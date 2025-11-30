Salud

Qué tan efectivo es el jugo de cereza ácida para conciliar el sueño y qué riesgos advierten los expertos

Profesionales de la salud, de Cleveland Clinic, detallan cómo esta bebida podría influir en el descanso nocturno y advierten sobre situaciones en las que su ingesta no es recomendable

El jugo de cereza ácida
El jugo de cereza ácida contiene melatonina y triptófano, compuestos clave para regular el ciclo de sueño-vigilia y mejorar el descanso nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugo de cereza ácida ha ganado visibilidad en redes sociales y blogs de bienestar como posible aliado natural para quienes buscan mejorar el descanso nocturno. Su interés radica en la presencia de melatonina y triptófano, dos compuestos vinculados con la regulación del sueño.

Sin embargo, especialistas de la Cleveland Clinic destacan que, aunque estos componentes podrían favorecer el sueño, la evidencia científica disponible sobre su efectividad es limitada.

De acuerdo con la Cleveland Clinic, las cerezas ácidas y su jugo aportan melatonina, que regula el ciclo de sueño-vigilia, y triptófano, esencial para la producción de melatonina y serotonina, dos sustancias fundamentales para el descanso y el ánimo.

Además, estas cerezas ofrecen magnesio, otro nutriente que puede influir positivamente en la calidad del sueño.

Beth Czerwony, dietista de Cleveland Clinic, señaló: “Las cerezas ácidas contienen diferentes enzimas que pueden retener el triptófano en el cuerpo por más tiempo. Eso puede ayudarte a conciliar el sueño antes y a mantenerlo por más tiempo”.

Las cerezas ácidas Montmorency aportan
Las cerezas ácidas Montmorency aportan más melatonina que otras variedades, lo que podría potenciar su efecto en la calidad del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que dice la ciencia hasta ahora

Respecto a la investigación científica, la Cleveland Clinic aclara que los estudios actuales son pocos y sus muestras, reducidas. Algunos trabajos iniciales sugieren que el jugo de cereza ácida podría mejorar la duración y calidad del sueño en personas con insomnio.

Otro estudio reportó una mejoría tras consumir jugo concentrado durante una semana. Sin embargo, la institución advierte que estos indicios, si bien alentadores, aún no permiten sacar conclusiones firmes. “ Dado su contenido de melatonina y triptófano, tiene sentido que puedan ayudar a relajarse y dormir mejor”, explicó Czerwony.

En cuanto al consumo, no se ha establecido de manera clara la cantidad ideal de jugo de cereza ácida para apoyar el sueño. La especialista recomienda iniciar con una porción de 113 ml de jugo (4 onzas) o media taza de fruta. “Puedes experimentar, pero yo empezaría poco a poco”, aconsejó. Se sugiere probar una pequeña dosis durante varias noches y observar la respuesta.

Especialistas de la Cleveland Clinic
Especialistas de la Cleveland Clinic advierten que la evidencia científica sobre los beneficios del jugo de cereza ácida para el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tipo de cereza es relevante: las Montmorency contienen más de seis veces la melatonina que las Balaton. Se recomienda elegir jugo sin azúcar añadido, pues un exceso de azúcar puede afectar tanto el sueño como la salud general.

Cleveland Clinic también apunta a posibles riesgos: el jugo de cereza ácida no se aconseja para personas con diabetes, quienes toman anticoagulantes o medicamentos que interactúan con la melatonina, ni para quienes presentan problemas gastrointestinales, puesto que podría agravar los síntomas.

La dietista sugiere priorizar la fruta y el jugo natural por encima de suplementos en cápsulas o gomitas, ya que estos últimos no están bien regulados y sus dosis pueden variar en exceso. Ante cualquier duda, conviene consultar con personal médico antes de incorporar nuevos productos a la rutina.

Formas de incorporar el jugo de cereza ácida a la rutina nocturna

Para quienes deseen incluir el jugo de cereza ácida en su ritual nocturno, Cleveland Clinic propone tomar un vaso aproximadamente una hora antes de acostarse.

Otras alternativas incluyen mezclar el jugo con magnesio y agua con gas para preparar una bebida relajante, agregar concentrado de cereza ácida a una infusión de hierbas o usarlo como base en un batido nocturno. La constancia resulta fundamental, ya que los mejores resultados se obtienen con rutinas regulares tanto en la alimentación como en los hábitos previos al sueño.

El jugo de cereza ácida
El jugo de cereza ácida puede complementar la higiene del sueño, pero no reemplaza la importancia de mantener hábitos saludables para dormir bien (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien el jugo de cereza ácida puede funcionar como complemento natural para quienes buscan mejorar su descanso, no sustituye la importancia de mantener buenos hábitos de higiene del sueño. Establecer una rutina nocturna y cuidar el entorno para dormir sigue siendo esencial para la salud física y mental.

