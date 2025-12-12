5 bebidas que no deben consumirse con el estómago vacío, según expertos en nutrición

Especialistas en nutrición recomiendan comer algo antes de consumir estas bebidas (Freepik)

Consumir ciertas bebidas sin haber comido previamente puede desencadenar una serie de molestias y complicaciones digestivas. Las recomendaciones de diversos especialistas en nutrición ofrecen claves para comprender los efectos de seis bebidas habituales y las mejores estrategias para minimizar sus consecuencias cuando el estómago está vacío.

1. Café negro

El café negro en ayunas incrementa la acidez gástrica y puede causar reflujo, acidez y nerviosismo, según expertos en nutrición (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comenzar la mañana con una taza de café negro es un ritual para muchos, pero hacerlo sin acompañarlo de alimentos puede ocasionar daños al sistema digestivo. El café es una fuente de ácidos clorogénicos, compuestos que incrementan de manera considerable la acidez gástrica y estimulan la producción adicional de ácido en el estómago, advierte Jacqueline A. Vernarelli, epidemióloga nutricional, nutricionista de salud pública y profesora asociada en Sacred Heart University: “Dado que el café contiene ácidos clorogénicos, es altamente ácido y estimula al estómago a producir aún más ácido”. Esta situación puede incentivar la motilidad gástrica, acelerando la digestión y generando irritación en el revestimiento estomacal.

El consumo de café en ayunas conlleva riesgos como reflujo ácido, acidez, temblores, nerviosismo y aceleración del ritmo cardíaco. Amanda Sauceda, nutricionista especializada en salud intestinal, señala al respecto: “Si eres propenso al reflujo ácido, definitivamente no querrás tomar café con el estómago vacío”. Para quienes no quieren abandonar esta bebida matutina, los expertos recomiendan añadir un poco de leche o bebida vegetal, lo que disminuye la acidez y ayuda a retardar la absorción de la cafeína. Vernarelli sugiere: “La mejor alternativa es beber agua o comer un pequeño refrigerio como un plátano, yogur o una tostada antes del café”. Para quienes se despiertan sin apetito, Sauceda aconseja: “Empezar con media taza de café o cambiar a descafeinado para ver si nota la diferencia”.

2. Té con cafeína

Consumir té con cafeína sin alimentos puede provocar náuseas, calambres abdominales y reflujo por el aumento de ácido gástrico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sustituir el café por té con cafeína no representa necesariamente una alternativa menos contundente para el estómago vacío. Incluso el té puede aumentar la producción de ácido gástrico, según indica la nutricionista y propietaria de Camelback Nutrition & Wellness, Kristen Carli: “La cafeína del té puede aumentar la producción de ácido gástrico”. Esto puede derivar en náuseas, reflujo y calambres abdominales cuando no se ha comido. Además, la temperatura puede desempeñar un papel relevante: Carli advierte que “beber té demasiado caliente puede irritar el revestimiento del esófago y el estómago”.

Para reducir estos efectos, se recomienda evitar los tés concentrados y preparar infusiones menos intensas, dando preferencia a bolsitas menos trituradas o tiempos de reposo más cortos. Los nutricionistas sugieren comer antes algo que aporte proteína o grasa, por ejemplo, un huevo duro, yogur, avena o pan integral. Carli sugiere: “Antes de tomar el té, prueba un refrigerio rico en grasas o proteínas, como un huevo duro, yogur, avena o pan integral”.

3. Bebidas carbonatadas

Las bebidas carbonatadas en estómago vacío favorecen la acumulación de gas, el reflujo y la sensación de ardor en el pecho (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bebidas carbonatadas, como refrescos y agua con gas, pueden resultar particularmente problemáticas cuando se consumen en ayunas. El dióxido de carbono responsable de su efervescencia se expande en el estómago, promoviendo la acumulación de gas y facilitando el reflujo, explica Carli: “Este gas continúa acumulándose y subiendo a menos que haya comida en el estómago que lo impida”. Cuando el estómago está desprovisto de alimentos que frenen este proceso, el gas sube con rapidez y arrastra ácido gástrico hacia el esófago, lo que provoca acidez y sensación de ardor en el pecho. Además, estas bebidas pueden causar hinchazón y eructos.

Para evitar estos efectos, los expertos recomiendan no consumir bebidas carbonatadas hasta después de haber ingerido alimento. Carli aconseja: “Evita beber bebidas carbonatadas hasta después de comer”. Si se opta por consumirlas, es prudente hacerlo lentamente y permanecer en posición vertical al menos durante media hora.

4. Jugo de cítricos

El jugo de cítricos en ayunas irrita el revestimiento gástrico y puede elevar la glucosa en sangre, generando mareos o fatiga (Revista Chacra)

A pesar de su reputación saludable, los jugos elaborados con naranjas, limones o pomelos pueden irritar intensamente el revestimiento gástrico si se beben en ayunas, especialmente en personas con úlceras. Sauceda alerta: “La acidez del jugo de naranja puede irritar el revestimiento del estómago, lo cual puede ser un problema si se tienen úlceras”. Además, beber estos jugos puede provocar o empeorar el reflujo ácido y, debido a su alto contenido de azúcar, elevar temporalmente la glucosa en sangre antes de causar una caída que lleva a síntomas como mareo o fatiga.

Sauceda recomienda: “Personalmente, encuentro que algo con almidón puede ayudarme a asentar el estómago cuando tomo jugo de naranja”. Vernarelli añade: “El azúcar presente en la fruta no es malo en sí mismo, pero puede elevar el nivel de azúcar en la sangre, provocando antojos o bajones de energía”. Por eso, es conveniente acompañar el jugo con proteínas o fibra —frutos secos, yogur, huevos— o integrarlo en un batido.

5. Bebidas energéticas

Las bebidas energéticas con alto contenido de cafeína y azúcar aumentan el riesgo de malestar gastrointestinal si se consumen sin comer (Imagen Ilustrativa Infoabe)

En la búsqueda de energía rápida, muchos acuden a bebidas energéticas, las cuales suelen contener elevadas dosis de cafeína y azúcar, señala Vernarelli: “Estas bebidas suelen tener niveles extremadamente altos de cafeína y están llenas de azúcar, lo que puede disparar los niveles de glucosa en sangre”. Consumir estos productos en ayunas favorece una absorción más veloz de sus componentes. Vernarelli afirma también que “las bebidas energéticas suelen contener aditivos como taurina, guaraná y niacina, que pueden causar náuseas si se toman sin alimentos”. Para frenar estos efectos, los expertos proponen consumirlas solo si se han comido previamente alimentos ricos en proteínas, como lácteos, huevos, queso o frutos secos, ya que ralentizan la absorción de cafeína y reducen la posibilidad de malestar gastrointestinal.

