de los poemas que escribió su nieta Macarena en la presentación del libro Inmaterial en 2024

El mensaje de Macarena: una carta y una memoria

Las palabras que eligió la joven, escritas desde las entrañas, dicen lo siguiente: “Recién me atrevo a escribirte, o a escribir a secas. Intenté hablarte, pero qué ilusa: sé que es mi imaginación respondiéndome a mí misma.

Aunque sé que trataste de responderme, y de formas muy creativas, debo admitir, sobre todo a través de sueños y voces que no puedo explicar de dónde vienen.

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Cuando junté los ramos de flores para regalártelos, se formó un corazón. Todavía no entiendo bien cómo funciona esto de no ser inmortal, pero estoy segura de que ya lo entenderé.

Si algo puedo hacer es quedarme con lo lindo, con momentos inmortales, con tu cara en todas partes, con tu voz única y rebelde, con tu carácter, que tanto heredé y hace poco empecé a aceptar con felicidad, con tu energía y pasión, de las que quiero nutrirme para seguir mi camino.

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Pero yo sé que, tarde o temprano, nos vamos a volver a encontrar en la casa Las Chingolas, y vamos a ocupar todos los cuartos al mismo tiempo y a comer fruta en el jardín.”

Una fotografía que compartió Macarena Brandoni de niña junto a su abuelo Luis Brandoni

Las imágenes que retratan un lazo eterno

El mensaje estuvo acompañado por fotografías que ilustran el vínculo entre Luis Brandoni y su nieta. En la primera imagen, de abril de 2024, ambos celebran la presentación de “Inmaterial”, el primer libro de poemas de la escritora; Brandoni sostiene la obra y posa junto a ella, que lo mira y sonríe a ese abuelo presente en un momento clave de la carrera literaria de su nieta.

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Otra fotografía, tomada años atrás, muestra a Brandoni abrazando a Macarena cuando era niña; ella mira a la cámara con sorpresa, y el actor sonríe, reflejando la conexión forjada a lo largo del tiempo.

En una tercera imagen, Brandoni besa a su nieta mientras sostiene su libro, y también aparece la instantánea de los dos ramos de flores que, al unirlos, formaron un corazón, gesto que la propia Macarena recordó en su carta.

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En su texto, Macarena Brandoni escribió sobre los dos ramos de flores que le regaló a su abuelo y que, al unirse, formaron un corazón

Un último homenaje en la Legislatura Porteña

Luis Brandoni falleció el 20 de abril de 2026, a los 86 años, tras nueve días de internación por un hematoma subdural provocado por una caída. El impacto de la noticia alcanzó tanto a la familia como al mundo artístico y al público.

El velatorio se desarrolló en la Legislatura Porteña, cumpliendo el deseo que Brandoni había expresado en vida: despedidas abiertas y extensas. Sus hijas, Florencia y Micaela, junto a Saula Benavente, organizaron el adiós permitiendo el acceso durante 12 horas, para que amigos y seguidores participaran sin apuro, según reconstruyó Infobae.

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El productor y amigo Carlos Rottemberg explicó que la decisión simbolizaba la visión del actor sobre los ritos de despedida. Florencia, su hija, sintetizó el espíritu familiar con humor: “Vamos con 12 horas que si no papá nos mata”, relató Infobae.

Durante esa jornada, la Legislatura se transformó en un espacio de memoria viva, donde lo cultural, lo teatral y lo familiar se unieron para rendir homenaje a una figura esencial del escenario argentino.

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Macarena Brandoni presentó su libro de poemas junto a su abuelo, en un evento donde se conjugó literatura y música (Instagram)

El legado de Brandoni: un consejo que trasciende generaciones

En ese contexto, Macarena despidió a su abuelo con una frase en la que resumió sus sentimientos: “Nonito, vas a estar siempre en mi corazón, gracias por haber sido mi referente e inspiración”.

La despedida de Macarena incluyó un video con el consejo de su abuelo al público joven. En el mismo, y consultado sobre qué recomendaría a quienes inician en la actuación, Luis Brandoni respondió, según el material compartido: “A los jóvenes: que vean cine, que lean teatro argentino, que se fijen en lo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una gran tradición teatral, cinematográfica, de televisión. Esta es la tercera capital teatral del mundo, me refiero a Buenos Aires. Y tener esa suerte de vivir acá y poder trabajar acá o vivir en Lanús, en La Pampa, en Chaco y poder trabajar en Buenos Aires también es una gran suerte. Pero hay que conocernos, nos tenemos que conocer. Y si pueden ver cine argentino, véanlo todo el que puedan y teatro argentino para saber de qué se trata”.

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El actor defendió siempre el valor de la producción cultural local, alentando a las nuevas generaciones a valorar el arte propio. Macarena Brandoni compartió y amplificó este legado, subrayando cómo la pasión y el compromiso de su abuelo llegan tanto a la familia como a toda la comunidad artística.

El gesto de despedida de Macarena se integra así a una historia en la que la memoria personal se convierte en herencia cultural, uniendo generaciones a través de la palabra, el arte y el afecto.