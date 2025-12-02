Prevención y señales de alarma: claves para identificar el exceso de entrenamiento, según un experto

La detección temprana de síntomas de sobreentrenamiento permite prevenir lesiones y mantener la práctica deportiva sin interrupciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reconocer las señales tempranas de sobreentrenamiento es clave para mantener la práctica deportiva de manera constante y segura. La detección oportuna de molestias persistentes y cambios en el rendimiento ayuda a anticipar complicaciones y permite continuar con el ejercicio físico sin pausas innecesarias.

Lesiones por “sobreúso” y errores frecuentes

El sobreentrenamiento y las lesiones por sobreúso, como la tendinitis o las fracturas por estrés, ocurren cuando los músculos, articulaciones o huesos se ven sometidos a daños repetidos.

Según Corey Wencl, supervisor de servicios de entrenamiento atlético en Mayo Clinic Health System, estas lesiones suelen aparecer como consecuencia de errores durante el entrenamiento o por una técnica inadecuada.

El sobreentrenamiento y las lesiones por sobreuso, como la tendinitis y las fracturas por estrés, afectan a deportistas que exigen al máximo su cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este cuadro afecta principalmente a deportistas y personas activas, especialmente quienes practican actividades de alto impacto, como correr, ya que suelen exigir al máximo su cuerpo y, en ocasiones, les cuesta disminuir la intensidad o el volumen de su rutina.

Distintas causas pueden contribuir a la aparición de lesiones por sobreúso. Un incremento abrupto en la intensidad, duración o frecuencia del ejercicio, así como la repetición constante de un mismo movimiento, representan factores de riesgo relevantes.

Además, mantener una técnica inexacta —por ejemplo, una postura incorrecta al correr o al levantar peso— puede generar sobrecarga en determinadas áreas, lo que incrementa las probabilidades de daño muscular o articular. También la ausencia de alternancia entre distintas actividades físicas aumenta el peligro de desarrollar este tipo de lesiones.

Síntomas de alerta que no deben subestimarse

Un aumento abrupto en la intensidad, duración o frecuencia del ejercicio incrementa el riesgo de lesiones musculares y articulares (Imagen ilustrativa Infobae)

Existen señales tempranas que pueden indicar la presencia de sobreentrenamiento. Wencl destaca que el dolor persistente en los pies y piernas, la inflamación o las molestias articulares, así como una fatiga fuera de lo habitual, deben encender una luz de alerta.

Si bien en ocasiones estos síntomas desaparecen tras un periodo corto de descanso, ignorarlos puede llevar a complicaciones más complejas y, eventualmente, a la necesidad de suspender la actividad física por tiempos prolongados.

Distinguir entre la adaptación normal al ejercicio y el inicio de una situación de sobreentrenamiento puede resultar difícil. Wencl explica que la línea que separa el progreso adecuado de una sobrecarga perjudicial es sutil, por lo que conviene estar atento a cualquier cambio negativo en el rendimiento o el estado general.

Estrategias eficaces para la prevención

Dolor persistente, inflamación y fatiga inusual son señales de alerta que no deben ignorarse para evitar complicaciones mayores (Crédito: Freepik)

La prevención de lesiones comienza por prestar particular atención a la técnica de ejecución de cada ejercicio. Wencl recomienda avanzar gradualmente, incrementando la intensidad del entrenamiento en no más de un 10% semanal y alternando distintas disciplinas deportivas.

Esta táctica permite al cuerpo adaptarse progresivamente a los desafíos y reduce la probabilidad de lesiones. Además, escuchar las señales que emite el organismo constituye una herramienta eficaz para anticipar problemas mayores.

Cambiar regularmente de actividad física ayuda a evitar la sobrecarga de músculos o articulaciones específicas. Incorporar ejercicios de bajo impacto como la natación, el ciclismo en bicicleta estática o el uso de elíptica puede complementar rutinas intensas y ofrecer al cuerpo los descansos que necesita.

Qué hacer ante los primeros signos de sobreentrenamiento

Ante los primeros signos de sobreentrenamiento, disminuir la intensidad y consultar a un especialista ayuda a prevenir daños graves (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuando aparecen molestias o inflamación, la medida más recomendada consiste en disminuir la intensidad del ejercicio o regresar al volumen anterior a la aparición de los síntomas. En casos leves, el descanso y el empleo de medicamentos para el dolor pueden resultar útiles.

Sin embargo, si el dolor persiste o se intensifica, es posible que exista una lesión más grave, como una fractura por estrés, lo que obliga a buscar atención médica especializada de manera inmediata.

Durante la consulta médica, se debe notificar cualquier cambio reciente en la técnica, la intensidad, la frecuencia o el tipo de ejercicio realizado. Este aspecto facilita la identificación de la causa y ayuda a evitar la repetición del problema. Además, contar con el acompañamiento de un equipo de medicina deportiva, entrenadores o fisioterapeutas puede optimizar el proceso de recuperación y el futuro regreso a la práctica deportiva.

Consideraciones para el retorno seguro a la actividad física

El retorno seguro a la actividad física requiere recuperar fuerza, movilidad y flexibilidad bajo supervisión profesional para evitar recaídas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Superada la lesión, es fundamental comprobar, junto a un profesional, que se han recuperado por completo la fuerza, movilidad, flexibilidad y equilibrio antes de retomar la rutina habitual.

Mantener una atención estricta a la técnica en cada ejercicio es clave para evitar recaídas y continuar obteniendo beneficios a largo plazo. La paciencia y la prudencia durante este proceso son esenciales.

Wencl subraya que la clave para practicar deporte en forma segura y sostenible radica en escuchar al propio cuerpo, progresar paso a paso y consultar especialistas cuando surgen dudas. Estas precauciones favorecen la continuidad del ejercicio y contribuyen a disfrutar de una vida activa y saludable sin interrupciones innecesarias.