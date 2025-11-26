Salud

VIH en América Latina: qué dicen los expertos sobre el acceso a la prevención y al tratamiento

En el marco de un incremento de casos en la región, especialistas repasan los pilares fundamentales para combatir esta infección

Guardar
Se estima que cerca de
Se estima que cerca de cuatro millones de personas viven con VIH en las Américas, de las cuales unos 2,7 millones residen en América Latina y el Caribe, lo que muestra la magnitud y la distribución regional de la epidemia según datos de la OPS (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se estima que el número de nuevas infecciones por VIH en América Latina ha aumentado un 9% de 2010 a 2023. En la antesala del Día Mundial del Sida, que se conmemora el 1 de diciembre, las cifras subrayan la urgencia de intensificar las acciones.

Según la OPS, la epidemia afecta de manera desproporcionada a determinadas subpoblaciones, denominadas poblaciones clave, entre las que se encuentran los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH), las mujeres transgénero y las trabajadoras sexuales.

Frente a este escenario, los especialistas insisten en la importancia de realizar chequeos frecuentes de ITS, tanto como parte de los exámenes de rutina como ante la sospecha de exposición a prácticas de riesgo, como el uso compartido de jeringas o las relaciones sexuales sin preservativo. Los expertos subrayan la necesidad de garantizar el acceso tanto a preservativos como a tratamientos para el VIH.

La importancia de la prevención y el tratamiento

El acceso efectivo a preservativos
El acceso efectivo a preservativos y tratamientos antirretrovirales, junto con chequeos frecuentes de infecciones de transmisión sexual, se considera esencial para frenar el avance del VIH y reducir la vulnerabilidad frente a nuevas infecciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El VIH compromete el sistema inmunitario, debilitando las defensas del organismo frente a infecciones y ciertos tipos de cáncer. La progresión de la infección conduce a una inmunodeficiencia progresiva, lo que incrementa la vulnerabilidad a enfermedades que una persona sana podría superar. La etapa más avanzada, el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), puede manifestarse entre dos y quince años después de la infección inicial, dependiendo de cada individuo.

En 2023, el número de personas que vivían con VIH en las Américas ascendía a cuatro millones, de las cuales aproximadamente 2,7 millones residían en América Latina y el Caribe, tal como informó la OPS. La mortalidad asociada al sida ha mostrado una tendencia descendente: en América Latina, las muertes disminuyeron de 42.000 en 2010 a 30.000 en 2023, y en el Caribe, de 12.000 a 5.100 en el mismo periodo. Estos datos, proporcionados por la OPS, reflejan avances, pero también desafíos persistentes.

En el caso de Argentina, la situación adquiere matices preocupantes. Según datos de AIDS Healthcare Foundation (AHF), el último Boletín Epidemiológico indica que el 45% de los nuevos diagnósticos de VIH corresponde a casos detectados en etapas avanzadas. Este fenómeno se agrava ante el aumento de casos de sífilis, que alcanzó su máximo histórico desde que existen registros oficiales en el país, y una tendencia similar se observa en otras infecciones de transmisión sexual (ITS).

El VIH debilita el sistema
El VIH debilita el sistema inmunitario y puede llevar, si no se trata adecuadamente, a una inmunodeficiencia progresiva cuyo estado más avanzado, el sida, puede manifestarse varios años después de la infección inicial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miguel Pedrola, director científico de AHF para Latinoamérica y el Caribe, destacó la relevancia de la estrategia conocida como “I=I”, al afirmar: “Es importante recordar la fórmula ‘I=I’ que significa que, con el tratamiento adecuado y continuo, una persona con VIH puede tener una carga viral indetectable. Y cuando su carga viral es indetectable, no se transmite el virus por vía sexual, lo que llamamos Indetectable=Intransmisible”.

En el marco de las actividades por el Día Mundial del Sida, AHF Argentina inauguró su tercer Centro Comunitario de Salud Sexual en el país, ubicado en Mar del Plata, en Corrientes 2366. Este espacio ofrece atención y asesoramiento gratuito en salud sexual e infecciones de transmisión sexual, realiza testeos de VIH, sífilis y hepatitis C, y distribuye preservativos y geles lubricantes sin costo. El centro está abierto a toda la comunidad y cuenta con profesionales especializados en salud sexual.

El doctor Pedrola remarcó: “La salud sexual es un derecho que tiene que alcanzar a todas las personas, la apertura de este nuevo espacio es un paso más para alcanzar las metas en salud sexual de cara al 2030″.

Para el experto, “se necesitan espacios seguros, sin prejuicios donde se garantice el acceso a métodos de prevención en primera instancia, pero también al diagnóstico y al tratamiento“.

