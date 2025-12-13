¿Qué hace que la dieta mediterránea sea tan saludable para el corazón?

Según expertos, este patrón alimentario ayuda a prevenir enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer y demencia

Una extensa investigación a lo largo de los años ha seguido identificando la dieta mediterránea como una de las mejores para el corazón. ¿Por qué? Ayuda a reducir la inflamación crónica en el organismo, explica Janet McCann, dietista-nutricionista certificada del Sistema de Salud de Mayo Clinic en Eau Claire, Wisconsin.

“No toda la inflamación es mala, pero una vez que se vuelve crónica, puede llevar a enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, demencia y cáncer“, dice McCann. “Uno de los principales factores de riesgo de la inflamación crónica es una dieta rica en grasas y azúcares.” La dieta mediterránea es lo contrario de eso, añade.

“Y lo mejor de todo es que comer de manera saludable siguiendo la dieta mediterránea se siente más como comer y vivir bien. Básicamente, es un modelo de plan alimentario para una buena salud”, aseguró.

Es una de las dietas más estudiadas en cientos de miles de pacientes y ha comprobado ser muy útil para todos, dicen los expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el doctor Stephen Kopecky, cardiólogo de Mayo Clinic, dice que la dieta mediterránea “realmente, ayuda a reducir muchas enfermedades, no solo las cardíacas, sino también la enfermedad de Alzheimer. Reduce casi todo tipo de cáncer y disminuye la artritis, porque como es una dieta antiinflamatoria, duelen menos las articulaciones”.

Aunque parezca demasiado bueno para ser cierto, en verdad lo es y el doctor destaca: “Es una de las dietas más estudiadas en cientos de miles de pacientes y ha comprobado ser muy útil para todos”, comenta. “Es muy fácil de seguir y bastante barata. Exige comer más frutas y verduras, así como más pescado y carnes magras”, añade.

“De hecho, es una de las dietas con mayor contenido de grasa, después de la dieta cetogénica, porque contiene más grasa monoinsaturada del aceite de oliva, del aceite de palta, de los frutos secos y otras cosas similares”, dice el doctor Kopecky.

Las claves de la dieta mediterránea

El consumo principal de grasas en la dieta mediterránea proviene del pescado, aceite de oliva y de frutos secos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta alimentación se basa en alimentos de origen vegetal. Este enfoque tiene estas características:

Sustituye las grasas perjudiciales por grasas saludables y monoinsaturadas , que han demostrado reducir el colesterol total y las lipoproteínas de baja densidad, conocidas como LDL o colesterol “malo”.

Incluye alimentos ricos en antioxidantes y fitoquímicos que ayudan a reducir la inflamación en las arterias.

Favorece la presión arterial saludable al dar prioridad a alimentos ricos en potasio y reducir la ingesta de sal.

Promueve granos integrales, legumbres, frutas y verduras, que son ricos en fibra, favorecen la salud intestinal y reducen las fluctuaciones de azúcar en la sangre.

Fomenta un peso saludable porque se centra en alimentos ricos en nutrientes y saciantes que ayudan de manera natural a evitar la sobrealimentación.

Cómo seguir la dieta mediterránea

La dieta fomenta el uso de hierbas y especias para dar sabor, limitando la sal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si usted está interesado en probar la dieta mediterránea, estos consejos le ayudarán a empezar, dice McCann:

Intentar consumir entre 2 y 3 porciones de fruta y 4 o más porciones de verduras al día. Amplíe su variedad de frutas y verduras con granadas, higos, uvas, duraznos, pelones, melón cantalupo, espinaca, col rizada, acelga y hojas de berza y mostaza. Cambie por frutas y verduras cuando le apetezca picar algo.

Optar por granos integrales. Cambie por pan, cereales y pasta 100 % integrales. Pruebe con otros granos como el bulgur y el farro.

Agreguar frutos secos y semillas. Estos alimentos tienen un alto contenido en fibra, proteínas y grasas saludables. Intente consumir 4 porciones de frutos secos y semillas crudos o sin sal a la semana. Una porción equivale a un cuarto de taza.

Este patrón alimenticio combina alimentos frescos, recetas tradicionales y prácticas de alimentación consciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Utilizar grasas saludables. Pruebe a cocinar con aceite de oliva, de palta o de pepita de uva en lugar de la manteca. En vez de poner manteca o margarina en el pan, pruebe a mojarlo en aceite de oliva aromatizado.

Comer pescado dos veces por semana. Atún fresco o envasado en agua, salmón, trucha, caballa, sardinas y arenque, junto con mariscos como camarón, cangrejo y mejillones, son ricos en grasas saludables omega-3. Busque asar, cocinar al vapor o al horno el pescado y el marisco en lugar de freírlos.

Reducir la carne roja. Cambie la carne roja por pescado, aves, huevos o legumbres y lentejas. Si usted consume carne roja, asegúrese de que sea magra, mantenga las porciones pequeñas — generalmente unos 85 gramos de carne cocinada — y cómala con moderación.

No se olvidar los lácteos. Consuma yogur griego o natural bajo en grasa, queso cottage, leche y una variedad de quesos de pasta blanda. Pruebe quesos elaborados con leche de cabra u oveja, como el chèvre o el feta. Mezcle fruta fresca o congelada al yogur para evitar azúcares añadidos.

La dieta mediterránea recomienda lácteos bajos en grasa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agregar especias. Hierbas y especias realzan el sabor y reducen la necesidad de sal.

Beber vino o alcohol con moderación. Aunque el vino tinto suele ser una opción en la dieta mediterránea, su consumo es opcional. Si usted bebe vino o alcohol, limite su ingesta a una copa o menos al día. El consumo ligero o moderado puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, pero en general no se recomienda empezar a beber alcohol ni aumentar su consumo. Recuerde incluir agua, ya que es el mejor líquido para su organismo.

Modificar el estilo de vida. Aunque gran parte de la dieta mediterránea gira en torno a una alimentación saludable, otra parte importante consiste en desacelerar y saborear la vida — algo de lo que la mayoría podemos beneficiarnos para mejorar nuestro bienestar y nuestra salud mental.

El estilo de vida mediterráneo también resalta la importancia de mantener la actividad física regular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los principios básicos de la alimentación al estilo mediterráneo incluyen:

Sentarse a la mesa para al menos dos almuerzos o cenas por semana.

Dedicar tiempo a la comida , sin comer con prisas.

Comer con amigos y familiares.

Dedicarse a la actividad física con el objetivo de, al menos, 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada por semana.

“Hay muchos planes de alimentación, pero la dieta mediterránea es un enfoque holístico que abarca alimentos saludables y deliciosos, así como decisiones de estilo de vida que promueven el bienestar,” afirma McCann. “Muchas personas que adoptan este estilo de alimentación dicen que no volverán a comer de otra manera.”