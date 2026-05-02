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En medio del alto al fuego, Hezbollah aumentó sus ataques con drones de fibra óptica en el norte de Israel

Durante los últimos días, el grupo terrorista recurrió más a estos vehículos aéreos no tripulado, lo que supone un cambio notable de estrategia con respecto a las andanadas de cohetes que lanzó en las semanas posteriores al estallido de la guerra

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El grupo terrorista Hezbollah incorporó drones con fibra óptica que eluden las defensas y golpean el norte de Israel (AP)
El grupo terrorista Hezbollah incorporó drones con fibra óptica que eluden las defensas y golpean el norte de Israel (AP)

Los drones de fibra óptica baratos de Hezbollah están creando nuevos desafíos para las tropas israelíes en el sur del Líbano, obligando al ejército a adaptar sus tácticas contra una amenaza cada vez más letal.

El ejército israelí, considerado uno de los más avanzados del mundo, confirmó la muerte de dos soldados y un contratista civil en ataques con drones explosivos en menos de una semana, y varios más resultaron heridos a pesar del alto el fuego vigente desde mediados de abril.

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Los dispositivos son pequeños, baratos y fáciles de conseguir, como “juguetes para niños”, explicó Orna Mizrahi, investigadora principal del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel (INSS). Según declaró a la AFP, los militares “no tienen respuesta para eso hoy en día, porque no se prepararon para explosivos de tan baja tecnología”.

Israel lleva luchando contra Hezbollah libanés desde principios de marzo, desplegando tropas en el sur del país vecino para hacer frente al grupo terrorista respaldado por Irán.

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Desde entonces, la violencia continuó, y ambas partes se acusan mutuamente de violar el alto el fuego.

A diferencia de los drones convencionales guiados por GPS o radio, que por lo tanto pueden ser interferidos, Hezbollah utiliza dispositivos conectados a su lugar de lanzamiento mediante un delgado cable de fibra óptica que puede extenderse a lo largo de decenas de kilómetros.

Soldados de la Unidad 636 dirigiendo los drones que eliminaron a los terroristas en el sur del Líbano
Soldados de la Unidad 636 del Ejército de Israel dirigiendo los drones que eliminaron terroristas en el sur del Líbano

Los operadores pilotan los drones en primera persona (FPV) utilizando pantallas o gafas de realidad virtual que requieren una formación mínima.

“Dado que el dron no transmite la imagen por radiodifusión ni recibe órdenes de guiado a través de un receptor de radio, no puede ser detectado por medios de inteligencia electrónica ni bloqueado mediante guerra electrónica”, afirmó Arie Aviram, experto que ha escrito sobre el tema para el INSS.

La velocidad y precisión de los drones implican que pueden causar daños considerables a los objetivos israelíes, y la falta de rastros electrónicos obliga a las tropas a depender del radar o la detección visual, que a menudo llega demasiado tarde.

Guerra asimétrica

El uso de estos drones por parte de Hezbollah es característico de la guerra asimétrica, explicó Mizrahi, investigador del INSS.

En los últimos días, Hezbollah recurrió más a estos drones, lo que supone un cambio notable con respecto a las andanadas de cohetes que lanzó en las semanas posteriores al estallido de la guerra.

Según los expertos, el coste de ensamblar los drones de fibra óptica puede oscilar entre unos pocos cientos de dólares y alrededor de 4.000 dólares, dependiendo de la calidad y el tipo de componentes, que se pueden comprar en plataformas en línea como AliExpress.

Drone con fibra óptica (BFBS Forces News)
Ilustración de un drone conectado con fibra óptica (BFBS Forces News)

El viernes, Youssef al Zein, jefe de prensa del grupo terrorista, confirmó que el grupo estaba utilizando los drones y afirmó que se estaban fabricando en el Líbano. “Somos conscientes de la superioridad del enemigo, pero al mismo tiempo estamos explotando sus puntos débiles”, afirmó.

Para Israel, derribar drones baratos utilizando sofisticados sistemas de defensa aérea y aviones de combate es costoso.

Aviram afirmó que los láseres, como los utilizados por el sistema de defensa aérea Iron Beam de Israel, podrían ser una solución adecuada “siempre que se desplegaran de forma generalizada”, lo cual aún no ocurre.

Como muestra del desafío que suponen estos dispositivos, el Ministerio de Defensa israelí hizo un llamamiento público el 11 de abril para que se presentaran “propuestas que permitan identificar capacidades adicionales para hacer frente a la amenaza de los drones FPV controlados por fibra óptica”.

Redes y barreras

Un vídeo compartido el miércoles en redes sociales por el destacado periodista israelí Amit Segal parecía mostrar vehículos militares cubiertos con redes para protegerlos de los drones. La AFP no pudo verificar la autenticidad de las imágenes.

Esta foto publicada en redes sociales muestra sistemas de defensa aérea israelíes desplegados para interceptar misiles en el norte de Israel (Europa Press/Archivo)
Esta foto publicada en redes sociales muestra sistemas de defensa aérea israelíes desplegados para interceptar misiles en el norte de Israel (Europa Press/Archivo)

Un alto mando militar declaró el martes a los periodistas que “hasta ahora, estamos utilizando tecnologías de protección de la fuerza y ​​otras medidas de protección que hemos aprendido de otros lugares, de nuestra propia experiencia con redes y barreras”.

“Pero es una amenaza a la que todavía nos estamos adaptando; no hay nada infalible”, añadió el funcionario, señalando que el ejército estaba “aprendiendo” de la guerra en Ucrania, donde los drones de fibra óptica son ahora habituales.

El sitio web de noticias israelí Mako informó en 2024 que Ucrania, que se ha convertido en un experto líder mundial en drones desde la invasión rusa, ofreció su experiencia a Israel hace varios años, pero fue rechazada.

“No hubo una respuesta concreta”, declaró en aquel momento a Mako Oleksii Reznikov, exministro de Defensa de Ucrania.

Preguntado por la AFP sobre los retos que plantean los drones explosivos de fibra óptica, el ejército israelí declaró que en las últimas semanas las tropas habían “llevado a cabo un análisis exhaustivo de cómo funciona esta amenaza y cómo la utiliza Hezbollah”.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están monitoreando la amenaza de los drones y desarrollando métodos operativos para abordarla”, indicó, y agregó que las tropas sobre el terreno están “trabajando continuamente para mejorar y adaptar sus sistemas con el fin de hacer frente a la amenaza en constante evolución”.

(AFP)

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