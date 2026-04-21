Prepagas: una por una, cuánto aumentarán en mayo y cómo impactarán en la inflación

Las empresas de medicina privada definieron para mayo aumentos en línea con la inflación de marzo, que fue del 3,4% (Getty Images)

En un contexto de aceleración de la inflación que no cede y de los intentos del Gobierno por lograr retomar el sendero bajista, las cuotas de la medicina prepaga volverán a aumentar en mayo sus cuotas. Se trata de un ajuste que responde a la dinámica de costos del sistema de salud y que, mes a mes, se define en función de indicadores oficiales que siguen de cerca tanto la evolución general de precios como la específica del sector.

El dato central para entender estos incrementos surge de la inflación de marzo, que fue del 3,4% y marcó una nueva aceleración respecto del mes previo. Ese registro se convirtió en la referencia para las empresas de medicina privada al momento de definir los nuevos valores de sus cuotas. Si bien el rubro Salud en marzo subió bastante menos que el promedio (2,6%), las empresas suelen tomar como parámetro el índice general.

En ese marco, las principales compañías del sector comunicaron los aumentos que aplicarán en mayo, con subas que se ubican en torno al 3% y que presentan diferencias según la entidad y, en algunos casos, la región.

Entre las actualizaciones más moderadas, de las informadas a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) hasta el momento, se ubicó el Hospital Italiano, que definió un incremento del 3,1%. Le siguió Galeno, con una suba del 3,2%, mientras que OSDE estableció un ajuste del 3,3% para sus afiliados, excepto en la región patagónica.

Por encima de esos valores se posicionó un grupo más amplio de empresas que aplicarán aumentos del 3,4%, en línea con el IPC. En ese segmento se encuentran Swiss Medical, Prevención Salud, Avalian, el Hospital Alemán y Sancor Salud.

En el caso de Sancor Salud, además, se registró una diferenciación regional. En las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut, la empresa aplicará una suba del 4,4%, un punto porcentual por encima del resto del país. Esa diferencia responde a particularidades en los costos del sistema sanitario en esas jurisdicciones.

Impacto en la inflación

El impacto de estos incrementos no resulta menor. Las subas en las prepagas suelen trasladarse de manera directa al índice de precios al consumidor del mes en que se aplican. De esta manera, los aumentos definidos para mayo introducirán presión alcista sobre el IPC de ese mes, en un contexto en el que otras categorías comenzarían a mostrar una dinámica más moderada. Mayo no es un mes estacionalmente alto en materia inflacionaria, aunque la dinámica que adoptaron algunos precios en los últimos meses hace prever que la cifra no bajará del 2% durante este año, estiman los analistas.

Mientras que el IPC fue del 3,4% en marzo, el rubro Salud mostró un alza de 2,6%

Tras el 3,4% de marzo, impulsado en parte por factores estacionales como educación y ajustes en servicios, las estimaciones privadas anticiparon que abril marcaría el inicio de una desaceleración en el ritmo de inflación. Esa tendencia podría extenderse en mayo.

Desde el Gobierno, en tanto, relativizaron el impacto y reafirmaron que “al igual que ocurrió en 2025, el IPC salud viene por debajo del IPC general en 2026″. “Esto es producto de la desregulación del sistema que impulsó el Gobierno Nacional, la estabilidad cambiaria, la reducción de impuestos distorsivos y una mayor oferta de productos en el mercado para los usuarios. Esto se ve impactado principalmente en productos medicinales, artefactos y equipos para la salud”, dijeron fuentes oficiales a Infobae.

Depuración del sistema

En paralelo a la dinámica de aumentos, el Gobierno avanzó con un proceso de depuración del sistema de medicina privada. A través de resoluciones de la SSS, se dispuso en los últimos meses la baja de entidades que no cumplían con los requisitos necesarios para operar, ya sea por falta de actividad, de afiliados o por inconsistencias en la información presentada.

Esa política sumó un nuevo capítulo esta semana, con la decisión de dar de baja a cuatro prepagas, en el marco de los controles sobre el funcionamiento del sector. La medida se enmarcó en un proceso de revisión administrativa que apuntó a regularizar la situación de las empresas registradas y garantizar el cumplimiento de las condiciones exigidas para su funcionamiento.

Se trata de Centro Médico Pueyrredón, Asociación Mutual de Protección Familiar, Mutual del Personal de Agua y Energía y Prosalud. Con estas salidas, ya suman 160 las entidades dadas de baja del registro oficial, en el marco del proceso de revisión y control sobre el funcionamiento del sistema.