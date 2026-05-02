Calu Rivero está en Río de Janeiro para ver el concierto de Shakira: “Una emoción”

Los preparativos del concierto de Shakira en la playa de Copacabana, Río de Janeiro, que compartió Calu Rivero desde una ventana del hotel Copacabana Palace

Calu Rivero llegó a Río de Janeiro junto a Aíto de la Rúa para asistir al multitudinario concierto de Shakira en la playa de Copacabana, donde la cantante busca establecer un nuevo récord de público, superando los anteriores de Lady Gaga y Madonna. La actriz argentina se hospedó en el hotel Copacabana Palace, mostrando a través de sus redes distintos lugares del lujoso alojamiento, como la piscina y el bar (donde bebió agua de coco), y una vista privilegiada al escenario, además de momentos familiares en la antesala del espectáculo.

Calu Rivero viajó a Brasil motivada por su vínculo personal y familiar con Shakira, forjado a lo largo de más de una década a través de la cercanía de la familia De la Rúa con la cantante colombiana. A lo largo de los años, esta relación se reflejó tanto en gestos como la invitación a ensayos exclusivos como en obsequios personalizados y participación en eventos relevantes de la artista.

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Horas antes del espectáculo, Rivero publicó imágenes desde el Copacabana Palace que mostraron la magnitud del escenario instalado en la orla carioca. En el video se podía escuchar el chequeo del micrófono de Shakira, al que adjunto algunas frases: “Check check @Shakira Copacabana. No es viaje. Es alineación. Río de Janeiro, Copacabana beach, Shakira. Millones de cuerpos, una emoción”.

En una fotografía se la observa junto a Aíto de la Rúa, disfrutando la espera previa al concierto. En la misma, él está de pie tomándole los hombros, mientras que ella luce un vestido verde de lentejuelas y anteojos de sol con cristales amarillos.

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La actriz también relató su experiencia en el ensayo nocturno de Shakira, al que pudo acceder gracias a dicha cercanía: “Verla ensayar es íntimo. Casi sagrado... Trabajo real. Ahí vive todo. La precisión. La loba”, describió acompañado por un corazón en llamas. Durante esa jornada, también coincidió con el músico Caetano Veloso.

El ensayo de Shakira junto a Caetano Veloso en Río de Janeiro que compartió Calu Rivero

El vínculo entre Calu Rivero, la familia De la Rúa y Shakira

La relación entre Shakira y la familia De la Rúa se remonta a la época en que la cantante estaba en pareja con Antonio de la Rúa, hermano de Aíto. Tras la separación, el trato cordial continuó, como lo evidencia el gesto de la artista al enviar un ramo de flores a Rivero y Aíto con motivo del nacimiento de su hija Bee, un detalle que fue agradecido públicamente por la actriz. Además, la cantante sumó a Antonio como testigo en el proceso judicial por evasión fiscal en España, gesto que reforzó la confianza entre ambos.

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Rivero ha destacado en reiteradas ocasiones el impacto que la figura de Shakira tiene en su entorno cercano, calificándola como una “mujer real y audaz, que inspira e irradia intensidad” en mensajes compartidos. Estas manifestaciones reflejan el aprecio y la admiración mutuos entre la artista colombiana y la familia argentina.

Las muestras de afecto y la integración familiar también se hicieron visibles en grandes eventos, con episodios como la presencia de Zulu de la Rúa —hija de Antonio— acompañando a Shakira en sus conciertos en Buenos Aires, consolidando la cercanía entre ambos núcleos familiares.

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Calu Rivero y Aíto de la Rúa en Río de Janeiro aguardando el concierto de Shakira en Copacabana

Presencia en conciertos y rumores sobre Shakira y Antonio de la Rúa

La asistencia de Calu Rivero y su familia a distintos recitales de Shakira constituye un rasgo constante en la dinámica de ambas figuras. En marzo de 2025, Rivero asistió junto a Aíto y sus hijos Tao y Bee al show de la artista colombiana en el Campo Argentino de Polo de Buenos Aires, accediendo a un sector exclusivo y documentando la experiencia en redes sociales.

En septiembre de ese año, Rivero, Aíto y sus hijos viajaron a Nueva York para presenciar el Global Citizen Festival en Central Park, con la cantante como figura central. Imágenes compartidas de la familia y registros de la ciudad completaron la crónica visual del evento. Estos encuentros frecuentes han dado pie a rumores sobre una posible reconciliación entre la artista y Antonio de la Rúa, alimentados por la presencia del empresario en estadios y en reuniones familiares, además de su participación en giras recientes por Estados Unidos y Canadá

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Cada espectáculo de Shakira es vivido por sus allegados con entusiasmo e intensidad, una energía que asistentes como Calu Rivero califican de única y transformadora, reafirmando la dimensión emocional que rodea las presentaciones de la artista.