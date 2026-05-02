Crimen y Justicia

“No puedo no asociarlo”: habló la abuela de Guadalupe Lucero tras la acusación contra el abuelo paterno de la nena por abuso

La familia materna de la nena desaparecida en 2021 en San Luis se expresó tras la imputación a Roque Lucero, quien fue denunciado el presunto abuso de una niña con discapacidad. Las sospechas sobre él

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GUADALUPE LUCERO IMAGEN ACTUALIZADA
Guadalupe Lucero lleva casi cinco años desaparecida

La causa por la desaparición de Guadalupe Lucero en la provincia de San Luis sumó un nuevo capítulo esta semana, después de que se conociera la noticia de la acusación por abuso sexual infantil contra Roque Lucero, el abuelo paterno de la nena buscada desde hace casi cinco años.

La noticia tomó por sorpresa a la familia materna de Guadalupe. Silvia Domínguez, abuela materna, contó que se enteraron del tema cuando la abogada de las víctimas difundió un video. “No puedo no asociarlo a Guadalupe, porque no sabemos qué pasó con ella”, dijo en diálogo con el programa “Futuro Imperfecto”, por Radio Con Vos.

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Y agregó: “Imaginate nuestra reacción cuando escuchamos la noticia. Es impactante el solo hecho de pensar en Guada en esa situación. No te puedo explicar lo que pasa por nuestra cabeza”.

Silvia relató que después de enterarse, fue junto a su hija Yamila, madre de Guadalupe, a la Fiscalía Federal para preguntar si ya conocían la situación judicial de Lucero. Según su testimonio, la información sobre la imputación nunca llegó al fuero federal, a pesar de que la denuncia contra el abuelo paterno por abuso sexual infantil existía desde 2024.

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Una de las movilizaciones por el centro de San Luis para reclamar por la aparición de la niña
Una de las movilizaciones por el centro de San Luis para reclamar por la aparición de la niña

La mujer también afirmó que ya había rumores de situaciones previas vinculadas a Lucero por temas similares. “Tengo entendido de que esta persona había tenido causas anteriores de lo que había pasado con Guada. Lamentablemente, siempre lo arreglaron entre familias y nosotros nunca nos enteramos”, sostuvo.

Consultada sobre si cree que el abuelo paterno fue protegido o si hubo negligencia, Domínguez señaló ambas cosas. Dijo que Lucero trabajaba en la Casa de Gobierno provincial y que desde el comienzo de la investigación policial “el accionar de la policía de la provincia con el caso de Guada fue un desastre”.

Para finalizar, Silvia pidió que se investigue a fondo al abuelo en la causa por la desaparición de su nieta. “Si tuvo que ver en la desaparición de Guada, lo va a decidir la justicia y pagará lo que hizo. Y si no tuvo que ver, que pague por lo que le hizo a estas criaturas también”.

Marcha a 15 meses desaparición Guadalupe Lucero (Télam)
La causa por la desaparición no tiene imputados

La reacción de la familia materna llegó después de que la abogada Soledad Poma de Otaegui, representante de la familia de Guadalupe y otras víctimas, adelantara una presentación judicial que hará el lunes: solicitará a la Justicia Federal que incorpore la acusación por abuso sexual al expediente por la desaparición de la nena.

La letrada informó que existen dos denuncias por abuso contra Roque Lucero, en una la justicia provincial ya le formuló cargos y en la otra se espera la declaración en Cámara Gesell. Actualmente, Lucero no está detenido pero tiene medidas de restricción para no acercarse a las víctimas y debió mudarse de domicilio.

La respuesta de la familia paterna

Guadalupe San Luis
Guadalupe fue vista por última vez en el barrio 544 Viviendas, en la ciudad capital de San Luis

Eric Lucero, el padre de Guadalupe, rompió el silencio y cuestionó que el foco de las sospechas se pongan sobre su entorno familiar, asegurando que su padre ya había sido investigado en el expediente principal.

Mi papá no tuvo nada que ver con la desaparición de mi hija. Se hicieron allanamientos, declaraciones y todo lo que correspondía. Ya se lo investigó y no tenía relación con la causa”, aseguró a El Chorrillero.

“No voy a juzgar ni a Yamila ni a Silvia por salir a hacer esto. Tampoco a la abogada. Entiendo que cada uno busca la forma de aclarar las cosas o de tratar de llegar a los medios, que todo sea visible. Pero me parece que involucrar la causa de mi hija, o como que mi papá tuvo algo que ver con su desaparición, me parece que ya es algo que no tiene relevancia”, acotó.

E insistió: “¿Para qué quieren volver a investigar algo que ya se investigó? No tiene lógica. Con esto volvemos a estar nuevamente en el foco, en el ojo de la tormenta otra vez, pero esta vez por una causa externa. Esto porque ni siquiera usan el nombre de mi papá, sino que es ‘el abuelo de Guadalupe’. Veo como que tratan de darle un giro a la causa”.

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