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Estados Unidos aprobó ventas de armamento militar por USD 8.600 millones a sus aliado de Medio Oriente

En medio de negociaciones con el régimen de Teherán, el cual atacó durante semanas a los países del Golfo Pérsico, la administración de Donald Trump entregará servicios de reabastecimiento de defensa aérea, antimisiles Patriot y sistemas avanzados de armas de precisión (APKWS) a sus socios de la región

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El sistema de misiles Patriot es un interceptor móvil de defensa antimisiles terrestre para detectar, rastrear y atacar vehículos aéreos no tripulados, misiles de crucero y misiles balísticos tácticos y de corto alcance (Foto del Ejército de EEUU)
El sistema de misiles Patriot es un interceptor móvil de defensa antimisiles terrestre para detectar, rastrear y atacar vehículos aéreos no tripulados, misiles de crucero y misiles balísticos tácticos y de corto alcance (Foto del Ejército de EEUU)

La administración del presidente estadounidense Donald Trump aprobó ventas militares por más de USD 8.600 millones a sus aliados de Medio Oriente. Israel, Qatar, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos figuran entre los países beneficiados por estas transacciones, anunciadas por el Departamento de Estado el viernes.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, determinó que existía una emergencia que requería la aprobación inmediata de las ventas, por lo que quedaron exentas de los procedimientos habituales de revisión por parte del Congreso.

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Entre las operaciones autorizadas se encuentra la venta a Qatar de servicios de reabastecimiento de defensa aérea y antimisiles Patriot por USD 4.010 millones, además de sistemas avanzados de armas de precisión (APKWS) por USD 992,4 millones.

El permiso para Kuwait incluyó un sistema integrado de mando de batalla por USD 2.500 millones, mientras que Israel recibió autorización para adquirir sistemas APKWS valorados en USD 992,4 millones. Los Emiratos Árabes Unidos podrán acceder también a APKWS por USD 147,6 millones.

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El Departamento de Estado especificó que BAE Systems (BAES.L) es el contratista principal en las ventas de APKWS a Qatar, Israel y los Emiratos Árabes Unidos. RTX (RTX.N) y Lockheed Martin (LMT.N) lideran los contratos para el sistema de mando de batalla a Kuwait y el sistema Patriot a Qatar. Northrop Grumman (NOC.N) figura como contratista principal en la venta a Kuwait.

Kuwait es uno de los países que más sufrió los ataques del régimen persa en Medio Oriente (Europa Press)
Kuwait es uno de los países que más sufrió los ataques del régimen persa en Medio Oriente (Europa Press)

En paralelo, la agencia de telecomunicaciones de la ONU condenó los ataques de Irán contra la infraestructura de telecomunicaciones en Medio Oriente desde el inicio de la guerra. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) indicó que mantiene una supervisión sobre las consecuencias de estos incidentes.

El Consejo de Cooperación del Golfo, con el respaldo de Jordania, presentó una demanda ante la UIT por los ataques dirigidos a las redes de comunicaciones en Bahréin, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos y Jordania.

La aprobación de las ventas de armamento coincide con el contexto de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní, que suma nueve semanas desde su inicio y más de tres semanas de un alto el fuego. Las negociaciones, pausadas por las exigencias de Teherán, no vislumbran un final concreto del conflicto.

Desde Estados Unidos, el inquilino de la Casa Blanca expresó el viernes su insatisfacción con la nueva propuesta de Irán para iniciar negociaciones de paz con Washington, en un contexto marcado por el estancamiento de las conversaciones y la vigencia de un alto el fuego desde hace varias semanas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a un evento en el Centro Raymond F. Kravis para las Artes Escénicas en West Palm Beach, Florida, EE. UU., el 1 de mayo de 2026 (REUTERS/Nathan Howard)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a un evento en el Centro Raymond F. Kravis para las Artes Escénicas en West Palm Beach, Florida, EE. UU., el 1 de mayo de 2026 (REUTERS/Nathan Howard)

“En este momento no estoy satisfecho con lo que están ofreciendo”, afirmó Trump ante periodistas, aunque reconoció que el régimen iraní “ha hecho avances” en las conversaciones con Estados Unidos. El mandatario también admitió no estar seguro de que Irán pueda cumplir con los requisitos solicitados por su administración.

Consultado sobre la posibilidad de enviar una nueva delegación a Pakistán para reanudar conversaciones, luego de la cancelación del viaje la semana pasada, Trump respondió: “Sentimos un gran respeto por Pakistán e Islamabad, y un enorme respeto por el primer ministro y el mariscal de campo. Están colaborando con nosotros. Siguen colaborando con nosotros”.

El presidente añadió que, a pesar de la distancia, su administración “está haciendo todo lo posible en cuanto a negociaciones en este momento”, en referencia a las comunicaciones telefónicas sostenidas entre las partes.

Luego, durante un discurso en Florida, Trump atribuyó a los bombarderos B-2 la interrupción del programa nuclear iraní antes de que Teherán pudiera desarrollar un arma atómica. “Si no hubiéramos hecho eso, habrían tenido un arma nuclear. Israel habría quedado destruido. El Medio Oriente habría quedado destruido. Creo que Europa también”, afirmó.

Vista frontal de un bombardero B-2 Spirit gris oscuro dentro de un hangar. Dos militares con equipo de tierra están de pie cerca de la parte delantera del avión
El bombardero furtivo B-2 Spirit de la Fuerza Aérea de EEUU se prepara para maniobras militares en Medio Oriente (Captura de video)

A su vez, describió a Irán como una potencia militar desmantelada. Según sus palabras, el país no dispone de armada, fuerza aérea, equipos antiaéreos, radar ni liderazgo operativo: “Sus líderes han desaparecido. El primer grupo, el segundo grupo, Khamenei, todos se han ido”.

El conflicto comenzó el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, que respondió con ataques propios contra Israel y estados del Golfo con bases estadounidenses.

(Con información de Reuters)

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