Cuáles son las ciudades más exclusivas donde las celebridades y magnates compran mansiones millonarias

La dinámica de las inversiones inmobiliarias de lujo revela una expansión geográfica, impulsada por cambios fiscales y preferencias de privacidad - REUTERS/Mike Blake

Las principales celebridades y empresarios, como Steven Spielberg, Mark Zuckerberg y Larry Page, eligen residir en los barrios y ciudades más exclusivos del planeta, según un análisis de la revista Forbes y Knight Frank, que identifica los diez mercados inmobiliarios de lujo con mejor perspectiva para el año próximo en Estados Unidos, Europa, Australia, Nueva Zelanda, Suiza y Asia.

EE.UU: Manhattan y la costa de Los Ángeles dominan el mapa de la riqueza

En Estados Unidos, el Upper East Side de Manhattan y Pacific Palisades en Los Ángeles encabezan la lista de zonas más codiciadas por millonarios y figuras públicas. El barrio neoyorquino experimentó su mayor actividad en los primeros meses de 2026, impulsado por nuevos desarrollos y residencias históricas que superan los USD 75.300 por metro cuadrado. Steven Spielberg posee una mansión en Pacific Palisades valuada en USD 97 millones

PUBLICIDAD

La costa californiana, tras la reconstrucción por incendios, recuperó atractivo para grandes fortunas. Silicon Valley, tradicional enclave tecnológico, también figura entre los destinos preferidos, aunque la presión fiscal en California empuja a muchos empresarios hacia Miami, donde se concretaron operaciones inmobiliarias de hasta USD 170 millones.

Europa: Italia, Reino Unido, España y Suiza en el radar de los grandes patrimonios

El informe destaca el valor récord de los inmuebles en barrios premium, donde celebridades y empresarios adquieren residencias emblemáticas en ubicaciones cotizadas por su plusvalía y seguridad

En Europa, Italia se destaca por su régimen fiscal para ingresos obtenidos fuera del país, que atrae a compradores internacionales. Via Veneto en Roma y el lago Como sobresalen entre los destinos más exclusivos; en este último, un departamento de tres dormitorios puede alcanzar los USD 5 millones.

PUBLICIDAD

En el Reino Unido, Chelsea lidera la preferencia en Londres, con valores que superan los USD 2 millones para departamentos de dos dormitorios y hasta USD 13 millones para casas familiares. La demanda local e internacional sostiene el dinamismo del barrio, que filtra por precio y exclusividad.

El Mediterráneo también gana protagonismo. Mallorca, en España, mantiene precios por encima de USD 2 millones para viviendas de lujo, mientras que, en Francia, St-Martin-de-Belleville ofrece chalets de cuatro dormitorios por USD 1,8 millones, en un entorno ligado al esquí y el descanso.

PUBLICIDAD

En Suiza, la Silberküste —en la ribera occidental del lago de Zúrich— se consolida entre ejecutivos y empresarios globales. Un departamento de dos dormitorios ronda los USD 1,9 millones y las villas frente al agua parten de USD 25 millones. La privacidad, la seguridad y el acceso a servicios premium resultan factores decisivos para familias y grandes patrimonios.

Oceanía y Asia: nuevos polos de atracción para el lujo

La presión tributaria en California y Reino Unido estimula el traslado de millonarios a Miami y otros mercados, repercutiendo en el dinamismo, la liquidez y la composición de la demanda dentro del sector inmobiliario internacional

Fuera de Europa y Estados Unidos, el informe de Knight Frank identifica Dalefield, en las afueras de Queenstown (Nueva Zelanda), y Geelong, en Australia, como centros emergentes para la inversión de alto nivel. Dalefield ofrece casas modernas valuadas en USD 3 millones, mientras que Geelong, en la bahía de Victoria, alcanza precios cercanos a los USD 2 millones.

PUBLICIDAD

En Asia, Bombay se posiciona como un mercado estratégico, con un crecimiento del 38% en el PBI en los últimos cinco años y ventas de desarrollos nuevos que superan los USD 5 millones. Los cambios en el mercado inmobiliario reflejan la expansión de las grandes fortunas en la India y la preferencia por propiedades de lujo en ubicaciones centrales y costeras.

Abu Dabi también emerge como alternativa a Dubái dentro de los Emiratos Árabes Unidos, con un auge en las inversiones inmobiliarias de lujo y ventajas fiscales para nuevos residentes. Brisbane, en Australia, experimenta una fuerte demanda debido a la inyección de inversiones previas a los Juegos Olímpicos de 2032 y al aumento de residentes millonarios, con departamentos de lujo que pasaron de USD 7 millones a USD 11 millones en apenas un año.

PUBLICIDAD

Cambios en la residencia de los superricos y motivos de migración

La expansión del Producto Bruto Interno y los desarrollos previos a los Juegos Olímpicos impulsan los precios y la demanda de viviendas de lujo en mercados no tradicionales

Las modificaciones en la legislación fiscal y la búsqueda de calidad de vida impulsan la migración de grandes patrimonios. En Estados Unidos, la propuesta de un impuesto a los multimillonarios en California llevó a figuras como Mark Zuckerberg, Larry Page, Peter Thiel, Ken Griffin y Sergey Brin a mudarse a Miami, ciudad donde el valor de las propiedades adquiridas oscila entre USD 18 millones y USD 170 millones.

En el Reino Unido, la eliminación del estatus de no domiciliado provocó la salida de destacados millonarios, entre ellos John Fredriksen, Christian Angermayer y Nassef Sawiris. Según Henley & Partners, el éxodo de residentes adinerados afecta sobre todo a Reino Unido, China, India, Corea del Sur, Rusia y Brasil, motivado por la presión fiscal, la inestabilidad política y la búsqueda de mejores condiciones de vida.

PUBLICIDAD

Knight Frank también señala que, además de las direcciones tradicionales, la proyección de las zonas premium se sostiene en factores como la privacidad, la seguridad, la calidad ambiental y la oferta de servicios exclusivos. Los cambios en la movilidad global y la inversión en infraestructura consolidan nuevas tendencias en el mapa de la riqueza internacional.