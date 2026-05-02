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El régimen de Irán advirtió que es “probable” la reanudación de la guerra con Estados Unidos

El subcomandante del centro de mando del Ejército iraní afirmó que Washington “no está comprometido con ninguna promesa ni acuerdo”. “Las fuerzas armadas están plenamente preparadas para cualquier nueva aventura o imprudencia por parte de los estadounidenses”, agregó el alto miembro del cuartel

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Misiles iraníes se muestran en el Museo de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) en Teherán (REUTERS/Archivo)
Misiles iraníes se muestran en el Museo de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) en Teherán (REUTERS/Archivo)

Mohammad Jafar Asadi, subcomandante del centro de mando del Ejército Iraní, amenazó este sábado sobre la posibilidad de un nuevo conflicto armado con Estados Unidos, ante el estancamiento de las conversaciones de paz y las observaciones del presidente estadounidense Donald Trump a la última propuesta iraní en las negociaciones.

“Es probable que se reanude el conflicto entre Irán y Estados Unidos, y las pruebas demuestran que Estados Unidos no está comprometido con ninguna promesa ni acuerdo”, declaró el miembro del Khatam al-Anbiya, según reportó la agencia de noticias iraní Fars, afín al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

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Las declaraciones del subcomandante del cuartel general militar surgen luego de que el líder supremo del régimen iraní, Mojtaba Khamenei, reivindicara que el país persa se consolidó “como potencia militar” al definir “la identidad iraní-islámica e inculcarla lo más profundamente posible en la mente y el alma de la juventud”. Al ayatollah no se le ha visto en público desde que fue designado como sucesor de Ali Khamenei, su padre, el día que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán.

En ese sentido, Yousef Pezeshkian, el asesor e hijo del presidente de Irán, planteó distintos escenarios sobre el desenlace de la guerra, señalando que el país ha sufrido daños, pero ganó prestigio internacional.

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Irán se ha visto perjudicado económicamente debido a los daños en la infraestructura y en su capacidad de gestión debido a la pérdida de sus mejores fuerzas, pero en términos de credibilidad y posición global se ha beneficiado hasta ahora”, escribió Pezeshkian en su canal de Telegram.

Miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) asisten a un ejercicio militar de las fuerzas terrestres del CGRI (REUTERS/Archivo)
Miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) asisten a un ejercicio militar de las fuerzas terrestres del CGRI (REUTERS/Archivo)

El asesor indicó que el conflicto, iniciado tras los ataques estadounidenses e israelíes el 28 de febrero, ha generado resultados dispares y su resolución final permanece incierta. Pezeshkian instó a la población a prepararse para distintos escenarios: «Debemos prepararnos para el peor de los casos… para que no nos pillen desprevenidos», advirtió, y recomendó también «vivir el presente» sin condicionar el bienestar personal a hechos futuros inciertos.

Pezeshkian afirmó que planificar ante posibles resultados negativos o positivos puede ayudar a la sociedad iraní a afrontar la incertidumbre derivada del conflicto.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el viernes que su país no abandonará las negociaciones con Teherán hasta alcanzar un acuerdo definitivo y descartó cualquier retirada anticipada que implique retomar el proceso en el futuro.

“No vamos a irnos temprano y luego tener que volver cuando el problema resurja en tres años”, declaró el mandatario durante un discurso en Florida.

El inquilino de la Casa Blanca afirmó que las conversaciones avanzan a favor de Washington, aunque Teherán aún no cumple con las condiciones solicitadas por su administración: “No están cumpliendo con el tipo de acuerdo que necesitamos, y vamos a hacer que esto se haga correctamente”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a un evento en la escuela The Villages Charter School en The Villages, Florida, EE. UU., el 1 de mayo de 2026 (REUTERS/Nathan Howard)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a un evento en la escuela The Villages Charter School en The Villages, Florida, EE. UU., el 1 de mayo de 2026 (REUTERS/Nathan Howard)

Trump describió a Irán como una potencia militar desmantelada. Según sus palabras, el país no cuenta con armada, fuerza aérea, equipos antiaéreos, radar ni liderazgo operativo: “Sus líderes han desaparecido. El primer grupo, el segundo grupo, Khamenei, todos se han ido”.

El presidente recordó que, en un período de dos semanas, el régimen iraní mató a 42.000 manifestantes y calificó a los líderes del país de Medio Oriente como una dirigencia “malvada”. Además, sostuvo que la presión militar ejercida a los puertos de Irán dejó al régimen “diezmado”.

En cuanto a la presión económica, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el viernes a tres casas de cambio iraníes y a una terminal petrolera china, como parte de una campaña para cortar el flujo de ingresos que sostiene a Teherán tras el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Las entidades iraníes incluidas en la medida son Pedram Pirouzan Exchange, Radin Exchange y Arz Iran Exchange, además de más de una decena de empresas pantalla vinculadas a estas firmas. Según el Tesoro, estas casas de cambio coordinan transacciones derivadas del comercio de petróleo iraní que elude las sanciones estadounidenses y cuentan con redes propias de sociedades ficticias y cuentas bancarias internacionales para mover “miles de millones de dólares”.

(Con información de AFP)

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