Cómo influye la biotina en la fortaleza de uñas y cabello

La biotina, o vitamina B7, es clave para el metabolismo energético y la síntesis de queratina en cabello y uñas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por la biotina como nutriente esencial para mejorar la salud del cabello, las uñas y la piel ha crecido en los últimos años, impulsado por su presencia en suplementos y productos cosméticos. Sin embargo, la evidencia científica que respalda sus beneficios en personas sanas sigue siendo limitada.

Especialistas de instituciones como Harvard Health Publishing y el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos (NIH) coinciden en que, si bien la biotina desempeña un papel importante en el metabolismo, su aporte extra no siempre es necesario. Además, un estudio científico reciente entrega nueva información sobre su efectividad en casos puntuales de deficiencia.

Qué es la biotina

La biotina, o vitamina B7, es una vitamina soluble en agua del complejo B. Este nutriente participa en procesos vitales del metabolismo, al ser cofactor de enzimas encargadas de transformar grasas, proteínas y carbohidratos en energía utilizable por las células.

Los suplementos de biotina solo muestran eficacia en casos específicos de deficiencia o trastornos hereditarios del metabolismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La biotina se incorpora en el organismo principalmente a través de la alimentación, aunque también está disponible en forma de suplemento. De acuerdo con el NIH, la presencia de vitamina B7 es esencial para el metabolismo energético y el correcto funcionamiento celular, además de influir en la síntesis de queratina, proteína clave para la estructura del cabello y las uñas.

Cómo ayuda la vitamina B7 a la salud de uñas y cabello

La función de la biotina en el metabolismo tiene un impacto directo en tejidos de rápida renovación, como el cabello, las uñas y la piel. Su papel como coenzima permite la producción de queratina, lo que explica su asociación con el fortalecimiento y la apariencia saludable de estas estructuras.

A pesar de su popularidad, la evidencia sobre la eficacia de la biotina para mejorar el cabello, la piel o las uñas en personas sin deficiencia sigue siendo insuficiente. Según Harvard Health Publishing, las deficiencias de biotina son poco frecuentes en quienes siguen una dieta variada.

Una dieta variada y equilibrada suele ser suficiente para cubrir las necesidades diarias de biotina y proteger la salud capilar y de las uñas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El NIH también advierte que los beneficios de los suplementos de biotina solo han sido observados en casos muy específicos, como en niños con problemas capilares congénitos o personas con desórdenes hereditarios que afectan el metabolismo de la vitamina B7.

Un estudio publicado en Dermatologic Therapy encontró que la administración de biotina combinada con dexpantenol (vitamina B5) durante seis semanas resultó en una reducción significativa de la caída del cabello y un aumento en la densidad capilar, pero estos resultados se observaron en un grupo con pérdida difusa confirmada y no en la población general.

Cómo saber si tengo deficiencia de vitamina B7

La deficiencia de biotina es poco habitual, pero sí puede presentarse en ciertas situaciones específicas. Ejemplos de riesgo mayor incluyen los pacientes con alcoholismo crónico, mujeres embarazadas (hasta un tercio pueden presentar niveles bajos aun con un consumo adecuado), personas con síndromes de absorción deficiente, y quienes padecen trastornos nutricionales graves.

Síntomas de déficit de biotina incluyen uñas frágiles, caída de cabello, erupciones cutáneas y alteraciones neurológicas (Freepik)

Los síntomas incluyen uñas frágiles, caída excesiva de cabello, erupciones cutáneas, fatiga y alteraciones neurológicas como hormigueo en las extremidades. Ante estos signos, la consulta médica y el análisis de laboratorio son necesarios para confirmar el diagnóstico y comenzar el tratamiento adecuado.

Cómo adquirir vitamina B7 de forma natural

Mantener niveles saludables de biotina es posible a través de la dieta cotidiana, sin necesidad de recurrir a suplementos adicionales. Entre los alimentos que concentran mayor cantidad de vitamina B7 se encuentran:

Carnes y pescado

Huevos

Hígado de pollo

Semillas y frutos secos

Batatas, espinacas y brócoli

Carnes, huevos, vegetales y frutos secos aportan biotina de forma natural y ayudan a mantener el equilibrio nutricional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inclusión regular de estos productos en la alimentación diaria asegura un aporte suficiente de biotina para el funcionamiento óptimo del organismo. Tanto el NIH como Harvard Health Publishing subrayan que una dieta variada es la llave para evitar deficiencias y proteger la salud de uñas y cabello, sin necesidad de suplementos generalizados.

La biotina cumple un rol esencial en el metabolismo y la producción de tejidos como el cabello y las uñas. Su déficit es poco común, y la dieta suele cubrir las necesidades diarias, por lo que el uso de suplementos solo debe considerarse en casos puntuales de deficiencia diagnosticada por un profesional.