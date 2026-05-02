Sociedad

Broma o agresión pasiva: cómo detectar la diferencia y evitar conflictos en el trabajo y la familia

Un adecuado análisis del tono de voz, la postura corporal y el contexto permite detectar intenciones y evitar que la ironía o el sarcasmo deterioren la calidad de las relaciones interpersonales

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La psicóloga clínica Natalia Naumova explica que la agresión pasiva suele disfrazarse de comentarios ambiguos, ironía o sarcasmo en el entorno familiar y laboral - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distinguir entre una broma y una manifestación de agresión pasiva es fundamental para mantener relaciones interpersonales saludables y evitar malentendidos que puedan afectar el clima emocional en el hogar o el trabajo.

La psicóloga clínica Natalia Naumova advierte que la agresión pasiva suele camuflarse bajo comentarios ambiguos, ironías o sarcasmos que, lejos de buscar un momento lúdico, expresan descontento o desacuerdo de manera indirecta. En cambio, una broma genuina busca provocar risa o distensión, y suele darse en ambientes de confianza, acompañada de señales no verbales como sonrisas abiertas, contacto visual y un tono relajado.

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Estudios publicados en la revista Psychology Today subrayan que la diferencia clave radica en el impacto emocional sobre el receptor. Las bromas auténticas generan complicidad y bienestar, mientras que las manifestaciones de agresión pasiva dejan a la otra persona incómoda, insegura o incluso dolida.

Cuando las “bromas” se repiten y contienen críticas disfrazadas, sarcasmo o generan tensión, es probable que se trate de hostilidad encubierta y no de humor inocente.

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Un informe de Mayo Clinic, institución médica de referencia en Estados Unidos, señala que la agresión pasiva puede presentarse no solo a través de palabras, sino también mediante gestos, silencios prolongados, evasivas o incluso actitudes de olvido intencional. Estos comportamientos buscan, en muchos casos, evitar el conflicto abierto, pero transmiten claramente una insatisfacción que no se verbaliza de manera directa.

En el entorno laboral, la agresión pasiva puede manifestarse en tareas incumplidas, respuestas evasivas o comentarios sarcásticos durante reuniones.

Señales verbales y no verbales para identificar la diferencia

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Identificar la agresión pasiva y fomentar la comunicación honesta previene dinámicas tóxicas y fortalece las relaciones basadas en la confianza (Imagen Ilustrativa Infobae)

La interpretación correcta de una broma o de una agresión pasiva requiere analizar tanto el lenguaje corporal como el contexto en el que se produce la interacción. Natalia Naumova señala que el análisis del tono de voz, la postura y la expresión facial es fundamental: si la persona se muestra tensa, evita la mirada o utiliza un tono irónico, es probable que el comentario esconda una crítica o malestar. Por el contrario, las bromas sanas suelen estar acompañadas de gestos abiertos, risas compartidas y una atmósfera de complicidad.

Un artículo de la Asociación Americana de Psicología (APA) señala que la agresión pasiva puede identificarse cuando el supuesto humor se utiliza sistemáticamente para desacreditar, ridiculizar o restar valor a la otra persona, especialmente si se observa una reacción emocional negativa o si la persona afectada pide que el comportamiento cese y la otra insiste. La reiteración de estas conductas indica un patrón problemático y no un simple malentendido puntual.

Además, la APA recomienda prestar atención al contexto: en relaciones laborales jerárquicas o en entornos familiares tensos, la agresión pasiva puede hacerse más frecuente, ya que las personas buscan expresar su desacuerdo o frustración sin exponerse a una confrontación directa. En estos casos, el humor puede convertirse en un canal para canalizar emociones reprimidas.

Estrategias para responder y preservar el bienestar emocional

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El análisis del lenguaje corporal, tono de voz y contexto es clave para identificar si un comentario es una broma genuina o una agresión pasiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reconocer la diferencia entre broma y agresión pasiva permite adoptar estrategias para proteger la salud emocional y fortalecer relaciones más transparentes. De acuerdo con Mayo Clinic, una respuesta asertiva es fundamental: expresar con claridad cómo afectan los comentarios ambiguos y pedir que se detengan, sin recurrir a la confrontación agresiva, ayuda a poner límites y a dejar en claro las propias necesidades emocionales.

La revista Psychology Today enfatiza la importancia de la autoconciencia y la empatía, tanto para quien recibe como para quien emite el comentario. Identificar cuándo el humor deja de ser saludable y pasa a ser dañino requiere también revisar las propias reacciones: si tras una “broma” persiste el malestar, es recomendable conversar abiertamente sobre los límites personales.

En entornos laborales, la APA sugiere abordar las situaciones de agresión pasiva mediante conversaciones privadas y, si es necesario, involucrar a recursos humanos o a un mediador para prevenir que el clima se deteriore. En el ámbito familiar, fomentar el diálogo directo, la escucha activa y la retroalimentación constructiva ayuda a reducir la ambigüedad y a fortalecer la confianza mutua.

La identificación temprana de la agresión pasiva y la intervención adecuada pueden prevenir el desarrollo de dinámicas tóxicas y contribuir a una convivencia más armónica. La clave está en reconocer las señales, validar las emociones propias y ajenas, y buscar siempre la comunicación honesta como base de cualquier vínculo duradero.

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