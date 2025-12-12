Té de cúrcuma: la infusión que mejora la hidratación y el metabolismo, según expertos

El té de cúrcuma aporta electrolitos esenciales como magnesio y potasio, favoreciendo la hidratación y el equilibrio de líquidos en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un universo donde el agua domina la hidratación, una infusión de color dorado empieza a destacar entre profesionales de la salud y consumidores exigentes.

El té de cúrcuma se presenta como algo más que una moda: ofrece una alternativa para hidratarse mejor, sumar sabor distintivo y recibir el respaldo de la ciencia. ¿Puede un té aportar beneficios reales en hidratación, metabolismo y sistema inmune? Las últimas investigaciones y la experiencia de expertos parecen confirmarlo.

Beneficios para la hidratación y la salud integral

La dietista Violeta Morris, de The Concierge Dietitian, sostiene que consumir té de cúrcuma regularmente favorece una hidratación eficaz y aporta bienestar integral.

El componente principal, la curcumina, es objeto de numerosos estudios por sus efectos antiinflamatorios y antisépticos. Aunque la investigación sobre la infusión es limitada, los resultados obtenidos con la cúrcuma y sus suplementos sugieren que ayuda a equilibrar los niveles de líquidos y apoya la salud general.

Estudios científicos demuestran que la curcumina del té de cúrcuma ayuda a controlar la glucosa y reducir el peso en personas con diabetes tipo 2 y obesidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los antioxidantes presentes en la cúrcuma neutralizan los radicales libres y protegen al organismo del estrés oxidativo, proceso vinculado a daños ambientales y enfermedades. Además, este té contribuye a eliminar toxinas y reducir la inflamación.

Morris subraya que la cúrcuma potencia la función inmunológica, algo especialmente importante en personas con enfermedades metabólicas como la diabetes, donde la inflamación crónica y la desregulación glucémica suelen ir de la mano. Sus propiedades antisépticas ayudan a frenar el desarrollo de bacterias y virus, agilizando la recuperación en infecciones leves.

Evidencia científica actual: curcumina, metabolismo y diabetes

Un estudio relevante publicado en Nutrition Journal evaluó el efecto del extracto de curcumina durante 12 meses en 229 pacientes con obesidad y diabetes tipo 2. Quienes recibieron curcumina experimentaron mejor control glucémico, reducción de peso y mejoría sustancial en la función de las células beta pancreáticas, además de menor resistencia a la insulina, en comparación con el grupo placebo.

También se registraron beneficios en marcadores inflamatorios y una baja incidencia de efectos adversos. Los autores concluyen que la curcumina puede mejorar parámetros metabólicos, reducir peso y optimizar la salud pancreática en personas con diabetes tipo 2 y obesidad. No obstante, aconsejan siempre consultar con un profesional de la salud antes de realizar cambios dietéticos significativos.

Un estudio en Nutrition Journal demuestra que la curcumina mejora el control glucémico en pacientes con diabetes tipo 2 y obesidad (Imagen ilustrativa infobae)

De este modo, el té de cúrcuma pasa de ser una bebida exótica a consolidarse como una herramienta respaldada por la ciencia para mejorar la hidratación y el bienestar, gracias a su perfil sin cafeína y su efecto positivo sobre el metabolismo y el descanso nocturno.

Digestión y metabolismo: ventajas más allá de la taza

Según expertos de Real Simple, el té de cúrcuma apoya la digestión y el metabolismo. Ensayos clínicos con curcumina han mostrado mejorías en síntomas como hinchazón, estreñimiento y reflujo.

Esta infusión también ayuda a eliminar el sodio en exceso y reduce la retención de líquidos, lo que favorece una hidratación eficaz y disminuye la sensación de pesadez. Mantenerse bien hidratado es fundamental para regular las hormonas del apetito y evitar el consumo innecesario de alimentos, lo que apoya la salud metabólica.

El té de cúrcuma facilita la digestión, alivia síntomas como hinchazón y estreñimiento, y ayuda a eliminar toxinas y sodio en exceso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cúrcuma, familiar del jengibre, ayuda a equilibrar la flora intestinal y estimula la producción de bilis, facilitando la digestión de grasas y la eliminación de desechos. El jengibre, que suele acompañar la cúrcuma en infusiones comerciales, proporciona un alivio natural de las náuseas.

Electrolitos y ausencia de cafeína: hidratación inteligente

El té de cúrcuma se destaca por aportar electrolitos como magnesio y potasio, fundamentales para el equilibrio de líquidos, la salud articular y la regulación térmica. Además, su ausencia de cafeína evita el efecto diurético de muchas infusiones, ayudando a mantener la hidratación y convirtiéndolo en una opción adecuada para personas sensibles a la cafeína.

Sin embargo, los expertos de Real Simple subrayan que ninguna infusión puede reemplazar totalmente al agua. Morris sugiere consumir 11 tazas de líquidos al día para mujeres y 15 para hombres. Asimismo, aconseja que embarazadas, personas lactando o con riesgo de sangrado consulten previamente al médico, debido al leve efecto anticoagulante de la cúrcuma.

Expertos recomiendan incluir el té de cúrcuma en la rutina diaria, pero advierten consultar al médico en casos de embarazo, lactancia o riesgo de sangrado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluir el té de cúrcuma en la rutina es sencillo: se recomienda beberlo antes de las comidas para ayudar a distinguir entre hambre y sed, o por la noche, ya que no contiene cafeína y no altera el sueño. Puede tomarse solo o con un toque de miel.

De esta manera, el té de cúrcuma pasó de ser una bebida exótica a convertirse en una opción práctica, saludable y respaldada por la ciencia para mejorar la hidratación, el metabolismo y el bienestar diario.