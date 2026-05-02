El entrenamiento de cuello para pilotos de la Fórmula 1 puede mejorar la salud postural diaria

El cuello de Franco Colapinto está entrenado para soportar fuerzas G que duplican y triplican la gravedad (REUTERS/Mark Peterson)

Recorrer un circuito de Fórmula 1 a velocidades superiores a 320 kilómetros por hora exige mucho más que reflejos rápidos; requiere un estado físico único y en especial un cuello extraordinariamente fuerte, capaz de soportar fuerzas G cinco veces superiores a la gravedad.

Si bien dichas condiciones extremas son exclusivas del automovilismo de élite, los rigurosos programas de fortalecimiento del cuello de los pilotos ofrecen lecciones útiles para quienes enfrentan las tensiones de la vida moderna.

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La doctora Neeru Jayanthi, especialista en medicina deportiva con sede en Atlanta, advierte que la mala postura frente a dispositivos electrónicos puede causar molestias persistentes en cuello, hombros y espalda. Según explicó, basta con sentarse frente a la computadora durante dos, tres o cuatro horas para que, sin notarlo, la cabeza adopte una posición incorrecta respecto a la columna. Esto genera el aumento de casos del denominado “cuello tecnológico”, una dolencia cada vez más extendida entre adultos que trabajan largas horas frente a pantallas.

El entrenador Antti Kontsas, quien trabajó con el tetracampeón Sebastián Vettel y otros atletas de élite, sostiene que “las bases para una buena salud son las mismas para una persona normal y para un piloto; el punto de partida es exactamente el mismo”.

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El profesional recomienda que el entrenamiento de cuello debe realizarse de manera segura, conociendo la carga y aumentándola gradualmente, y siempre consultando a un profesional, especialmente en caso de lesiones cervicales o dolor persistente.

El principio fundamental es claro: fortalecer el cuello beneficia tanto a quienes compiten al volante de un monoplaza como a quienes desean prevenir molestias derivadas del trabajo sedentario. Mejorar la postura al usar pantallas e incorporar ejercicios sencillos puede marcar la diferencia en la salud cervical, sin necesidad de alcanzar el desarrollo muscular de un piloto de Fórmula 1.

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El ejercicio de cuello de la Fórmula 1

Este tipo de rutinas empleadas por los pilotos de Fórmula 1 pueden adaptarse a la rutina diaria de cualquier persona, incluso de quienes pasan largas horas frente a una pantalla. La doctora Jayanthi señala que simples ajustes en la postura y la inclusión de ejercicios específicos pueden aliviar significativamente las molestias asociadas a las molestias.

Los pilotos de la Fórmula 1 dedican tan solo unos minutos tres veces a la semana para lograr un cuello fuerte (REUTERS/Yves Herman)

Una de las recomendaciones más accesibles consiste en practicar movimientos isométricos, como retraer la pera para alinear la cabeza con la columna vertebral. Según la especialista, conviene recordarse esta acción cada 30 o 60 minutos durante el trabajo.

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Estiramientos sencillos y una mayor conciencia postural son el primer paso para contrarrestar la inclinación hacia la pantalla y prevenir dolores cervicales.

El entrenador Antti Kontsas, consultado por The Independent, sugiere ejercicios con el propio peso corporal, como mantener la cabeza alineada con los hombros en posición de plancha lateral.

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Otra alternativa consiste en tumbarse boca arriba en un banco, dejando la cabeza colgando en posición horizontal. El objetivo es mantener la cabeza quieta y ver cuánto tiempo se puede aguantar, lo que fortalece principalmente la musculatura frontal del cuello.

Para añadir dificultad, los pilotos suelen utilizar bandas de resistencia o arneses con peso sujetos a la cabeza, pero en los hogares basta con la versión básica.

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Ejercicios isométricos simples, como retraer la pera cada media hora, contribuyen a mejorar la alineación de la columna y prevenir dolores cervicales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Combatir el “cuello tecnológico” no requiere demasiado tiempo. Incluso los pilotos de Fórmula 1 dedican solo entre 10 y 15 minutos a ejercicios de cuello, dos o tres veces por semana. Para la mayoría de las personas, empezar por estiramientos suaves y ejercicios de activación cervical puede ser suficiente para notar mejoras en poco tiempo.

Un cuello y tronco fuertes no solo mejoran la comodidad diaria, sino que pueden ayudar a prevenir problemas más graves. Jayanthi destaca que el entrenamiento es una de las opciones más accesibles y económicas para la recuperación y prevención de lesiones, incluso en deportistas profesionales.

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Otros entrenamientos que se pueden aplicar a la vida cotidiana

Los pilotos no solo entrenan el cuerpo: también cuidan al detalle lo que comen para sostener el alto rendimiento físico y mental que exige la competencia. Este enfoque no es exclusivo del automovilismo: cualquier persona puede beneficiarse de una alimentación equilibrada, con proteínas, carbohidratos y grasas saludables en la medida justa.

En la Fórmula 1, ese control llega a un nivel extremo. Aleix Casanovas, responsable de la nutrición de George Russell, analiza regularmente su sangre para ajustar suplementos e hidratación. En la vida cotidiana, esto se traduce en una idea simple pero clave: escuchar al cuerpo, mantenerse hidratado y adaptar la alimentación a la actividad diaria para mejorar el bienestar general.

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La dieta es un aspecto cuidadosamente seleccionado para soportar las exigencias de un monoplaza (AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake)

El descanso es una pieza clave en el rendimiento de los pilotos. En una temporada exigente, marcada por viajes constantes y competencia bajo presión, priorizar el sueño y la recuperación no es un lujo, sino una necesidad.

Esta lógica aplica también a la vida diaria: mantener una rutina de sueño regular y evitar el agotamiento es fundamental para rendir mejor en el trabajo, el estudio o el ejercicio. El campeón Nico Rosberg lo llevó al extremo, al buscar ayuda especializada para ajustar sus horarios y combatir el desfase horario, una muestra clara de que dormir bien puede marcar la diferencia.

El entrenamiento de Fernando Alonso para competir al más alto nivel a los 40 años (Instagram / @fernandoalo_oficial)

El entrenamiento mental es tan decisivo como el físico en la Fórmula 1 y ofrece lecciones claras para la vida cotidiana. En pista, los pilotos deben sostener una concentración extrema, gestionar sus emociones y tomar decisiones en fracciones de segundo bajo presión constante.

Esa exigencia no es tan lejana de la rutina diaria. En contextos laborales intensos o situaciones de estrés, incorporar pausas, técnicas de relajación y momentos de desconexión puede marcar una diferencia real en el bienestar. La relación entre Lewis Hamilton y su fisioterapeuta Angela Cullen refleja la importancia de contar con apoyo emocional y fortaleza mental para sostener el rendimiento.

En este sentido, prácticas como la meditación, el yoga o simplemente saber cuándo detenerse se convierten en herramientas clave para mejorar la calidad de vida y prevenir el agotamiento fuera del deporte.