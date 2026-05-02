Crimen y Justicia

Un chofer de Uber fue baleado tras resistirse a un robo en La Plata

Tras el violento asalto, la policía analiza cámaras de seguridad para identificar a los responsables. El caso generó alarma entre los trabajadores de aplicaciones y vecinos del barrio

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Primer plano de un smartphone en mano que muestra la aplicación de Uber con un mapa, un icono de coche amarillo en ruta y detalles de un viaje activo.
Una mano sostiene un smartphone mostrando la aplicación de Uber con un mapa que indica el seguimiento de un vehículo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un chofer de una plataforma fue baleado tras resistirse a un intento de robo en la localidad de Villa Elvira, en La Plata. El hecho ocurrió durante la noche del jueves, en la calle 78 entre 11 y 12, cuando el conductor, un hombre de 57 años domiciliado en Ensenada, acababa de finalizar un viaje y fue interceptado por dos motochorros que se movilizaban en una motocicleta 110cc.

Los asaltantes intentaron robarle el vehículo, pero al no lograr su objetivo le dispararon en dos ocasiones. El chofer recibió un balazo en la cadera y otro en el brazo derecho. Personal policial y una ambulancia del SAME acudieron tras un llamado al 911 y trasladaron a la víctima al Hospital San Martín, donde se constató que las heridas no comprometían su vida.

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Hospital San Martín donde fue atendido el chofer tras ser atacado (Fuente: 0221)
Hospital San Martín donde fue atendido el chofer tras ser atacado (Fuente: 0221)

Por el momento, los agresores permanecen prófugos y la investigación continúa a cargo de las autoridades policiales. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para tratar de identificar a los responsables del ataque, que volvió a generar preocupación entre los trabajadores de aplicaciones y los vecinos del barrio.

Los casos recientes exponen modalidades violentas y la sensación de desprotección que atraviesan quienes prestan este servicio. A pesar de la intervención policial y de algunos resultados positivos en la recuperación de bienes y detención de sospechosos, la inquietud persiste entre choferes y usuarios. Las demandas por mayores medidas de seguridad y controles específicos siguen en aumento, mientras el temor y la incertidumbre condicionan el trabajo diario de los conductores de plataformas.

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Un patrón similar en el robo y la violencia

Un hecho similar ocurrió en marzo en la zona norte de La Plata, cuando una conductora de Uber fue víctima de un asalto a manos de dos personas que fingieron ser pasajeros. El episodio sucedió en el cruce de las calles 12 y 507 bis, donde los agresores atacaron a la conductora con gran violencia para robarle sus pertenencias. Este tipo de ataques contra conductores de aplicaciones de transporte se ha vuelto cada vez más frecuente en la ciudad.

Conductores de aplicaciones de transporte denuncian una escalada de hechos violentos y robos (Fuente: 0221)
Conductores de aplicaciones de transporte denuncian una escalada de hechos violentos y robos (Fuente: 0221)

Durante el ataque, la joven fue tomada del cuello y obligada a entregar su teléfono celular y billetera. Los asaltantes intentaron además llevarse el vehículo, pero no lograron concretar el robo y escaparon a pie. La policía logró detener a los sospechosos poco después, con la ayuda de vecinos que alertaron sobre la situación.

En otro caso, en Rosario, un conductor de Uber se vio obligado a detener por sus propios medios a un delincuente que le había robado mientras esperaba a un pasajero. El hecho ocurrió en la zona sur de la ciudad, sobre la calle Gaboto al 4100, cuando el chofer fue sorprendido.

El robo ocurrió a las 4 de la madrugada del sábado, tres personas simularon ser pasajeros y, antes de iniciar el viaje, lo amenazaron con un cuchillo y le robaron las llaves del vehículo, su teléfono celular y documentación, según confirmó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El asaltante, identificado como Amílcar A, intentó huir junto a dos mujeres, pero el conductor, tras denunciar el hecho en la comisaría 20ª, regresó al lugar con el dueño del auto y su familia para ocuparse de la situación. Poco después de las 6.30, logró identificar al sospechoso en las cercanías de la plaza Claudio Pocho Lepratti.

De acuerdo con la información judicial, las fuerzas federales recuperaron el automóvil en San Lorenzo y Paraná, en el barrio Azcuénaga, junto con la mayoría de los objetos robados. El martes, el juez Hernán Postma ordenó prisión preventiva durante 90 días para el acusado, imputado por robo calificado por uso de arma blanca, según detalló el fiscal Germán Mazzoni en audiencia.

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