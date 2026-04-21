Por qué el estiramiento tras entrenar puede cambiar tu día

El estiramiento tras el ejercicio mejora la recuperación muscular y reduce la fatiga, según expertos en actividad física y salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluir el estiramiento al finalizar una rutina de ejercicio puede modificar la percepción del bienestar físico y mental durante el resto de la jornada. Diversos estudios y especialistas en actividad física coinciden en que esta práctica impacta en la recuperación muscular, previene lesiones y favorece la movilidad articular, según reportes recientes recogidos por The New York Times y BBC.

¿Cuál es el efecto del estiramiento en el cuerpo?

El estiramiento tras la actividad física provoca una respuesta fisiológica inmediata en músculos y articulaciones. Especialistas de la American College of Sports Medicine (ACSM) explican que, al elongar los músculos, se incrementa el flujo sanguíneo local, lo que contribuye a la reducción de la rigidez y a la eliminación de los subproductos metabólicos generados durante el esfuerzo físico. De acuerdo con The Guardian, este proceso facilita la recuperación y disminuye la sensación de fatiga muscular.

Realizar estiramientos después de entrenar incrementa el flujo sanguíneo y ayuda a eliminar subproductos metabólicos, optimizando el bienestar físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el estiramiento sistemático mejora la amplitud de movimiento y ayuda a mantener la flexibilidad a largo plazo, lo que resulta fundamental para personas de cualquier edad. Una revisión publicada en la revista Sports Medicine indica que, al implementar rutinas de estiramiento después del ejercicio, las personas reportaron menor incidencia de dolores musculares y mayor sensación de bienestar general.

El doctor Michael Clark, director del National Academy of Sports Medicine en Estados Unidos, sostuvo en una entrevista con CNN que “la elongación posterior al ejercicio disminuye el tono muscular y favorece una recuperación más eficiente”. Además, señaló que “la flexibilidad previene desequilibrios que podrían derivar en futuras lesiones”.

¿Hay que elongar antes o después de entrenar?

La Organización Mundial de la Salud destaca que el estiramiento sistemático mantiene la flexibilidad y previene dolores musculares a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pregunta sobre el momento adecuado para el estiramiento divide opiniones en la comunidad científica. El consenso actual, de acuerdo con informes recientes de Mayo Clinic, sugiere que la elongación estática resulta más beneficiosa cuando se realiza al terminar la sesión de ejercicio, mientras que la elongación dinámica es preferible antes del entrenamiento.

La Sociedad Española de Medicina del Deporte sostiene que, antes de la actividad física, conviene realizar movimientos controlados y progresivos que preparen los principales grupos musculares para el esfuerzo, lo que se conoce como calentamiento dinámico. Esta modalidad activa el sistema circulatorio, eleva la temperatura corporal y reduce el riesgo de lesiones agudas.

En contraste, el estiramiento estático tras el entrenamiento favorece la relajación muscular y ayuda a restablecer el rango de movimiento de las articulaciones. Según el fisioterapeuta David Nolan del Massachusetts General Hospital, citado por Harvard Health Publishing, “los músculos se benefician más del estiramiento cuando están calientes, ya que su elasticidad aumenta y disminuye la probabilidad de desgarros”.

Qué pasa si no se incluye el estiramiento en la rutina de ejercicio

La falta de estiramiento puede ocasionar dolor muscular de aparición tardía y limitar la movilidad, dificultando la continuidad de los entrenamientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Omitir el estiramiento en la rutina de ejercicio puede derivar en múltiples consecuencias negativas para la salud musculoesquelética. Un análisis de BBC revela que la falta de elongación incrementa el riesgo de contracturas, rigidez y lesiones por sobrecarga, especialmente en personas que realizan actividades de alto impacto o entrenamientos de fuerza.

La Clínica Mayo advierte que quienes no estiran después de entrenar pueden experimentar una recuperación más lenta y una mayor sensación de dolor muscular, conocida como dolor muscular de aparición tardía (DOMS, por sus siglas en inglés). Este fenómeno afecta la movilidad y puede interferir con la continuidad de los entrenamientos.

Por otro lado, la ausencia de estiramiento puede limitar progresivamente la flexibilidad articular, lo que repercute en la calidad de los movimientos cotidianos y en la postura corporal.

La fisioterapia respalda rutinas de al menos 10 minutos de estiramiento para prevenir lesiones y mejorar el rendimiento físico en el largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios presentados por la Sociedad Internacional de Fisioterapia respaldan la inclusión de al menos 10 minutos de estiramiento luego de cada rutina, enfatizando su rol en la prevención de lesiones y en la optimización de la función muscular a largo plazo. La evidencia reunida por The New York Times refuerza la idea de que quienes integran el estiramiento en su día experimentan un impacto positivo tanto en la recuperación física como en el bienestar emocional.