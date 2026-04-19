Salud

El impacto de las hemorroides: cuáles son las principales causas, cómo prevenir y tratar la afección

Se trata de una infección rectal que puede producirse por malos hábitos y acciones cotidianas que provocan el dolor

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Plano detalle trasero de una persona con pantalón de jogging gris, tocándose la zona de la cola con la mano derecha, sobre fondo blanco.
Las hemorroides afectan a cerca del 50% de las personas a los 50 años, siendo una causa frecuente de molestias anales y rectales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las hemorroides, también conocidas como almorranas, no son una anomalía en sí mismas: forman parte de la anatomía normal. Todas las personas nacen con este tejido, que cumple un rol clave en la continencia. El problema aparece cuando se inflama o se dilata, generando molestias que pueden afectar la vida cotidiana.

Se trata de una condición mucho más frecuente de lo que se cree. Según Johns Hopkins Medicine, cerca del 50% de la población las desarrollará antes de los 50 años, lo que explica por qué es una de las consultas más comunes en medicina general y proctología.

Desde el punto de vista clínico, pueden dividirse en internas y externas. Las primeras se ubican dentro del recto y, en la mayoría de los casos, no causan dolor, aunque sí pueden manifestarse con sangrado visible, como la aparición de sangre roja brillante en el papel higiénico o en el inodoro. Si sobresalen hacia el exterior, pueden provocar irritación y molestias.

Las externas, en cambio, suelen ser más evidentes y dolorosas. Se presentan como un bulto sensible, acompañado de picazón, hinchazón o incomodidad al sentarse o después de evacuar. En algunos casos, pueden complicarse con la formación de un coágulo —trombosis—, lo que intensifica el dolor y genera una protuberancia dura y de coloración alterada, según Cleveland Clinic.

Los síntomas incluyen picazón anal, dolor, sangrado y sensación de bulto. En la mayoría de los casos, las internas no producen dolor salvo que se prolapsen, mientras que las externas son especialmente molestas y tienden a causar más incomodidad.

Es importante resaltar, como advierte Harvard Health, que no todos los bultos en la región anal corresponden a hemorroides; otras afecciones, como fisuras anales o abscesos, pueden presentar síntomas similares.

Por ello, ante dolor intenso, sangrado persistente o síntomas inusuales, se recomienda consultar a un profesional de la salud para obtener un diagnóstico preciso.

Principales causas de las hemorroides

Primer plano de persona vestida sentada en inodoro con tapa cerrada, inclinada hacia adelante y agarrándose la panza, cortada a la altura del pecho.
Las principales causas de las hemorroides incluyen esfuerzo al defecar, estreñimiento, permanecer mucho tiempo sentado y el embarazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen de esta afección está ligado a un factor clave: la presión excesiva en las venas de la zona rectal, que provoca su inflamación y dilatación. Este proceso suele desencadenarse por hábitos cotidianos más comunes de lo que parece.

Según Mayo Clinic, acciones como hacer fuerza al evacuar, el estreñimiento crónico, pasar mucho tiempo en el inodoro o levantar peso con frecuencia aumentan significativamente el riesgo. A esto se suma el embarazo, ya que el crecimiento del útero ejerce una presión adicional sobre las venas pélvicas.

El paso del tiempo también juega un papel determinante. Con la edad, los tejidos que sostienen estas venas tienden a debilitarse y estirarse, lo que facilita su aparición y recurrencia.

Asimismo, factores como la obesidad, una dieta pobre en fibra y la falta de actividad física terminan de completar el cuadro, favoreciendo el desarrollo de esta condición en una gran parte de la población adulta.

Entre otras causas identificadas por Cleveland Clinic, incluyen la diarrea o el estreñimiento prolongado, el sobrepeso y la falta de actividad física. El esfuerzo al evacuar y la retención de la respiración durante la defecación generan un aumento significativo de la presión en las venas del recto, facilitando la formación de hemorroides.

Además, ciertos estudios han observado que los pacientes con hemorroides pueden presentar un tono muscular del canal anal en reposo más elevado de lo normal, lo que contribuye a la aparición de los síntomas.

Cómo prevenir las hemorroides

Vista superior de una mesa de madera con numerosos cuencos y platos llenos de alimentos ricos en fibra, como legumbres, cereales, frutas, verduras y semillas.
La prevención de las hemorroides se basa en una alimentación rica en fibra, el consumo adecuado de agua y la práctica de ejercicio regular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mejor forma de evitar las hemorroides es mantener las heces blandas y facilitar la evacuación, lo que reduce la presión sobre las venas del recto y el ano. Según expertos de Mayo Clinic, incorporar alimentos ricos en fibra es fundamental: frutas, verduras y cereales integrales ayudan a ablandar las heces y aumentar su volumen, facilitando su paso y disminuyendo la necesidad de hacer esfuerzo.

Si la dieta habitual no proporciona suficiente fibra, los suplementos como el psilio o la metilcelulosa pueden ser útiles, siempre acompañados de una adecuada ingesta de líquidos.

Beber abundante agua es otro hábito esencial. La recomendación habitual es consumir entre seis y ocho vasos diarios, lo que contribuye a que las heces sean más suaves y fáciles de evacuar. En tanto, evitar el alcohol también puede ayudar, ya que tiende a deshidratar el organismo, según Harvard Health.

Primer plano lateral de una persona bebiendo agua de un vaso de cristal. Se ve su mano sosteniendo el vaso y un fregadero con grifo en el fondo.
Beber agua habitualmente es positivo para prevenir las hemorroides (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejercicio regular, al menos 20 a 30 minutos diarios de actividad aeróbica moderada, como caminar, es una estrategia eficaz para estimular la función intestinal y prevenir el estreñimiento, explican docentes de Harvard Health. Mantenerse activo también ayuda a controlar el peso, lo que reduce la presión sobre las venas anales.

Establecer una rutina intestinal saludable es clave: atender al impulso de defecar cuando aparece y no postergar el momento previene el endurecimiento de las heces y disminuye los episodios de esfuerzo. Además, limitar el tiempo sentado en el inodoro y evitar distracciones como el uso prolongado del teléfono puede reducir el riesgo.

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