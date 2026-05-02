Tiene 17 años, su papá fue un afamado delantero y tiene una hamburguesa con su nombre: la nueva estrella de la selección femenina

La historia de Mercedes Diz: de las canchas de Navarro a ser la promesa de la selección argentina

Mercedes Diz se consolida en el fútbol femenino argentino, tras su sobresaliente participación en el Sudamericano Sub 20, donde fue una de las figuras que permitieron la clasificación al Mundial de la categoría en Polonia. La jugadora, nacida el 23 de febrero de 2009 en Navarro, Buenos Aires, se distingue por su velocidad y una capacidad goleadora que la posicionan como una de las promesas más firmes en la actualidad: también se destaca en el combinado Sub 17, que lidera el Grupo A del certamen continental (viene de vencer 3-0 a Bolivia).

El recorrido de Diz comenzó en las canchas de tierra de su ciudad natal, donde dio sus primeros pasos en el club EFIN. Desde los primeros años, su habilidad para marcar goles y su actitud competitiva la destacaron entre sus pares. Esta proyección la llevó rápidamente a ser observada por los principales clubes de Buenos Aires.

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El grito de gol tras el doblete de Diz ante Boca Juniors en Casa Amarilla

Su llegada a River Plate se gestó con la intervención de Máximo Gallardo, padre de Marcelo, quien la vio jugar entre varones y recomendó su incorporación al club. Una prueba de jugadoras fue el punto de inflexión que la llevó a vestir la camiseta del Millonario. Allí, su impacto fue inmediato: lideró a la Sub-16 al título en 2023 y se consolidó entre 2024 y 2025, cuando anotó 13 goles en siete partidos de reserva. Uno de los momentos más recordados fue el doblete ante Boca Juniors en Casa Amarilla.

El debut profesional de Mercedes Diz se produjo en agosto de 2025, cuando con 16 años saltó al primer equipo en un empate frente a Vélez. Poco después, anotó su primer gol en la máxima categoría ante Independiente, una señal clara de que el fútbol juvenil ya le quedaba chico.

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Mercedes Diz junto a su padre Facundo y su familia

En el plano familiar, Mercedes es hija de Facundo Diz, quien asumió como intendente del partido de Navarro tras una extensa carrera como futbolista. El ex delantero disputó 505 partidos y convirtió 115 goles en equipos como Banfield, Tigre, Quilmes, All Boys, Olimpo, Platense, San Telmo, Tristán Suárez, UAI Urquiza y Sportivo Italiano. Además, tuvo experiencias en Venezuela y Estados Unidos.

La actuación de Mercedes Diz en la Liga Evolución CONMEBOL 2024 la consagró como máxima goleadora, evidenciando su proyección ofensiva. Su nombre se suma a los de Kishi Núñez, Annika Paz, Francisca Altgelt y Denise García Rojo, todas ellas referencias de la generación emergente que a su corta edad demuestran el crecimiento que está teniendo el combinado nacional en cuanto al nivel.

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Primer gol de Mercedes Diz para River Plate ante Independiente en la máxima categoría

Dentro de las selecciones juveniles dirigidas por Christian Meloni, Mercedes Diz se transformó en una pieza determinante. Su desempeño fue clave para que el equipo alcanzara el objetivo de clasificarse al Mundial Sub 20, gracias a su instinto para marcar en momentos decisivos, como el hat-trick que resultó fundamental para conseguir el pasaje ante Colombia el 28 de febrero de 2026.

Su proyección motivó a una casa de comidas de su ciudad a lanzar una hamburguesa con su nombre: “Meme Diz, una burger con presencia, carácter y alma goleadora. Inspirada en el orgullo de Navarro y su clasificación al FIFA U-20 World Cup, esta edición especial juega fuerte desde el primer bocado. Es así: contundente, elegante y con instinto goleador”, promovió el negocio en sus redes sociales con la aclaración de que era versión exclusiva por tiempo limitado en representación de la ciudad.

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Actualmente, Diz también integra la nómina de la Sub 17, con la misión de devolver al equipo un nivel competitivo alto y aspirar al título sudamericano. La jugadora mantiene un presente sólido en River Plate, lo que le permitió ser considerada por el cuerpo técnico del seleccionado mayor, liderado por Germán Portanova.

La delantera fue una de las figuras fundamentales en la clasificación al Mundial Sub 20

La convocatoria de Mercedes Diz al plantel principal de la selección argentina femenina llegó en un contexto de renovación, donde la apuesta es potenciar a las jóvenes promesas y combinarlas con futbolistas de experiencia. La delantera fue seleccionada para competir en la serie de partidos ante Chile, Venezuela y Colombia, correspondientes a la Liga de Naciones, que funciona como clasificatoria sudamericana para el Mundial 2027.

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La presencia de Diz en la selección absoluta, junto a referentes como Aldana Cometti y Florencia Bonsegundo, ratifica el crecimiento de su carrera y el potencial que representa para el fútbol femenino argentino. Con apenas 17 años, su proyección internacional y su capacidad goleadora anticipan un futuro destacado tanto en el ámbito local como en el plano internacional.

La carrera de Mercedes Diz la proyecta como una de las delanteras con gran futuro tras su convocatoria a la selección mayor