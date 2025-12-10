El debate sobre el colesterol reaviva dudas en torno a las estatinas y la prevención

El podcast Tengo un Plan aborda el colesterol y su impacto en la salud cardiovascular con expertos y divulgadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El podcast Tengo un Plan reunió a diversos especialistas y divulgadores para analizar el colesterol, su medición, su relación con la salud cardiovascular y el uso de estatinas, tema que despierta preocupación en millones de personas.

Juan Bola, uno de los invitados, comentó: “El colesterol es un dato que depende mucho de tu ambiente”. Luego, utilizó la metáfora de un bosque para ilustrar su postura: tener muchos árboles no implica peligro, pero echar cerillas puede causar un incendio, independientemente de la cantidad de árboles.

Para el especialista, un nivel aislado de colesterol no determina el riesgo cardiovascular ni la necesidad de medicación; considera esencial tener en cuenta factores como la inflamación, glicación, el estrés oxidativo, el tabaquismo o el consumo de alcohol.

LDL y riesgo cardiovascular

El debate sobre el colesterol LDL enfrenta posturas sobre su relación directa con el riesgo cardiovascular (Freepik)

El momento más tenso surgió al hablar de la relación entre colesterol LDL y riesgo cardiovascular. Bola sostuvo: “El LDL por sí no es causal”, mientras Roberto Oliver replicó: “Sí, se ha demostrado que, clínicamente, si tú tienes el LDL alto durante mucho tiempo, eso aumenta el riesgo cardiovascular”.

Miguel López aportó el ejemplo de la hipercolesterolemia homocigótica: “Hay personas que tienen hipercolesterolemia homocigótica, es decir, que desde que nacen tienen niveles mucho más altos que el promedio de colesterol total. Esta persona, si no tiene ningún tipo de tratamiento y se mantienen esos niveles en el tiempo, presenta eventos cardiovasculares en 30 o 40 años”.

La discusión sobre el uso de estatinas y el papel de la industria farmacéutica ocupó un lugar destacado. Bola afirmó: “Cinco mil millones de euros al año, es el medicamento más vendido. Y todo por decir que el colesterol total... Se prescriben estatinas de más porque así lo indican los protocolos y porque hay que vender más cada año”. Oliver matizó: “El problema del uso de la estatina es que antes de la estatina deberíamos seguir una metodología preventiva durante un periodo y, si no hay resultado, empezar con el medicamento”.

Estudios, causalidad e interpretación científica

La controversia sobre la interpretación de estudios científicos y la causalidad inversa también estuvo presente. Bola citó un estudio con 130.000 personas que, después de un evento cardiovascular, presentaban un 77% de LDL bajo, lo que, a su juicio, pone en cuestión la relación directa entre colesterol y riesgo.

Nuevos estudios sugieren que el colesterol bajo no siempre implica menor riesgo de eventos cardiovasculares (Freepik)

López argumentó: “Hay muchos estudios en los que se puede observar que justamente es una causalidad inversa. Realmente la causa de que esas personas tengan peor calidad de vida no es tanto sus niveles bajos de colesterol, sino que esa es más bien la consecuencia”.

Añadió que, al ajustar por factores de confusión como la toma de fármacos o la presencia de otras enfermedades, la relación entre colesterol y riesgo cardiovascular se mantiene, respaldando la evidencia científica.

En cuanto a las recomendaciones para reducir el colesterol de manera natural, Oliver sugirió revisar la alimentación, especialmente el consumo de carne roja, huevo y otros alimentos potencialmente implicados.

Además, defendió la actividad física y el aporte de suplementos como el omega 3, presente en alimentos como el aceite de oliva virgen extra. Para quienes no consumen pescado, recomendó un suplemento de omega 3, que puede contribuir a mantener la flexibilidad arterial y reducir el peligro asociado a niveles elevados.

Los suplementos de omega 3 son recomendados para quienes no consumen pescado, como parte de una estrategia para bajar el colesterol (SALUD INTERMOUNTAIN HEALTHCARE)

Paradojas sobre la prevención

A lo largo del episodio, los conductores de Tengo un Plan brindaron un espacio para el contraste de posturas, la exposición de matices y la reflexión sobre la complejidad del colesterol como parámetro de salud.

El cierre dejó una paradoja: aunque los niveles de colesterol han descendido y el consumo de estatinas es elevado, la incidencia de enfermedades cardiovasculares sigue en aumento, lo que lleva a los especialistas a insistir en la importancia de la prevención y el análisis individualizado al tomar decisiones médicas.