La estrategia Indetectable es igual
La estrategia Indetectable es igual a Intransmisible, conocida como “I=I”, destaca que una persona con tratamiento adecuado y carga viral indetectable no transmite el virus por la vía sexual, reforzando el valor del seguimiento y la adherencia terapéutica (Imagen ilustrativa Infobae)

Por su parte, la doctora Patricia Campos, jefa del Buró de América Latina y el Caribe de AHF, advirtió: “El estigma sigue siendo una de las principales barreras en la respuesta al VIH en América Latina y el Caribe. Muchas personas aún no conocen su diagnóstico y persisten desigualdades en el acceso al tratamiento”.

“En este Día Mundial del Sida, hacemos un llamado a las y los líderes para que cumplan sus promesas: ampliar las pruebas, eliminar barreras y respaldar políticas inclusivas. El VIH/sida no se ha acabado hasta que todas las personas que viven con VIH puedan vivir sin miedo ni exclusión”, repasó Campos.

El 1 de diciembre, AHF llevará a cabo actividades conmemorativas, jornadas de pruebas gratuitas de VIH y eventos culturales en decenas de ciudades de más de cuarenta y cinco países, bajo el lema de prevenir, vivir y actuar frente al VIH.

El mensaje que se destaca de cara al Día Mundial del Sida es inequívoco. Solo será posible considerar el fin de la epidemia cuando todas las personas, sin distinción, tengan acceso efectivo a la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y una vida libre de estigma.

Temas Relacionados

VihSidaDía Mundial del SidaTratamientoPrevenciónúltimas noticias

Últimas Noticias

Los sorprendentes beneficios de compartir emociones positivas en la pareja, según la psicología

Momentos de alegría o calma vividos en conjunto fortalecen el vínculo y reducen el estrés, incluso en relaciones poco satisfactorias. Qué otros aspectos influyen en la salud mental

Los sorprendentes beneficios de compartir

Qué pasa en el cuerpo si se consume agua con arsénico: los riesgos de la exposición prolongada

La presencia del contaminante en las napas subterráneas de varias localidades argentinas plantea un desafío sanitario que involucra a millones de personas. A qué síntomas estar alerta

Qué pasa en el cuerpo

Por qué las nueces son clave para el corazón y el cerebro

Ricas en Omega-3 y antioxidantes, este fruto seco se destaca por su efecto protector sobre arterias y neuronas

Por qué las nueces son

La práctica de gratitud que recomienda Harvard para mejorar el bienestar en solo 5 minutos

Un ejercicio sencillo y adaptable, respaldado por especialistas de Very Well Mind y universidades, contribuye a fortalecer la resiliencia y la salud emocional frente a situaciones adversas

La práctica de gratitud que

Colesterol alto: los factores silenciosos que elevan el riesgo sin que te des cuenta

Especialistas de Harvard advierten que ciertos hábitos cotidianos, la genética y cambios propios de la edad pueden elevar los niveles de grasa en sangre sin presentar síntomas, por lo que identificar estos factores es clave para prevenir complicaciones cardíacas

Colesterol alto: los factores silenciosos
DEPORTES
Sorpresa en la Fórmula 1

Sorpresa en la Fórmula 1 por la decisión de Aston Martin en medio de los rumores de un posible arribo de Christian Horner como jefe del equipo

La suma que Agustín Almendra tendrá que pagarle a Boca Juniors por un adelanto que le habían dado cuando era jugador jugador del club

El futbolista más longevo de Primera División anunció su retiro: “Llegó ese maldito momento”

Marco Antonio Solís estuvo en la Bombonera y después le cumplió el sueño a la madre de Riquelme

Nuevo capítulo del escándalo de una figura de Inglaterra con Los Pumas: la provocadora frase contra Felipe Contepomi

TELESHOW
Dalma Maradona contó por qué

Dalma Maradona contó por qué se siente identificada con un personaje de Envidiosa: “A mí me re costó”

La hija de Maru Botana armó su lista de condiciones para enamorarse de alguien y sorprendió con sus respuestas

El sorpresivo anuncio de Miranda! que despertó rumores de separación: “Último show hasta 2027″

La China Suárez contó si planea tener hijos con Mauro Icardi: “Ya somos papás”

Flor Regidor respondió a las críticas luego de hacerse a una cirugía estética: “Estoy dolida y cansada”

INFOBAE AMÉRICA

Emmanuel Macron viajará a China

Emmanuel Macron viajará a China en diciembre para una visita de Estado clave en medio de las tensiones con Xi Jinping

Lula afirmó que la condena a Bolsonaro por intento de golpe es “una lección de democracia” para Brasil y el mundo

La Bolsa de París encabezó una buena jornada para las acciones europeas

Evo Morales y dirigentes cocaleros pidieron una reunión al presidente Rodrigo Paz para discutir demandas sindicales

La pobreza en Latinoamérica alcanzó su nivel más bajo desde que existen registros