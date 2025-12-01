Salud

Magnesio en alimentos o suplementos: cuáles son sus beneficios para la salud

El mineral ganó popularidad por sus presuntos efectos en el bienestar, aunque los especialistas subrayan la importancia de distinguir entre las diversas fuentes. Cuál es la mejor manera de consumirlo para aprovechar sus propiedades

Guardar
La demanda de suplementos de
La demanda de suplementos de magnesio crece ante la variedad de beneficios que se le atribuyen (Freepik)

En la última década, el interés por los suplementos nutricionales mostró gran crecimiento, en especial los de magnesio. Plataformas de redes sociales y figuras públicas popularizaron este mineral, atribuyéndole propiedades que van desde la mejora del sueño hasta la reducción del estrés y el alivio de dolores musculares.

El aumento de la circulación de información sobre el magnesio generó tanto entusiasmo como confusión, con mensajes que se apoyan parcialmente en hallazgos científicos.

Frente a la variedad y, en ocasiones, la imprecisión de los contenidos, los especialistas insisten en la importancia de analizar la evidencia antes de incorporar suplementación o modificar hábitos de consumo.

Los expertos coinciden en que siempre hay que consultar a un médico antes de tomar suplementos nutricionales.

Los beneficios del magnesio para la salud

El magnesio interviene en más
El magnesio interviene en más de 300 funciones bioquímicas esenciales para el organismo (Freepik)

El magnesio es esencial para la función de más de 300 reacciones bioquímicas en el organismo, según detalla la Escuela de Medicina de Harvard. Su rol abarca el soporte del sistema cardiovascular, el funcionamiento nervioso, muscular y óseo, así como la regulación de los niveles de glucosa y calcio en sangre.

La ingesta adecuada de magnesio se asocia con beneficios para la presión arterial, el control del azúcar en sangre y la disminución de síntomas de ciertas afecciones neurológicas y musculares.

Algunas revisiones clínicas señalan posibles efectos en la prevención de migrañas, mejora del insomnio y reducción de la ansiedad, aunque alertan que la evidencia es limitada y los resultados no siempre son consistentes.

Organizaciones médicas recalcan que el impacto positivo es más claro en personas que presentan una deficiencia de este mineral.

Cómo adquirir magnesio de forma natural

El magnesio se encuentra de
El magnesio se encuentra de forma natural en verduras de hoja verde, frutos secos y legumbres (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mejor fuente de magnesio sigue siendo la dieta diaria.

De acuerdo con la Escuela de Medicina de Harvard, el consumo regular de alimentos como verduras de hoja verde, frutos secos, semillas, legumbres y cereales integrales aporta suficientes niveles de magnesio para la mayoría de la población.

Un ejemplo concreto: una porción de espinacas, 28 gramos de almendras y un plátano suministran cerca de 190 mg del mineral. El patrón alimentario mediterráneo, que prioriza vegetales, legumbres y pescado, se asocia con un adecuado aporte de magnesio sin recurrir a suplementos.

Cuáles son los distintos tipos de suplementos de magnesio

Los suplementos de magnesio incluyen
Los suplementos de magnesio incluyen presentaciones como citrato, glicinato, óxido y bisglicinato (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado ofrece múltiples presentaciones de suplementos de magnesio, incluyendo óxido, citrato, glicinato, bisglicinato y L-treonato, cada una con diferente absorción y tolerancia.

Según Mahtab Jafari, profesor de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de California Irvine, en Estados Unidos, “algunas formas, como el citrato de magnesio, el glicinato de magnesio, el bisglicinato de magnesio y el L-treonato de magnesio, se toleran mejor”, y agregó que “el óxido de magnesio, el cloruro de magnesio, el gluconato de magnesio y el sulfato de magnesio son más propensos a causar estos problemas”, refiriéndose a los efectos adversos gastrointestinales.

El experto declaró al diario The New York Times que “la elección depende del propósito de su uso, de si se experimentan esos efectos secundarios y de las preferencias personales”.

Los especialistas recomiendan prestar atención a la cantidad de magnesio elemental declarada en la etiqueta y recordar que no todos los suplementos contienen las mismas concentraciones.

Además, los especialistas advierten que siempre hay que consultar a un médico antes de tomar suplementos nutricionales.

Los síntomas de deficiencia de magnesio

La deficiencia de magnesio puede
La deficiencia de magnesio puede provocar fatiga, calambres musculares y arritmias cardíacas (Freepik)

La deficiencia de magnesio es relativamente poco frecuente en personas sanas, pero puede observarse en grupos específicos, como adultos mayores, personas con enfermedades renales, trastornos gastrointestinales, desnutrición o consumo excesivo de alcohol.

De acuerdo con la Escuela de Medicina de Harvard y declaraciones del profesor Edward Saltzman de la Universidad Tufts, los síntomas iniciales pueden ser inespecíficos: náuseas, fatiga, pérdida de apetito.

