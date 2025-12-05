Salud

Menos carnes y más vegetales, ¿el verdadero secreto para adelgazar sin efecto rebote?

Además de los beneficios en el peso, sustituir proteínas animales por vegetales integrales reduce la probabilidad de sufrir enfermedades metabólicas, afirma el dietista-nutricionista Miguel López en el podcast Tengo un Plan

Guardar
Sustituir proteínas animales por vegetales
Sustituir proteínas animales por vegetales integrales reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer, según estudios científicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miguel López, investigador y dietista-nutricionista, observó en su experiencia clínica un patrón recurrente entre quienes buscan perder peso. “La gente tiende a pensar que come mucho mejor de lo que come realmente”, afirmó en una entrevista en el podcast Tengo un Plan.

Muchas personas minimizan el impacto de hábitos cotidianos, como el consumo de cerveza, carne o huevos, considerando que su dieta es adecuada. Sin embargo, al revisar en detalle la alimentación diaria, surgen áreas con margen claro de mejora. Según López, “incluso quitando pequeños grupos de alimentos o haciendo pequeñas modificaciones, se pueden lograr cambios sustanciales y el impacto puede ser bastante positivo”.

Al analizar las causas del sobrepeso, López remarcó que el fenómeno es mucho más complejo de lo que suele creerse. “Siempre hemos escuchado que es muy fácil: moverte un poco más y comer menos y ya está solucionado”, puntualizó el investigador.

Sostiene que el entorno juega un papel determinante: “Vivimos en un ambiente obesogénico, lleno de factores que inducen al consumo”, señaló López en el podcast, mencionando la exposición constante a anuncios de comida rápida y a estímulos en redes sociales.

El entorno obesogénico y la
El entorno obesogénico y la exposición a anuncios de comida rápida dificultan la adopción de hábitos alimentarios saludables (Imagen Ilustrativa Infobae).

Citó la respuesta cefálica, mediante la cual el cuerpo se prepara para ingerir alimentos solo con ver imágenes apetitosas, lo que incrementa el deseo de comer incluso cuando no existe hambre real. Además, destacó que el estrés laboral, personal o familiar aumenta la vulnerabilidad frente a estos estímulos.

Tratamientos farmacológicos y riesgos

Sobre los tratamientos farmacológicos, López se refirió a los análogos del GLP-1, como el Ozempic, desarrollados para diabéticos pero empleados también para controlar el apetito. “Las personas que utilizan el análogo del GLP-1 se sienten completamente saciadas e incluso, al principio, pueden perder el apetito o sentir rechazo por la comida”, describió.

Sin embargo, advirtió sobre el efecto rebote: “En el momento que el fármaco se deja de administrar, hay un efecto rebote brutal, porque al final no se está resolviendo el problema, simplemente se tapa”.

También alertó sobre los riesgos de prácticas como el balón gástrico o la reducción de estómago, que pueden provocar déficits de vitaminas y micronutrientes esenciales. “Eso, en combinación con ese déficit severo, causa que la persona se sienta extremadamente cansada, sin energía ni motivación para moverse, lo que refuerza ese círculo vicioso”, advirtió López.

El estrés laboral y personal
El estrés laboral y personal incrementa la vulnerabilidad ante estímulos alimentarios y dificulta el control del apetito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente al sobrepeso, López consideró imprescindible reconocer la necesidad de ayuda profesional. “Muchas veces, dado que existe un estigma respecto a la obesidad, igual que con la salud mental, muchas personas no acuden al profesional por miedo a ser juzgadas”, explicó el dietista-nutricionista en Tengo un Plan.

Subrayó la importancia de respaldarse en expertos que adapten las herramientas a cada contexto y entorno. Además, destacó el rol clave del psicólogo cuando existen problemas de relación con la comida o se recurre a la alimentación para gestionar emociones negativas. “El psicólogo puede ser una herramienta fundamental, especialmente cuando surgen dificultades con la relación con la comida”, sostuvo.

Cambios de entorno y sostenibilidad

La transformación duradera, para López, requiere cambiar el entorno: “Cambiar el entorno es comenzar a generar disruptores positivos”, señaló. Recomienda incorporar actividades físicas atractivas y sostenibles, ya que incluso pequeños cambios respecto a la inactividad inicial pueden ser determinantes: “Cualquier cosa diferente a lo que venías haciendo, si antes no hacías nada, va a ser maravilloso”, aseveró.

Incorporar actividades físicas atractivas y
Incorporar actividades físicas atractivas y sostenibles favorece el cambio de hábitos y mejora la calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sugiere evitar modificaciones radicales en la dieta y priorizar pequeños ajustes que con el tiempo construyan una base sólida: “Ir generando pequeños cambios que finalmente constituyan una base estable”.

