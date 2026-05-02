Olivier Giroud: del dolor de la Eurocopa 2016 a la gloria del Mundial 2018 con Francia

Olivier Giroud destaca la conquista de la Copa del Mundo 2018 como el mayor logro de su carrera futbolística con la selección de Francia (Agencias)

En el recorrido profesional de Olivier Giroud, hubo un momento que sobresalió por encima de todos: la obtención de la Copa del Mundo de 2018 con la selección de Francia. Ese título, ganado en Rusia tras vencer a Croacia en la final, se convirtió en la culminación de años de trabajo y sacrificio. El delantero describió ese logro como “el mayor momento” de su vida deportiva, en una entrevista con la revista deportiva FourFourTwo.

Para Giroud, la victoria en el Mundial de Rusia se transformó en el recuerdo más valioso de su trayectoria, marcando un antes y un después tanto en lo personal como en lo profesional. Subrayó la importancia de haber sido parte de un grupo unido que supo sobreponerse a la presión y a la expectativa de todo un país.

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La experiencia de levantar el trofeo mundialista otorgó a Giroud un estatus especial dentro de la historia del fútbol francés.

La derrota más dolorosa de su carrera: la final de la Eurocopa 2016 ante Portugal

Giroud reconoció que ese logro no habría sido posible sin haber atravesado antes uno de los reveses más duros de su vida deportiva: la final de la Eurocopa 2016, disputada en Francia. En ese torneo, el delantero formó parte de un plantel que alcanzó la final como local, solo para verse superado por Portugal en tiempo suplementario.

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La final de la Eurocopa 2016 ante Portugal, disputada en París, representa la derrota más dolorosa en la trayectoria profesional de Giroud (YouTube: Gir0uz4n 99)

El partido, jugado en territorio francés, terminó con la selección anfitriona derrotada por un gol de Eder, generando una sensación de oportunidad perdida que marcó profundamente al plantel nacional y, en especial, al propio Giroud, quien admitió que esa derrota y el proceso de aprendizaje posterior fueron determinantes en su carrera.

La derrota en París, ante su gente y con todo el país expectante, se convirtió en un golpe muy difícil de asimilar. Giroud y sus compañeros llegaron a la final tras una campaña sólida y confiaban en lograr el título en casa.

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No obstante, el desenlace fue inesperado porque, a pesar del dominio francés y de la baja clave de Cristiano Ronaldo, Portugal consiguió el gol en la prórroga. El delantero admitió que esa noche, más allá del dolor deportivo, fue una experiencia que lo marcó emocionalmente y que lo acompañaría durante mucho tiempo.

Desarrollo del partido: dominio de Francia, lesión de Cristiano Ronaldo y desenlace del encuentro

Durante el encuentro decisivo, Francia ejerció un claro dominio sobre el terreno de juego, generando 18 remates frente a solo nueve de Portugal y manteniendo la posesión del balón durante la mayor parte del tiempo.

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La lesión y salida de Cristiano Ronaldo en la final de la Eurocopa influyó en la percepción del favoritismo francés, aunque el desenlace favoreció a Portugal (Reuters)

La salida por lesión de Cristiano Ronaldo en el minuto 25 incrementó la percepción generalizada de que los locales eran los favoritos para quedarse con el título. El equipo francés controló el ritmo del partido, pero la falta de eficacia de cara al gol resultó determinante en el resultado final.

Pese a las ocasiones, el marcador se mantuvo igualado hasta el tiempo suplementario. Fue entonces cuando Eder, con un remate potente desde fuera del área, sorprendió a todos y selló la victoria lusa. El desenlace resultó inesperado porque Portugal, que había sido superado gran parte del encuentro y no tenía a su máxima figura, logró imponerse en la prórroga.

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Los jugadores franceses quedaron incrédulos y los aficionados en silencio. Para Giroud, ese momento representó una de las mayores frustraciones de su carrera, sobre todo por el contexto y las expectativas generadas en torno al equipo anfitrión.

Giroud relata el profundo impacto emocional que la derrota en la Eurocopa tuvo en el vestuario francés y en sus compañeros, especialmente en André-Pierre Gignac (Reuters)

Impacto emocional y personal de la derrota en Giroud y sus compañeros

Para Giroud, la caída en esa final tuvo un impacto emocional inmediato y profundo. El delantero confesó que al término del encuentro lloró, no solo por la derrota personal, sino también por “la última oportunidad” de varios compañeros de conquistar un título internacional.

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En ese sentido, mencionó especialmente a André-Pierre Gignac, subrayando la carga emocional que supuso ver a sus colegas afectados por el resultado y sentir que se escapaba una ocasión histórica.

El vestuario se sumió en un silencio doloroso tras el pitido final. La desolación era palpable y los rostros de los jugadores reflejaban el peso de la derrota. Giroud recordó el ambiente sombrío que se vivió en el estadio, mientras la afición francesa intentaba asimilar lo ocurrido. La experiencia dejó una marca indeleble en el grupo y forjó una resiliencia que, según el delantero, sería fundamental para los éxitos futuros.

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La frustración y el sentimiento de oportunidad perdida tras la Euro 2016 forjaron una resiliencia que resultó clave en el posterior éxito de Francia en el Mundial (YouTube: Gir0uz4n 99)

Aprendizaje y transformación profesional tras la derrota en la Eurocopa

Lejos de quedarse en la frustración, Giroud interpretó esa experiencia como un motor de crecimiento. Relató que la derrota en la Eurocopa 2016 cambió su percepción sobre el fútbol y lo hizo “más hambriento que nunca por lograr el éxito”.

El delantero sostuvo que los momentos difíciles son los que realmente construyen la carrera de un deportista y que el aprendizaje obtenido en esa final perdida fue clave para su posterior consagración en el Mundial.

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Giroud consideró que “si jugáramos ese partido diez veces, lo ganaríamos nueve”, pero aceptó que la imprevisibilidad es parte de la esencia del fútbol. La lección aprendida en esa noche amarga fue fundamental para impulsar el renacimiento de la selección francesa y su propia evolución como jugador.

La derrota, lejos de hundirlo, se transformó en el combustible que lo llevó a luchar por nuevos objetivos y a alcanzar finalmente la gloria en Rusia.