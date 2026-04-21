Pidieron la inhabilitación de la licencia de Santiago Maratea por grabar una historia de Instagram mientras manejaba

pidieron la inhabilitación para conducir de Santiago Maratea

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la inhabilitación de la licencia para conducir del influencer Santiago Maratea por filmarse mientras conducía su auto y sin el cinturón de seguridad. Se trata de “una conducta expresamente prohibida por la Ley Nacional de Tránsito (Ley 24.449)2, indicó el comunicado del organismo.

El video fue publicado por el propio Maratea en sus redes sociales, donde —ante una audiencia de más de tres millones de seguidores— se refirió a la situación en tono irónico: “Alguno seguro me va a decir: ‘Santiago, no deberías subir un video mientras manejás’, y vos tampoco deberías estar siguiendo a un pelotudo como yo”.

Las imágenes son elocuentes y muestran cómo el influencer conduce a una velocidad considerable mientras mira a la cámara de su celular, sin prestar atención por momentos a la conducción de se vehículo.

Además,“se evidencia que circulaba sin cinturón de seguridad”, denunciaron las autoridades sobre el video.

“La naturalización de conductas temerarias ante audiencias masivas constituye un riesgo potencial especialmente en jóvenes sin experiencia de manejo”, resaltaron las autoridades.

Santiago Maratea

Es por eso elevó el pedido a la jurisdicción donde tiene registrado el carnet para conductor para que lo inhabiliten para manejar y especificó que debería hacer para recuperarla en caso de que el pedido sea avalado y se quede sin licencia.

“Ante este hecho, la ANSV elevó el pedido de inhabilitación de su Licencia Nacional de Conducir a la jurisdicción correspondiente. Para recuperarla, deberá cumplir con las instancias de evaluación que acrediten nuevamente su aptitud para conducir”, reza el comunicado de la Agencia.

En ese sentido, la ANSV indicó que -en base a estudios del Observatorio Vial- el uso del teléfono móvil es el principal factor de distracción al conducir. En Argentina, los relevamientos indican que la incidencia de esta conducta va en aumento, alcanzando hasta el 25% de los conductores en ciertos corredores viales.

“Estas conductas reducen la atención y el tiempo de reacción, y se vinculan directamente con la ocurrencia de siniestros, siendo la principal causa probable en autopistas”, añadieron.