El compromiso de López con la dieta basada en plantas se apoya en la investigación científica. “Llevo ocho años investigando y he realizado un doctorado con proteínas de origen vegetal evaluando su impacto en la salud”, relató en el podcast.

Su grupo actualmente estudia cómo aumentar la proporción de vegetales integrales en la dieta mediterránea mejora los resultados en salud. Compartió una revisión donde analizaron los estudios sobre consumo de carne: “Cuando comparamos grupos que consumen carne con quienes no lo hacen, los resultados son claros: al sustituir proteínas animales (carne roja, blanca, huevos, lácteos) por fuentes vegetales integrales como legumbres o frutos secos, se reduce el riesgo tanto de enfermedades crónicas como la cardiovascular, la diabetes o el cáncer, así como de factores de riesgo asociados”.

Sustituir proteínas animales por legumbres
Sustituir proteínas animales por legumbres y frutos secos reduce el riesgo de enfermedades crónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La postura científica ante el consumo de carne

Consultado sobre la posibilidad de un cambio radical en la postura científica en torno a la carne, López concluye: “La ciencia puede cambiar, pero hay principios tan respaldados que es difícil que varíen con la evidencia actual. Cuanto menos, mejor”, en referencia al consumo de carne roja y blanca. “Todas las líneas de evidencia son consistentes: cuando desplazamos proteínas animales por vegetales integrales, el riesgo de enfermedades crónicas disminuye”, añadió.

Para López, la base de una alimentación saludable radica en priorizar los alimentos de origen vegetal y realizar cambios sostenidos, ajustados a cada persona, siempre respaldados por la mejor evidencia científica.

Temas Relacionados

Alimentación saludableDieta basada en plantasTengo un PlanNewsroom BUEMagazinesEntrevistas Podcast

Últimas Noticias

Creatina o proteína: cuál es más eficaz para ganar fuerza y acelerar la recuperación después de los 50

Según especialistas de Prevention, incorporar suplementos que favorecen la salud muscular ayuda a mantener resistencia y funcionalidad en mujeres

Creatina o proteína: cuál es

La resiliencia de Elton John: salud y desafíos ante la pérdida de visión

El cantante británico atravesó múltiples problemas médicos, desde adicciones y cirugías hasta una reciente infección ocular en uno de sus ojos

La resiliencia de Elton John:

Dolor de espalda después de los 60: qué tratamientos funcionan realmente

Especialistas de Cleveland Clinic destacan opciones terapéuticas conservadoras y combinadas para aliviar las molestias en personas de mayor edad, mejorando la funcionalidad

Dolor de espalda después de

Millones de sensores de glucosa de Abbott fueron retirados tras lecturas erróneas relacionadas con muertes

Healthday Spanish

Millones de sensores de glucosa

La mala salud renal puede influir en la demencia y el riesgo de Alzheimer

Healthday Spanish

La mala salud renal puede
DEPORTES
Fútbol, poder y glamour: Trump

Fútbol, poder y glamour: Trump será anfitrión del sorteo del Mundial 2026 que se hace en Washington bajo estrictas condiciones de seguridad

Prohibieron el ingreso a las canchas al hincha de Boca que entró al campo, se burló de River y fue golpeado por Salas

La calculadora de la Fórmula 1: las combinaciones que necesitan Norris, Verstappen y Piastri en la pelea por el título

Las increíbles obsesiones y certeras precauciones del doctor Bilardo en los sorteos de los Mundiales 86 y 90

Quiénes son las cuatro leyendas del deporte que sacarán las bolillas en el sorteo del Mundial 2026

TELESHOW
Luchi Patrone y Tato Algorta,

Luchi Patrone y Tato Algorta, a pura complicidad y desafío en #Detaquito

Son chicos, se dedican a la danza y están cumpliendo el sueño de ser Billy Elliot

L-Gante cantó las preposiciones junto a Mario Pergolini, después del video viral del abecedario: el divertido momento

Julia Calvo rompió en llanto en MasterChef Celebrity después de una mala crítica: “Colgaría los guantes acá”

La Joaqui contó el cambio que tuvo Luck Ra desde que Wanda Nara persuadió al cordobés para que se casaran

INFOBAE AMÉRICA

Nasry Asfura pidió “serenidad” y

Nasry Asfura pidió “serenidad” y afirmó que en “cuestión de tiempo” se conocerán los resultados electorales en Honduras

El Pentágono confirmó la venta de submarinos a Australia como parte del acuerdo de seguridad dentro de la alianza estratégica militar

Cinco presos murieron en la cárcel más grande de Ecuador: investigan si se trata de un nuevo brote de tuberculosis

Estados Unidos afirmó que “los ojos del mundo” siguen puestos sobre Honduras mientras el país espera los resultados electorales

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: A cinco días de las elecciones, el CNE continúa sin proclamar al ganador de la presidencia