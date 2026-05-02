Rusia intensificó sus ataques contra Ucrania: bombardeó infraestructura portuaria en Odesa y casas en Kharkiv

El edificio en Odesa alcanzado por el bombardeo ruso (Créditos: Administración regional de Izmail)

Durante la madrugada del 2 de mayo, las fuerzas rusas atacaron la infraestructura portuaria de la ciudad de Izmail, en la región de Odesa, según informó la Administración Estatal Regional de Izmail en redes sociales. “El enemigo ha vuelto a atacar la infraestructura portuaria de la ciudad de Izmail”, señalaron las autoridades.

La administración local destacó la labor de las fuerzas de defensa aérea, que lograron derribar la mayoría de los drones enemigos. “Las fuerzas de defensa aérea trabajaron con gran eficacia: la mayoría de los drones enemigos fueron derribados. Prácticamente no hubo destrucción”, precisaron.

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En Kharkiv, el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania informó que seis personas, entre ellas un menor de edad, resultaron heridos tras el impacto de un dron sobre una propiedad privada en la localidad de Vasyshcheve.

El edificio en Odesa alcanzado por el bombardeo ruso (Créditos: Administración regional de Izmail)

“Se produjo un incendio que afectó una superficie de 300 m². En el garaje se encontraban dos habitaciones. Las explosiones también dañaron las dependencias de las casas vecinas”, detalló del cuerpo responsable de la protección civil, bomberos, rescate y gestión de desastres del país invadido por Rusia.

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Y agregaron: “Un oficial de rescate comunitario y bomberos del comando local participaron en las labores de extinción del incendio”. La Fuerza Aérea de Ucrania informó que Moscú lanzó 163 drones durante la noche, de los cuales alrededor de un centenar correspondían al modelo “Shahed”, y se registraron impactos de 17 drones de ataque en 12 lugares distintos, además de la caída de escombros en 2 ubicaciones.

El ataque ocurrió luego de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciara el refuerzo de las defensas aéreas en Odesa y Dnipro tras los recientes ataques aéreos rusos. “En Dnipro, habrá sistemas de radar adicionales, equipos de interferencia electrónica y más personal”, declaró en un mensaje de vídeo el viernes.

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Rescatistas auxiliaron a los 6 heridos por el ataque ruso en Kharkiv (Créditos: Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania)

El mandatario agregó que se están implementando soluciones similares en Odesa y que las tasas de interceptación ya muestran una tendencia al alza. “Pero deben ser más altos”, señaló Zelensky, quien explicó que los ataques frecuentes y de gran escala de Rusia buscan saturar los sistemas de defensa aérea.

La ciudad industrial de Dnipro, en el sureste del país, fue blanco de repetidos ataques con misiles y drones en los últimos días. La zona portuaria de Odesa, en el Mar Negro, también es objetivo habitual de drones kamikazes rusos.

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Zelensky afirmó el viernes que los bombardeos ucranianos con drones contra la infraestructura petrolera rusa generó, desde comienzos de año, pérdidas estimadas en alrededor de USD 7.000 millones para Rusia.

“Según las estimaciones más conservadoras, desde principios de año, el Estado agresor ha perdido al menos 7.000 millones de dólares únicamente como resultado directo de nuestras precisas sanciones contra la industria petrolera y el sector de refinería de Rusia, debido a impactos directos, tiempo de inactividad y retrasos en los envíos”, escribió el presidente en redes sociales.

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Zelensky afirmó el viernes que los bombardeos ucranianos generaron, desde comienzos de año, pérdidas estimadas en alrededor de USD 7.000 millones para Rusia (Europa Press)

El mandatario añadió que, según los resultados de abril, las acciones “de largo alcance” llevadas a cabo por su país alcanzaron un nuevo nivel en cuanto a profundidad, intensidad y reducción de los beneficios petroleros rusos.

“Es importante que no sólo se alcance el objetivo en sí, tal y como se define en la misión de combate, sino también que aumente el tiempo de inactividad del objetivo o, al menos, se reduzca significativamente su funcionamiento”, precisó Zelensky.

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Ucrania sostiene desde hace más de cuatro años una resistencia férrea frente a la invasión rusa, periodo durante el cual sus antiguos sistemas de defensa aérea de la era soviética fueron reemplazados progresivamente por equipos modernos de origen occidental.