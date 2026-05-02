Así quedaron las posiciones de la Fórmula 1 tras la victoria de Norris en la Sprint de Miami: la caída de Alpine en la tabla

Lando Norris se quedó con la victoria de la Sprint del GP de Miami (REUTERS/Marco Bello)

Lando Norris se quedó con la victoria en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1. El británico de McLaren lideró la prueba desde el inicio y se subió al primer puesto del podio por primera vez en la temporada, donde lo escoltaron su compañero de equipo, Oscar Piastri, y Charles Leclerc, de Ferrari. Franco Colapinto finalizó en el décimo lugar tras verse afectado por un toque en la largada.

Además de los tres primeros clasificados, sumaron puntos en la Sprint George Russell (4°), Max Verstappen (5°), Andrea Kimi Antonelli (6°, tras recibir una penalización en el final), Lewis Hamilton (7°) y Pierre Gasly (8°). Más allá de que el triunfo le otorgó únicamente ocho unidades, el último campeón de la categoría está obligado a sumar puntos para acomodarse en la tabla de posiciones luego de perderse el GP de China por una falla técnica de su McLaren.

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Mismo panorama se refleja en Oscar Piastri, quien ni siquiera disputó el inicio de la temporada en Australia y corre de atrás en la tabla de posiciones respecto a los candidatos al título. Charles Leclerc, por su parte, mantiene la consistencia de su rendimiento y los seis puntos cosechados le permitieron mantenerse en la tercera posición de la tabla general.

Los pilotos que sumaron puntos en la carrera Sprint del GP de Miami (@F1)

Mercedes, que dominó de forma contundente en las primeras tres carreras, no mostró una gran imagen en Miami, ya que ninguno de los dos pilotos pudo girar cerca de los puestos de podio. Andrea Kimi Antonelli, una vez más, tuvo una pésima largada y perdió la chance de liderar la prueba. Para colmo, pese a cruzar la bandera a cuadros en la cuarta posición, recibió una penalización de cinco segundos por exceder los límites de pista.

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Finalmente, George Russell quedó cuarto y Antonelli, sexto. En el medio de los Mercedes terminó Max Verstappen con un Red Bull que dejó buenas sensaciones. Más allá de que el neelandés aspira a ganar todas las carreras, el rendimiento del monoplaza fue considerablemente superior a lo que mostró en el inicio del año. Los últimos en sumar puntos fueron Lewis Hamilton (7°) y Pierre Gasly (8°).

Franco Colapinto finalizó en el décimo lugar tras verse afectado por un toque en la largada. El argentino de Alpine tuvo un inicio positivo, aunque un roce con Max Verstappen lo relegó dos posiciones y quedó décimo por detrás de Pierre Gasly, quien sumó 1 punto con la octava plaza. “Me condicionó porque me hizo perder dos puestos”, explicó el piloto de 22 años al término de la competencia.

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Durante la carrera, Colapinto debió defender su posición frente al Red Bull de Isack Hadjar, aunque el francés lo superó en el giro 17 al atacarlo en la curva 4 y lo relegó al último escalón del Top Ten.

*El resumen de la carrera Sprint del GP de Miami

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Andrea Kimi Antonelli se mantiene como el líder del Campeonato de Pilotos con 75 unidades, aunque su compañero George Russell lo sigue de cerca con 68. Los siguientes en la tabla son la dupla de Ferrari: Charles Leclerc suma 55 y Lewis Hamilton, 43. El ganador Lando Norris escaló al quinto puesto con 33 puntos.

En el plano de Constructores, Mercedes mantiene una amplia diferencia en la cima con 143 unidades, seguido de Ferrari con 98 y McLaren con 61. Red Bull fue el gran ganador de la jornada y escaló dos posiciones hasta el cuarto lugar con 20 puntos. Los relegados fueron Haas (18) y Alpine (17), que cayeron a la quinta y sexta plaza, respectivamente.

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La jornada sabatina continuará con la sesión de clasificación para la carrera principal, prevista para las 17:00 (hora argentina).

TABLA DE PILOTOS DE LA FÓRMULA 1 TRAS LA SPRINT DE MIAMI

Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 75 George Russell - Mercedes: 68 Charles Leclerc - Ferrari: 55 Lewis Hamilton - Ferrari: 43 Lando Norris - McLaren: 33 Oscar Piastri - McLaren: 28 Oliver Bearman - Haas: 17 Pierre Gasly - Alpine: 16 Max Verstappen - Red Bull: 16 Liam Lawson - Racing Bulls: 10 Arvid Lindblad - Racing Bulls: 4 Isack Hadjar - Red Bull: 4 Gabriel Bortoleto - Audi: 2 Carlos Sainz - Williams: 2 Esteban Ocon - Haas: 1 Franco Colapinto - Alpine: 1 Nico Hulkenberg - Audi: 0 Alex Albon - Williams: 0 Valtteri Bottas - Cadillac: 0 Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0 Fernando Alonso - Aston Martin: 0 Lance Stroll - Aston Martin: 0

TABLA DE CONSTRUCTORES DE LA FÓRMULA 1 TRAS LA SPRINT DE MIAMI

Mercedes: 143 Ferrari: 98 McLaren: 61 Red Bull: 20 Haas: 18 Alpine: 17 Racing Bulls: 14 Audi: 2 Williams: 2 Cadillac: 0 Aston Martin: 0