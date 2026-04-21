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La explosiva conferencia de Pedro Troglio contra los periodistas de Banfield: “Pidieron mi cabeza y es de muy mala gente”

El entrenador del Taladro se enfrentó con parte de la prensa partidaria del club luego del empate sin goles ante Independiente Rivadavia

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Banfield empató 0-0 con Independiente Rivadavia en condición de local y quedó prácticamente sin posibilidades de clasificarse a los octavos de final del Torneo Apertura 2026. En la Zona B, solamente figura por encima de Atlético Tucumán, Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto, campaña que lo lleva a estar en el puesto 25 de la Tabla Anual y en el 27° lugar de la de promedios. En medio de este presente, Pedro Troglio se enfrentó en la conferencia con un grupo de periodistas partidarios que exigieron su salida.

“Estoy molesto con muchos de ustedes que han pedido mi cabeza, eso es de muy mala gente, muy mala gente. Porque uno puede criticar y opinar de fútbol, no pedir la cabeza de un entrenador, no pedir el trabajo de alguien porque son periodistas. Y muchos están acá. Periodistas son, no son tipos que pueden darse el lujo de echar a alguien, porque yo no vengo acá y digo ‘echen a uno de estos que hacen cualquier pregunta’, yo soy respetuoso desde el primer día que llegué acá”, fue la primera sentencia de Troglio en la rueda de prensa.

Más tarde, prosiguió: “Están operando de una manera incómoda para mí y no me lo merezco. Si tienen problemas con otra gente, no tienen que involucrarme a mí. Quiero aclararlo porque me fui caliente. Porque yo leo, eh. Y me lo paso por... pero me calienta que pidan la cabeza de una persona porque no soy un pendejo, tengo 61 años, soy un entrenador de fútbol que se dedica a esto, viene todos los días a laburar, no cobra y le está metiendo el lomo como loco. Entonces, que pidan mi cabeza, muchos que tampoco están acá, que se esconden y ni siquiera son hinchas de Banfield... Que tengan cuidado con eso porque yo soy bueno hasta cierto lugar. No tenía ganas de venir; si hubiéramos ganado, ni venía. Vengo a poner la cara como lo hice siempre”.

Troglio se fue en llamas con la prensa de Banfield tras el último partido del equipo
Troglio se fue en llamas con la prensa de Banfield tras el último partido del equipo

El próximo domingo, el Taladro se medirá contra Atlético Tucumán de visitante, mientras que luego se despedirá en la misma condición ante Barracas Central por el postergado de la fecha 9 (con día y horario a definir). “Estoy conforme con el equipo, los puntos no están buenos y de visitante tampoco. Es la primera vez en mi historia como entrenador que llevo seis partidos sin ganar de visitante y parece que nunca ganaste de visitante. El clásico pasado lo ganamos acá y parece que nunca ganamos el clásico. No sé de dónde sacan todas las cosas para maltratar a alguien, la verdad que estoy molesto con ese tema”, puntualizó el estratega banfileño.

Y concluyó: “Se critica, se opina, se puede criticar severamente y no ir de acuerdo conmigo, totalmente, yo lo acepto, pero no que pidan la cabeza de un entrenador y decir que se tiene que ir. ¿A dónde me tengo que ir, papi? Si hace un año que le estoy poniendo el pecho como loco acá, sin quejarme. ¿A dónde me voy a ir? Me voy a quedar y me van a tener que bancar acá adentro”.

Si bien el contrato de Troglio en Banfield está firmado hasta fines de 2026, es probable que tras el final del campeonato la dirigencia y el propio entrenador realicen un balance y quede desligado de la institución. De hecho, el DT tendría sondeos para dirigir en otros equipos (en Honduras reina la expectativa ya que suena en Olimpia, donde ganó 9 títulos y es ídolo).

Su experiencia como entrenador desde la temporada 2003/2004 abarcó Godoy Cruz, Gimnasia La Plata (tres ciclos), Independiente, Cerro Porteño, Argentinos Juniors, Tigre, Universitario de Perú, Olimpia de Honduras (dos ciclos), San Lorenzo, Instituto de Córdoba y Banfield.

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