Un policía mató a un joven de 16 años e hirió a su cómplice menor de edad durante un intento de robo en Quilmes

Uno de los menores murió producto del tiroteo, mientras que el otro ya fue detenido (X: @hechosanderecho)

Un agente de la Policía Bonaerense protagonizó un enfrentamiento armado contra dos adolescentes que habrían intentado robarle la moto en la localidad de San Francisco Solano, partido de Quilmes. Como resultado del tiroteo, el joven de 16 años murió en la escena, mientras que su cómplice recibió un impacto de bala y tuvo que recibir atención médica.

El hecho se registró el miércoles por la noche, alrededor de las 22:00 horas, en la intersección de avenida San Martín y calle 894. En ese momento, el efectivo policial fue interceptado por dos jóvenes armados bajo la modalidad conocida como “motochorros”. Según trascendió, se encontraba de franco de servicio, por lo que habría estado vestido como civil.

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Acto seguido al ser abordado por los menores de edad, se produjo un intercambio de disparos. Como resultado, uno de los delincuentes, identificado como Cristian V., de 16 años, murió en el lugar. Aparentemente, portaba una réplica casera metálica de arma de fuego de acuerdo con las primeras pericias que se realizaron en el área.

Según la información obtenida por Hecho en Quilmes, el segundo sospechoso se trataba de un adolescente identificado como Jeremías D. L., de 15 años, quien fue herido de bala en el muslo derecho. Por este motivo, tuvieron que trasladarlo a un centro de salud, donde recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta.

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La zona donde ocurrió el intento de robo y posterior tiroteo

La causa fue calificada como “robo calificado en grado de tentativa seguido de homicidio” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 2 del Departamento Judicial Quilmes, que no dispuso medidas contra el policía involucrado. Asimismo, indicaron que las actuaciones posteriores quedaron en manos de la Prefectura Naval Argentina.

Por otro lado, la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1 ordenó la aprehensión del menor herido y su traslado a un centro de admisión tras completar su atención sanitaria. Según el parte oficial, el adolescente ya fue puesto a disposición de la Justicia de Menores.

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Un policía de la Ciudad mató de diez tiros a una mujer que creyó que iba a robarle en La Matanza y terminó detenido

Un policía de la Ciudad de Buenos Aires fue detenido en la madrugada de este miércoles por efectivos de la Policía Bonaerense, acusado de haber matado a una supuesta ladrona durante un intento de robo en González Catán, en el partido de La Matanza.

La secuencia de disparos en González Catán que terminó con una delincuente muerta y un policía de la Ciudad detenido

El hecho ocurrió cuando el agente, identificado como Héctor Camejo, inspector de la fuerza porteña, se encontraba en la zona y fue interceptado por dos personas. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad, cuyos videos muestran el momento en que la presunta ladrona cae al suelo tras los disparos y a su cómplice pidiendo auxilio mientras exclama: “Ayuda, por favor, amiga, la mató”.

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Según la reconstrucción inicial, la víctima, aún no identificada, fue trasladada al Hospital Favaloro, donde murió por una herida de bala entre las costillas. Hasta el momento, su acompañante tampoco fue identificado por las autoridades.

El hecho fue descubierto cuando la Policía Bonaerense acudió a la esquina de Da Vinci y Montgolfier, alertada por vecinos que reportaron disparos en la vía pública. En el lugar, los agentes hallaron una motocicleta abandonada junto a varias vainas servidas.

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Héctor Camejo, con el rostro parcialmente cubierto, posa frente al logo de la Comisaría Sur 2° González Catán tras su detención policial en La Matanza.

No obstante, Camejo se presentó horas después en una comisaría de la zona, vestido de civil, donde relató que fue abordado por la pareja y que, ante un supuesto intento de robo, extrajo su pistola reglamentaria Beretta 9 milímetros y disparó. También añadió que uno de los delincuentes habría hecho un gesto con un arma de plástico, que fue secuestrada en el lugar.

Según consta en el expediente, Camejo disparó 10 tiros y se retiró del sitio, hecho que motivó su detención por parte del personal de la Departamental de Seguridad de La Matanza. Así, la causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza, cuyo titular es el fiscal Adrián Arribas.

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Desde la fiscalía se investiga si la reacción del policía fue desmedida, ya que se hallaron diez vainas servidas y existen sospechas de que continuó disparando aun cuando los presuntos ladrones habrían dejado de actuar. Por este motivo, el investigador dispuso la búsqueda de más filmaciones en la zona para establecer con precisión la secuencia de los hechos y la ruta de escape del cómplice que logró huir.