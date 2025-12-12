Salud

5 bebidas que no deben consumirse con el estómago vacío, según expertos en nutrición

Especialistas explican cómo la ingesta de estos productos sin alimentos previos puede provocar molestias digestivas y otros efectos adversos, recomendando estrategias para minimizar estos riesgos

Guardar
Especialistas en nutrición recomiendan comer
Especialistas en nutrición recomiendan comer algo antes de consumir estas bebidas (Freepik)

Consumir ciertas bebidas sin haber comido previamente puede desencadenar una serie de molestias y complicaciones digestivas. Las recomendaciones de diversos especialistas en nutrición ofrecen claves para comprender los efectos de seis bebidas habituales y las mejores estrategias para minimizar sus consecuencias cuando el estómago está vacío.

1. Café negro

El café negro en ayunas
El café negro en ayunas incrementa la acidez gástrica y puede causar reflujo, acidez y nerviosismo, según expertos en nutrición (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comenzar la mañana con una taza de café negro es un ritual para muchos, pero hacerlo sin acompañarlo de alimentos puede ocasionar daños al sistema digestivo. El café es una fuente de ácidos clorogénicos, compuestos que incrementan de manera considerable la acidez gástrica y estimulan la producción adicional de ácido en el estómago, advierte Jacqueline A. Vernarelli, epidemióloga nutricional, nutricionista de salud pública y profesora asociada en Sacred Heart University: “Dado que el café contiene ácidos clorogénicos, es altamente ácido y estimula al estómago a producir aún más ácido”. Esta situación puede incentivar la motilidad gástrica, acelerando la digestión y generando irritación en el revestimiento estomacal.

El consumo de café en ayunas conlleva riesgos como reflujo ácido, acidez, temblores, nerviosismo y aceleración del ritmo cardíaco. Amanda Sauceda, nutricionista especializada en salud intestinal, señala al respecto: “Si eres propenso al reflujo ácido, definitivamente no querrás tomar café con el estómago vacío”. Para quienes no quieren abandonar esta bebida matutina, los expertos recomiendan añadir un poco de leche o bebida vegetal, lo que disminuye la acidez y ayuda a retardar la absorción de la cafeína. Vernarelli sugiere: “La mejor alternativa es beber agua o comer un pequeño refrigerio como un plátano, yogur o una tostada antes del café”. Para quienes se despiertan sin apetito, Sauceda aconseja: “Empezar con media taza de café o cambiar a descafeinado para ver si nota la diferencia”.

2. Té con cafeína

Consumir té con cafeína sin
Consumir té con cafeína sin alimentos puede provocar náuseas, calambres abdominales y reflujo por el aumento de ácido gástrico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sustituir el café por té con cafeína no representa necesariamente una alternativa menos contundente para el estómago vacío. Incluso el té puede aumentar la producción de ácido gástrico, según indica la nutricionista y propietaria de Camelback Nutrition & Wellness, Kristen Carli: “La cafeína del té puede aumentar la producción de ácido gástrico”. Esto puede derivar en náuseas, reflujo y calambres abdominales cuando no se ha comido. Además, la temperatura puede desempeñar un papel relevante: Carli advierte que “beber té demasiado caliente puede irritar el revestimiento del esófago y el estómago”.

Para reducir estos efectos, se recomienda evitar los tés concentrados y preparar infusiones menos intensas, dando preferencia a bolsitas menos trituradas o tiempos de reposo más cortos. Los nutricionistas sugieren comer antes algo que aporte proteína o grasa, por ejemplo, un huevo duro, yogur, avena o pan integral. Carli sugiere: “Antes de tomar el té, prueba un refrigerio rico en grasas o proteínas, como un huevo duro, yogur, avena o pan integral”.

3. Bebidas carbonatadas

Las bebidas carbonatadas en estómago
Las bebidas carbonatadas en estómago vacío favorecen la acumulación de gas, el reflujo y la sensación de ardor en el pecho (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bebidas carbonatadas, como refrescos y agua con gas, pueden resultar particularmente problemáticas cuando se consumen en ayunas. El dióxido de carbono responsable de su efervescencia se expande en el estómago, promoviendo la acumulación de gas y facilitando el reflujo, explica Carli: “Este gas continúa acumulándose y subiendo a menos que haya comida en el estómago que lo impida”. Cuando el estómago está desprovisto de alimentos que frenen este proceso, el gas sube con rapidez y arrastra ácido gástrico hacia el esófago, lo que provoca acidez y sensación de ardor en el pecho. Además, estas bebidas pueden causar hinchazón y eructos.

Para evitar estos efectos, los expertos recomiendan no consumir bebidas carbonatadas hasta después de haber ingerido alimento. Carli aconseja: “Evita beber bebidas carbonatadas hasta después de comer”. Si se opta por consumirlas, es prudente hacerlo lentamente y permanecer en posición vertical al menos durante media hora.

4. Jugo de cítricos

El jugo de cítricos en
El jugo de cítricos en ayunas irrita el revestimiento gástrico y puede elevar la glucosa en sangre, generando mareos o fatiga (Revista Chacra)

A pesar de su reputación saludable, los jugos elaborados con naranjas, limones o pomelos pueden irritar intensamente el revestimiento gástrico si se beben en ayunas, especialmente en personas con úlceras. Sauceda alerta: “La acidez del jugo de naranja puede irritar el revestimiento del estómago, lo cual puede ser un problema si se tienen úlceras”. Además, beber estos jugos puede provocar o empeorar el reflujo ácido y, debido a su alto contenido de azúcar, elevar temporalmente la glucosa en sangre antes de causar una caída que lleva a síntomas como mareo o fatiga.

