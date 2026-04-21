Tomaba una cerveza en un bar y lo acribillaron antes de que termine el vaso: crimen con el sello mafioso del sicariato

El bar donde acribillaron al comerciante brasileño

El brasileño Donato Francisco Da Silva llegó a un bar de Bernardo de Irigoyen (Misiones), eligió una mesa y se sentó en una de las sillas de plástico verde junto a otro hombre. Pidió dos cervezas y se relajó. En ese momento, otro cliente entró al local con un acompañante, pidió una bebida y, casi inmediatamente, sacó un arma y acribilló a Da Silva antes de que terminara su vaso.

Por el impacto de las balas, el cuerpo se inclinó con fuerza hacia atrás y la cabeza hizo estallar uno de los vidrios del local.

Sucedió este sábado, cerca de las 19, en un local ubicado sobre la Ruta Nacional 101, a la altura del kilómetro 3, muy cerca de la frontera con Brasil y en uno de los puntos más calientes del país, dominado por el sicariato y los ajustes de cuentas del crimen organizado.

Un video, que circuló por redes sociales y al que tuvo acceso Infobae, muestra el cuerpo inerte del comerciante de 40 años. En el registro se puede escuchar a uno de los testigos decir sobre la persona que había estado sentada con la víctima: “Se marchó”. A la vez, ese mismo testigo le pregunta a otra persona que recorre la escena: “¿Estaba armado?”.

No sabían que hablaban de un posible entregador. Se trata de Gustavo Claudimir Da Rosa Lippe, de 23 años, que, durante la fuga, resultó herido en una de sus piernas por una de las balas dirigidas a Da Silva.

Horas más tarde, cerca de la 1 de la madrugada del domingo, se presentó en el hospital local para recibir asistencia médica, donde fue identificado y quedó detenido bajo custodia de la Policía de Misiones.

El detenido, presuntamente vinculado al asesinato ocurrido en un bar de Bernardo de Irigoyen, Misiones, es fotografiado de espaldas por las autoridades.

De acuerdo a la investigación, habría sido trasladado al centro de salud en un Chevrolet Corsa Wagon conducido por Santiago Dos Santos, cuñado de la víctima, quien también fue demorado y permanece detenido mientras se procura establecer su grado de participación.

En cuanto al tirador, corrió fuera del bar y se subió a una motocicleta de 150 cc, donde lo esperaba un cómplice. Ambos huyeron con dirección a la frontera seca con Brasil, ubicada a escasa distancia del lugar.

La Policía desplegó un operativo cerrojo y dio intervención a las fuerzas de seguridad de ese país.

El juez de Instrucción de San Pedro, Ariel Belda Palomar, y personal especializado trabajaron en el lugar del hecho, quienes supervisaron las pericias y el secuestro de elementos de interés, como un teléfono celular y registros fílmicos de cámaras de seguridad.

La Policía misionera informó en un comunicado que “la investigación continúa en curso con el objetivo de dar con los demás involucrados y establecer las circunstancias del hecho”.

Sin embargo, fuentes reservadas señalaron a un supuesto narcotraficante de la zona apodado “Chingo” -también dedicado a la trata de personas y al contrabando- detrás de la orden de la ejecución de Da Silva.

Los informantes señalaron que el ajuste de cuentas estuvo motivado por la pérdida de un cargamento de droga y vinos.

El homicidio mafioso se da en el contexto de un aumento de la violencia en esa zona fronteriza, marcada por casi una decena de crímenes ligados al sicariato en los últimos años.