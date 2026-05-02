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Mojtaba Khamenei exigió a los iraníes librar una batalla económica para “decepcionar” a Estados Unidos e Israel

Ante la creciente recesión que golpea a Irán, el líder supremo pidió por el apoyo civil a las decisiones del régimen de Teherán y llamó a “priorizar el consumo de productos fabricados en el país”

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El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei (REUTERS/Archivo)
El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei (REUTERS/Archivo)

El líder supremo de Irán, el ayatollah Mojtaba Khamenei, instó a la población iraní a librar una batalla económica y a “decepcionar” a los enemigos del país, en referencia a Estados Unidos e Israel, en un contexto donde Washington presiona al régimen de Teherán con sanciones a entidades financieras que apoyan al país persa.

En un comunicado escrito, Khamenei afirmó que la república islámica “demostró al mundo en una batalla militar contra los enemigos su progreso y excelencia”, pero señaló que “también debe decepcionarlos y derrotarlos en la etapa de la yihad económica y cultural”.

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El hijo del depuesto ex líder supremo Ali Khamenei llamó a “priorizar el consumo de productos fabricados en el país” y pidió a los empresarios afectados evitar despidos y la separación de empleados.

Pese al alto el fuego vigente en la guerra de Medio Oriente, el ejército estadounidense bloqueó los puertos de Irán, interrumpiendo los envíos de petróleo, un ingreso vital para las arcas del régimen. Según el centro nacional de estadísticas iraní, la inflación superó el 50% en las últimas semanas.

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De acuerdo con analistas de divisas, el rial iraní cayó a un mínimo histórico frente al dólar durante la semana. Un funcionario laboral informó que 191.000 personas solicitaron el subsidio de desempleo tras perder sus trabajos debido a las consecuencias de la guerra.

Miembros de las fuerzas de seguridad iraníes montan guardia durante una concentración en apoyo al líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, el 9 de marzo de 2026 (REUTERS/Archivo)
Miembros de las fuerzas de seguridad iraníes montan guardia durante una concentración en apoyo al líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, el 9 de marzo de 2026 (REUTERS/Archivo)

En medio del bloqueo de Irán sobre el estrecho de Ormuz y la crisis desatada por el conflicto, Khamenei animó a la población a mantener su apoyo a las Fuerzas Armadas y pidió a los empresarios “considerar a cada trabajador como un activo valioso”, en respaldo a las medidas del régimen.

Por otra parte, en su mensaje por el Día del Trabajo y el Día del Maestro en el país persa, Khamenei expresó: “Irán, tras años de esfuerzo, si Dios quiere y por la gracia divina, se ha consolidado como potencia militar al definir la identidad iraní-islámica e inculcarla lo más profundamente posible en la mente y el alma de la juventud”.

El líder supremo iraní elogió a los educadores como el “eslabón más eficaz en la batalla cultural” y a los trabajadores por ser “el elemento más eficaz en la batalla económica”. Añadió: “Ambos constituyen la columna vertebral de los ámbitos cultural y económico. Por lo tanto, es necesario que sean plenamente conscientes de la importancia de su posición específica, más allá de un simple trabajo remunerado”.

Cabe recordar que durante diciembre de 2025 y los primeros dos meses de 2026, la brutal represión del régimen asesinó a miles de manifestantes que pedían un cambio de autoridades ante el desequilibrio económico que aún atraviesa Irán.

Iraníes participan en una protesta contra el régimen en Teherán, Irán, el 9 de enero de 2026 (AP, archivo)
Iraníes participan en una protesta contra el régimen en Teherán, Irán, el 9 de enero de 2026 (AP, archivo)

El jueves pasado, el líder supremo iraní firmó una declaración oficial en la que definió la presencia de Estados Unidos en el Golfo Pérsico como el principal factor de inestabilidad en la región y anunció el inicio de “una nueva era” tras la última movilización militar en el estrecho de Ormuz.

El texto, difundido en el aniversario del control iraní sobre esa vía estratégica, sostiene que la influencia extranjera atraviesa un declive irreversible y advierte que los enemigos de Irán solo tendrán cabida en “las aguas más profundas” del golfo. En su mensaje, Khamenei reivindicó la fecha del 30 de abril como Día Nacional del Golfo Pérsico y subrayó que Irán posee la costa más extensa de la región.

“Hoy, dos meses después de la mayor movilización militar y agresión de las potencias arrogantes en la región y la humillante derrota de Estados Unidos, se vislumbra una nueva era para el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz”, expresó Khamenei, al definir el momento actual como un punto de quiebre para el balance geopolítico regional.

(Con información de AFP y Europa Press)

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