Sauceda recomienda: “Personalmente, encuentro que algo con almidón puede ayudarme a asentar el estómago cuando tomo jugo de naranja”. Vernarelli añade: “El azúcar presente en la fruta no es malo en sí mismo, pero puede elevar el nivel de azúcar en la sangre, provocando antojos o bajones de energía”. Por eso, es conveniente acompañar el jugo con proteínas o fibra —frutos secos, yogur, huevos— o integrarlo en un batido.

5. Bebidas energéticas

Las bebidas energéticas con alto
Las bebidas energéticas con alto contenido de cafeína y azúcar aumentan el riesgo de malestar gastrointestinal si se consumen sin comer (Imagen Ilustrativa Infoabe)

En la búsqueda de energía rápida, muchos acuden a bebidas energéticas, las cuales suelen contener elevadas dosis de cafeína y azúcar, señala Vernarelli: “Estas bebidas suelen tener niveles extremadamente altos de cafeína y están llenas de azúcar, lo que puede disparar los niveles de glucosa en sangre”. Consumir estos productos en ayunas favorece una absorción más veloz de sus componentes. Vernarelli afirma también que “las bebidas energéticas suelen contener aditivos como taurina, guaraná y niacina, que pueden causar náuseas si se toman sin alimentos”. Para frenar estos efectos, los expertos proponen consumirlas solo si se han comido previamente alimentos ricos en proteínas, como lácteos, huevos, queso o frutos secos, ya que ralentizan la absorción de cafeína y reducen la posibilidad de malestar gastrointestinal.

<br>

Temas Relacionados

SaludNutriciónDietaBebidasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Comer más fibra no siempre es mejor: las 3 señales que advierten un exceso, según expertos

El conocido Fibermaxxing en redes sociales puede tener consecuencias, incluso graves, en el organismo. Cuánto es demasiado y cuáles son los riesgos, según especialistas consultados por SELF y Mayo Clinic

Comer más fibra no siempre

El impacto oculto de la salud bucal en el corazón, la inmunidad y el bienestar diario, según la ciencia

Cuidar la higiene oral diaria, detectar señales de alerta y consultar al especialista no solo preserva la sonrisa, sino que también previene enfermedades que pueden ser graves, afirma Sarah K. Lee, prostodoncista de Mayo Clinic

El impacto oculto de la

Té de cúrcuma: la infusión que mejora la hidratación y el metabolismo, según expertos

Nutricionistas y estudios recientes colocan la infusión como alternativa real gracias a su aporte de curcumina, antioxidantes y minerales esenciales que benefician la salud integral

Té de cúrcuma: la infusión

Jugar a los dardos, ¿el secreto para mejorar la salud mental y la concentración?

Estudios recientes destacan 5 sorprendentes efectos de este juego tradicional en la motivación y el bienestar cognitivo. Claves para disfrutar de esta práctica y obtener todos sus beneficios

Jugar a los dardos, ¿el

Los alimentos ideales mejorar el entrenamiento, según una experta en nutrición

Recomendaciones para cada disciplina, desde yoga hasta HIIT. Por qué el equilibrio diario es más importante que el momento exacto de la ingesta. Los alimentos que pueden arruinar el esfuerzo físico

Los alimentos ideales mejorar el
DEPORTES
De hacer una sorprendente revelación

De hacer una sorprendente revelación sobre la última final de Libertadores que disputó Boca ante Fluminense a irse libre del club

Las confesiones de Canapino tras su quinto título de TC: el secreto de su contundencia, en qué lo ayudó la IndyCar y su apoyo a Colapinto

Insólito: Jack Doohan chocó por tercera vez consecutiva y en el mismo sector en la Súper Fórmula en Japón

La llamativa respuesta del Chelo Delgado cuando le preguntaron por el futuro de Claudio Úbeda como técnico de Boca Juniors

Faustino Oro empató y continúa como líder del Magistral de ajedrez: “Tiene todo para ser campeón del mundo”

TELESHOW
#Detaquito con Darío Lopilato e

#Detaquito con Darío Lopilato e Iván Ramírez: “Siento que va a estar mal, pero no tan mal”

El nuevo gesto de Ian Lucas con Evangelina Anderson, junto a su hija, que podría sellar los rumores de romance

La caída de Miguel Ángel Rodríguez en MasterChef Celebrity que preocupó a sus compañeros

Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani, terminó el secundario: la emoción de la diputada y el reencuentro familiar

Wanda Nara mandó al frente a Maxi López y reveló los secretos de belleza que usaba para mantener el pelo largo y sedoso

INFOBAE AMÉRICA

Un experimento de edición genética

Un experimento de edición genética logró ‘borrar’ recuerdos en ratones: ¿podría aplicarse en cerebros humanos?

¿Cuándo llegó realmente el oxígeno a los mares de la Tierra? Un nuevo estudio tiene la respuesta

La banda que Madonna dejó afuera de su playlist, por qué la calificó como “demasiado masculina”

Estados Unidos respaldó el proyecto de ley que podría reducir la condena de Jair Bolsonaro: “Es un primer paso”

El primer ministro de Tailandia confirmó que hablará con Donald Trump sobre el conflicto fronterizo con Camboya