A qué edad comienza la pérdida de masa muscular y cómo prevenirla, según los especialistas

A partir de los 30 años, el cuerpo inicia un proceso silencioso pero constante: la pérdida de masa muscular, conocida como sarcopenia. Esta disminución afecta a hombres y mujeres por igual, alterando progresivamente la fuerza, la movilidad y la calidad de vida con el paso del tiempo.

Sin embargo, diversas instituciones de prestigio, como Harvard Health, Cleveland Clinic y el Hospital Brigham and Women’s, resaltan un mensaje esperanzador:la pérdida muscular puede prevenirse o incluso revertirseadoptando hábitos saludables.

Así lo destaca GQ, subrayando que el envejecimiento no significa resignarse a la debilidad, sino una oportunidad para intervenir a tiempo y proteger la vitalidad física.

¿Qué es la sarcopenia y cuándo inicia?

La sarcopenia es la disminución de masa y fuerza muscular asociada al envejecimiento. Harvard Health señala: “La pérdida de masa muscular relacionada con la edad, llamada sarcopenia, es una parte natural del envejecimiento. Después de los 30 años, comienzas a perder entre un 3% y un 5% cada década. La mayoría de los hombres perderá cerca del 30% de su masa muscular durante su vida”.

Cleveland Clinic advierte que la diferencia en fuerza y volumen muscular se hace más notoria desde los 50 años y que, en ausencia de medidas, los problemas pueden agravarse hacia los 75 años. Por ello, la juventud y la mediana edad son periodos clave para adoptar medidas y preservar la fuerza muscular en el tiempo.

La reducción de masa muscular conlleva, además de menos fuerza física, un mayor riesgo de debilidad, caídas y fracturas, lo que puede afectar seriamente la autonomía y la calidad de vida. La sarcopenia también complica las actividades cotidianas y aumenta la vulnerabilidad ante lesiones.

Los expertos subrayan que el tejido muscular responde positivamente al estímulo adecuado, por lo que es posible recuperar o aumentar masa muscular después de los 50 años al implementar estrategias apropiadas.

Estrategias para prevenir y revertir la sarcopenia

Ejercicio de resistencia y fuerza

El entrenamiento de resistencia progresiva (PRT, por sus siglas en inglés) es la principal estrategia recomendada para combatir la pérdida muscular. Harvard Health explica que consiste en incrementar de manera gradual el peso, las repeticiones y las series según aumentan la fuerza y la capacidad física, lo que permite progresar y obtener resultados a cualquier edad.

Un programa típico puede tener entre ocho y diez ejercicios enfocados en todos los grupos musculares principales, con series de 12 a 15 repeticiones y un esfuerzo percibido de cinco a siete en una escala de 10, dos o tres veces por semana.

El Dr. Thomas W. Storer, director del laboratorio de fisiología del ejercicio y función física del Hospital Brigham and Women’s, puntualizó para GQ: “Se necesita trabajo, dedicación y un plan, pero nunca es demasiado tarde para reconstruir el músculo y mantenerlo”.

Alimentación y proteínas

La dieta cumple un papel clave en la conservación y recuperación de la masa muscular. Según la revista Nutrients, los hombres mayores que realizan entrenamiento de resistencia deben consumir entre uno y 1,3 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día.

Se recomienda priorizar alimentos como pollo, yogur griego, porotos y leche, además de limitar la carne roja. El cuerpo envejecido tiene más dificultades para sintetizar proteínas, por lo que una ingesta adecuada es fundamental para estimular el crecimiento y la reparación muscular.

Importancia del sueño y el descanso

El descanso nocturno es fundamental en la prevención de la sarcopenia. GQ indica que durante el sueño el organismo repara tejidos y regula hormonas esenciales para la salud muscular. Dormir entre siete y nueve horas de calidad por noche, evitar pantallas antes de acostarse, mantener una temperatura adecuada en la habitación y no ejercitarse intensamente cerca de la hora de dormir son recomendaciones fundamentales.

Actividad física cotidiana y evitar el sedentarismo

Además del ejercicio estructurado, United Healthcare aconseja buscar oportunidades para moverse de manera constante y evitar el sedentarismo, que contribuye a la pérdida muscular y al aumento de peso. Acciones simples como mover las rodillas en pausas televisivas, caminar mientras se habla por teléfono o realizar tareas domésticas con más energía pueden marcar la diferencia.

Citas destacadas de especialistas

El Dr. Storer, del Hospital Brigham and Women’s, resumió: “Los hombres mayores pueden aumentar la pérdida de masa muscular como consecuencia del envejecimiento. Se necesita trabajo, dedicación y un plan, pero nunca es demasiado tarde para reconstruir el músculo y mantenerlo”, recogió GQ.

Los especialistas coinciden en que la prevención y la intervención temprana son determinantes, pero subrayan que siempre existe la posibilidad de recuperar masa muscular y elevar la calidad de vida, sin importar la edad. La clave radica en adoptar hábitos saludables y contar con orientación profesional para establecer un plan adecuado a cada persona.