Alerta por vientos fuertes para el fin de semana largo: qué zonas se verán afectadas

Prevén vientos fuertes para la provincia de Buenos Aires (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el fin de semana largo del 1° de mayo, Buenos Aires afrontará bajas temperaturas otoñales y en distintas zonas de la provincia se anuncia una alerta amarilla por viento. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado se esperan avertencias meteorológicas.

El ente nacional informó que la alerta afectará la franja costera que abarca desde el sector de La Costa hasta la zona de Médanos. Estas advertencias se deben a condiciones de viento intenso y posibles descensos bruscos de temperatura. El resto de la provincia permanece en verde, sin amenazas meteorológicas destacadas para ese día.

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“El área será afectada por vientos del sector sur, con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”, comunicó el SMN. En estos casos, recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y consultar las actualizaciones de alerta durante el fin de semana.

En el noreste del país, prevén una alerta amarilla por tomentas en las provincias de: Formosa, Chaco y Corrientes. “El área será afectada por tormentas intensas, con valores de precipitación acumulada entre los 50 y 70 mm. También es posible que se registre caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 60 km/h“, informó el Sevicio Meteorológico Nacional.

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Las alertas meteorológicas en Argentina para el sábado 2 de mayo según el SMN

Mientras que la provincia de Misiones eleva su alerta por tormenta a un color naranja. En estos casos, la situación se asevera y los fenómenos podrían ser particularmente más intensos y advirtieron: “Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm, que pueden ser superados en forma localizada”.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones durante este nivel de advertencia. Sugieren a la población evitar desplazamientos innecesarios, resguardarse en lugares seguros y salir de casa solo si resulta imprescindible y permanecer en construcciones cerradas como viviendas, escuelas o edificios públicos. Ante el ingreso de agua, se debe desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico. Se recomienda asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento y preparar un kit de emergencia.

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¿Cómo estará el clima en CABA?

Respecto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pronóstico para el sábado 2 de mayo, prevé una temperatura máxima de 18°C y una mínima de 10°C. No se esperan lluvias, pero sí ráfagas de viento que alcanzarán entre 42 y 50 km/h durante la mañana y la tarde.

La temperatura en CABA durante el fin de semana del 1° de mayo según el Servicio Meteorológico Naciona

Según explicó el meteorólogo Christian Garavaglia a Infobae: “El sábado se instalará una masa de aire frío y el tiempo se tornará ventoso, con ráfagas del sudoeste que podrían alcanzar los 40 a 50 km/h y una crecida moderada en el estuario del Río de la Plata”.

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El domingo 3 de mayo persistirá el frío en la ciudad, llegando a una mínima de 6°C. Por otro lado, el viento disminuirá en intensidad, con valores entre 13 y 22 km/h. El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante todo el fin de semana, según el SMN.

“El domingo se prevé un amanecer muy frío, con mínimas de 6°C en Capital Federal y hasta 2 o 3°C en el Gran Buenos Aires; por la tarde, las máximas apenas alcanzarán los 17 a 18 °C”, aseguró Christian Garavaglia.

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Expertos en meteorología advierten que las condiciones de viento y el descenso de temperaturas pueden impactar en la salud de los grupos vulnerables, especialmente niños y adultos mayores. Recomiendan no exponerse de forma prolongada al aire libre durante la madrugada y primeras horas del día, cuando la sensación térmica podría ubicarse por debajo de los valores registrados.

El pronóstico extendido para CABA señala que, después del fin de semana largo, las temperaturas continuarán en valores típicos del otoño, oscilando entre 16°C y 23°C durante la semana, con baja probabilidad de lluvias hasta el miércoles 6 de mayo, cuando podrían registrarse precipitaciones dispersas.

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