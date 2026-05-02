República Dominicana: Abinader reconoce a figuras clave del sector laboral en la primera entrega del Premio al Mérito

Empresarios y sindicalistas se comprometen a seguir trabajando junto con el Gobierno en favor del crecimiento económico y bienestar de los trabajadores (Cortesía).

El día de ayer 1 de mayo, al conmemorar el Día Internacional del Trabajo, el presidente Luis Abinader instituyó la primera edición del Premio Anual al Mérito Laboral en República Dominicana, durante una ceremonia que reunió a figuras clave del ámbito sindical, empresarial y gubernamental en Santo Domingo.

Según informó la oficina de prensa de la Presidencia, el acto contó con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña, y se entregaron ocho reconocimientos a trabajadores y empresarios destacados por su aporte al desarrollo económico, social y humano del país, así como por la promoción del empleo digno y la excelencia laboral.

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De acuerdo con lo reportado por la Presidencia, el galardón fue establecido mediante el Decreto núm. 389-25, marcando un compromiso oficial con el fortalecimiento del diálogo tripartito entre gobierno, empleadores y trabajadores. El evento buscó resaltar la importancia de alianzas para la construcción de un futuro común y próspero, como lo subrayó el ministro de Trabajo, Eddy Olivares.

“La alianza y trabajo conjunto entre el Gobierno, empleadores y trabajadores permite la construcción de un futuro común próspero”, afirmó Olivares durante la ceremonia, y reiteró la intención del Ministerio de continuar impulsando políticas para fortalecer el empleo y garantizar condiciones laborales justas.

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El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, durante su intervención en la ceremonia de entrega del Premio Anual al Mérito Laboral 2026, realizada en Santo Domingo (Cortesía).

Por parte del sector empleador, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, destacó el esfuerzo de los más de cinco millones de trabajadores dominicanos y valoró la decisión del gobierno de institucionalizar el reconocimiento al trabajo. Marranzini también manifestó la disposición del empresariado para mantener el trabajo conjunto por el crecimiento de la economía nacional.

El ámbito sindical estuvo representado por Rafael “Pepe” Abreu, quien resaltó el compromiso del actual gobierno con el equilibrio y el bienestar de todos los sectores. Estas declaraciones fueron recogidas por la prensa oficial, que también destacó la participación de representantes de:

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Senado

Tribunal Superior Electoral

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Dirección de Ética e Integridad Gubernamental

Alcaldías locales.

Reconocimientos a la excelencia, innovación y liderazgo en el sector laboral

En esta primera edición, el Gran Galardón al Trabajador Meritorio fue entregado a William Radhamés Tejada Alcántara, de Nestlé Dominicana y dirigente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), por su dedicación y ética profesional.

Otros reconocimientos incluyeron la medalla por Excelencia en el Trabajo para Domínica Cabral de Rijo (Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD), la de Innovación para Victoria García Ravelo (CNUS), y la de Liderazgo y Armonía Laboral para Manolo “Pupilo” Ramírez (Confederación Autónoma Sindical Clasista, CASC).

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El presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña entregan un reconocimiento durante la ceremonia del Premio Anual al Mérito Laboral 2026 (Cortesía).

El reconocimiento al Compromiso con los Derechos de los Trabajadores recayó sobre Gabriel Antonio del Río Doñé, presidente de la CASC, por su legado e integridad en la defensa del bienestar laboral.

En la categoría Trayectoria en la Generación de Oportunidades Laborales, los empresarios José Luis Corripio, Félix María García Castellanos y Frank Rainieri fueron distinguidos por sus aportes al desarrollo empresarial y la creación de empleos en el país.

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El Premio Anual al Mérito Laboral permite la postulación de trabajadores de cualquier sector productivo, así como de instituciones y empresas nacionales e internacionales con un historial comprobado de buenas prácticas laborales y un impacto positivo en la sociedad. Las postulaciones serán evaluadas por un comité presidido por el ministro de Trabajo, junto a representantes sindicales y empresariales.

Según el portal de la Presidencia, la instauración de este premio busca promover la excelencia, el trabajo digno y el reconocimiento a quienes contribuyen de manera significativa al desarrollo del país caribeño.

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