En cuadros más severos, predominan calambres musculares, entumecimiento, arritmias y convulsiones. El diagnóstico definitivo requiere evaluación médica y, en algunos casos, análisis de sangre, aunque estos tienen limitaciones para reflejar la verdadera cantidad de magnesio corporal.

Cuáles son las contraindicaciones para los suplementos de magnesio

Especialistas recomiendan consultar a un
Especialistas recomiendan consultar a un médico antes de iniciar la suplementación, sobre todo en personas con problemas renales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de suplementos de magnesio no es recomendable en todas las personas. Los expertos advierten que quienes tengan insuficiencia renal o riesgos cardiovasculares deben evitar el autoabastecimiento.

Altas dosis pueden causar efectos adversos como náuseas, diarrea, debilidad muscular y, en situaciones graves, alteraciones cardíacas. Los especialistas resaltan que el magnesio puede interferir con fármacos como antibióticos y medicamentos para la osteoporosis. La consulta médica resulta imprescindible antes de iniciar suplementación, ya que el exceso también puede resultar perjudicial. En la mayor parte de los casos, una dieta equilibrada garantiza la cobertura de los requerimientos diarios sin necesidad de suplementos.

Temas Relacionados

MagnesioBeneficios para la saludNutriciónÚltimas noticias

Últimas Noticias

Científicos argentinos desarrollan una IA para identificar el mejor tratamiento para cada paciente con cáncer

El bioquímico Matías Pibuel contó en Infobae en Vivo que un equipo interdisciplinario de la UBA y el CONICET está avanzando en el sistema capaz de anticipar la respuesta a las terapias. Permitirá ahorrar tiempo y evitar intervenciones innecesarias

Científicos argentinos desarrollan una IA

Entera, desnatada o vegetal: el impacto real de cada leche en la dieta diaria

El análisis del nutricionista Rob Hobson para The Telegraph detalló cómo varían los aportes nutricionales entre las distintas opciones lácteas, además de las diferencias con las alternativas a base de plantas

Entera, desnatada o vegetal: el

Descubren que la leche de foca es más nutritiva que la humana: qué aplicación médica estudian los científicos

Un equipo de investigadores de Suecia recolectó muestras frescas de ejemplares del Atlántico del Norte. Qué encontró al analizar los azúcares presentes durante la lactancia y qué implica

Descubren que la leche de

Qué hay detrás de la “cara de cortisol”: síntomas y advertencias que no deben pasarse por alto

Especialistas en endocrinología advierten que esta manifestación puede estar vinculada a cambios hormonales. La importancia de consultar con un profesional de la salud para proteger el bienestar y evitar diagnósticos erróneos

Qué hay detrás de la

Cuál es el mejor momento para beber café e impulsar la energía por más tiempo

Especialistas destacan que posponer la primera taza y combinar esta infusión con alimentos ricos en proteínas puede maximizar su efecto estimulante. Qué otras estrategias tener en cuenta, según expertos consultados por Prevention

Cuál es el mejor momento
DEPORTES
Crece el escándalo en la

Crece el escándalo en la F1 por la controvertida maniobra entre Antonelli y Norris en Qatar: el piloto de Mercedes recibió amenazas de muerte

Argentina goleó 4-1 a Colombia y se clasificó a las semifinales del primer Mundial de futsal femenino

Un ex compañero de Neymar reveló un detalle íntimo de su convivencia: “Deja la puerta abierta”

Murió la leyenda del tenis Nicola Pietrangeli a los 92 años

La ácida respuesta de Max Verstappen al jefe de McLaren en plena definición del título que da que hablar en la Fórmula 1

TELESHOW
El emotivo mensaje de Diego

El emotivo mensaje de Diego Olivera a Mónica Ayos por sus 23 años de casados: “Gracias por elegir este viaje juntos”

Alberto Cormillot celebró su aniversario como médico con una foto inédita: “Hace 64 años me recibí”

El viaje de Marcos Ginocchio y su hermana Valentina a Bariloche: diversión y fotos en traje de baño en el lago

Ángela Torres sorprendió al contar la insólita manera con la que saluda a todos sus amigos

La reacción de Anita Espasandín a una crítica por su mensaje a Benjamín Vicuña que tomó distancia de la China Suárez

INFOBAE AMÉRICA

Tengo 62 años: deja de

Tengo 62 años: deja de decirme que soy viejo

La sorprendente verdad de Rapa Nui: la isla de los pequeños constructores de moáis

El español se consolida como el tercer idioma más hablado del mundo

Tras más de un siglo, aparece un ejemplar perdido de poemario de Manuel Machado

El vicepresidente de Bolivia pide a sus seguidores votar por gente nueva en las elecciones regionales