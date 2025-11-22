Salud

Neumonía: las claves de Harvard para reconocer los síntomas y evitar complicaciones graves

Especialistas de Harvard Medical School describen los principales síntomas que permiten un diagnóstico ágil, esencial para los grupos de mayor riesgo, y destacan la importancia de la detección temprana para evitar secuelas

Guardar
La neumonía es una enfermedad
La neumonía es una enfermedad de avance silencioso que puede confundirse con un resfriado común en sus primeras etapas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La neumonía, reconocida como una enfermedad de avance silencioso, puede evolucionar sin señales claras y alcanzar situaciones graves antes de ser detectada. Según expertos de la Harvard Medical School, los primeros síntomas suelen ser poco específicos, como tos, mayor mucosidad y fatiga leve, lo que dificulta su identificación precoz.

Las autoridades médicas resaltan que existen dos signos claves que requieren alerta: la aparición de dolor pleurítico y fiebre alta persistente. Cuando estos síntomas se presentan en el marco de una infección respiratoria, es indispensable buscar atención médica para confirmar o descartar neumonía.

Dificultades en la identificación de los síntomas

Desde Harvard Medical School se destaca que, en las etapas iniciales, los síntomas pueden confundirse con los de un resfriado común. “Inicialmente, pueden no aparecer síntomas o, si se presentan, suelen ser inespecíficos: tos, algo más de mucosidad y un poco más de fatiga. Estos pueden pasar desapercibidos y confundirse con un resfriado común”, explican los especialistas de la institución.

Sin embargo, el dolor pleurítico representa una diferencia fundamental respecto de otras infecciones respiratorias, como la gripe, en las cuales este síntoma no aparece. Si se suma fiebre alta y malestar general, se recomienda la realización de estudios diagnósticos, como radiografía, ecografía o tomografía axial computarizada (TAC), para confirmar la entidad del cuadro.

La neumonía puede afectar a
La neumonía puede afectar a personas jóvenes y sanas, incluidos deportistas, y derivar en complicaciones severas si no se detecta a tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre los grupos de riesgo, Harvard Medical School identifica a quienes padecen enfermedades crónicas, sobre todo respiratorias, y a quienes reciben tratamientos que disminuyen las defensas como los más vulnerables.

Sin embargo, la neumonía puede afectar también a personas jóvenes y sanas, incluso a deportistas, y en ocasiones derivar en casos graves. “Las personas con enfermedades crónicas, especialmente respiratorias, o quienes toman medicación inmunosupresora tienen más riesgo. No obstante, una persona joven, sana y deportista también puede sufrir una neumonía grave”, indican desde la entidad.

Modos de contagio y evolución clínica

En cuanto a la transmisión, la institución señala que la neumonía puede ser causada por virus o bacterias y se contagia principalmente a través de secreciones de las vías respiratorias o por contacto con objetos contaminados. Una vez que el agente infeccioso ingresa al organismo, puede establecerse en el pulmón y producir una infección purulenta.

El diagnóstico de neumonía requiere
El diagnóstico de neumonía requiere la combinación de síntomas y pruebas de imagen como radiografía, ecografía o tomografía axial computarizada

La gravedad de la neumonía depende, en gran medida, del estado inmunitario del paciente. Desde Harvard Medical School advierten que las coinfecciones virales, como la gripe o el virus respiratorio sincitial, pueden debilitar el sistema inmune y facilitar infecciones bacterianas secundarias.

Si no se trata de forma temprana, las complicaciones pueden ser severas, como insuficiencia respiratoria y shock séptico—una condición potencialmente mortal cuando la infección se disemina a la sangre. Además, pueden producirse complicaciones pulmonares, como cicatrices, que afectan el estado general del paciente.

Procedimientos para el diagnóstico

Para el diagnóstico se requiere la combinación de síntomas y pruebas de imagen. La radiografía de tórax es la herramienta más empleada, aunque en algunos casos se utiliza ecografía o TAC.

Para identificar al agente causante, se pueden realizar cultivos de sangre, esputo o muestras bronquiales obtenidas mediante endoscopia, lo que permite seleccionar el tratamiento antibiótico más adecuado si la causa es bacteriana.

El tratamiento debe iniciarse rápidamente tras el diagnóstico. Desde Harvard Medical School destacan que, aunque las neumonías de origen viral generalmente no requieren antibióticos, el riesgo elevado de infección bacteriana secundaria justifica su uso en la mayoría de los casos graves.

Los cultivos de sangre, esputo
Los cultivos de sangre, esputo o muestras bronquiales permiten identificar el agente causante de la neumonía (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mejoría suele apreciarse en las primeras veinticuatro horas, aunque pueden persistir secuelas como debilidad general o muscular. La fisioterapia respiratoria resulta esencial para movilizar secreciones, evitar sobreinfecciones y restablecer la fuerza muscular, especialmente tras un ingreso hospitalario.

Prevención y respuesta médica: claves frente a la neumonía

En materia de prevención, Harvard Medical School recomienda la vacunación, especialmente en personas mayores, pacientes con enfermedades crónicas o quienes reciben tratamientos inmunosupresores, dando prioridad a las vacunas contra la gripe y el neumococo.

Para la población general, resulta fundamental mantener medidas como evitar aglomeraciones ante síntomas, usar mascarilla, ventilar ambientes y lavarse las manos con frecuencia, ya que durante el invierno el riesgo aumenta debido a la permanencia en espacios cerrados y la menor ventilación.

La vacunación contra la gripe
La vacunación contra la gripe y el neumococo, junto con medidas de higiene y ventilación, es fundamental para prevenir la neumonía, según Harvard Medical School (Imagen Ilustrativa Infobae)

La celeridad en el diagnóstico y el inicio del tratamiento antibiótico resultan determinantes para la recuperación, minimizando las complicaciones y convirtiendo la intervención médica precoz en la mejor herramienta para afrontar la neumonía, tal como subrayan los especialistas de Harvard Medical School.

Temas Relacionados

NeumoníaInfecciones respiratoriasPrevención de enfermedadesRadiografía de tóraxtratamientoendoscopíafisioterapia respiratoriaHarvard Medical SchoolNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Las creencias limitantes de la infancia: el secreto detrás de los bloqueos emocionales, según un especialista

Peter Crone describió en el podcast Ultimate Human cómo los relatos infantiles se convierten en prisiones invisibles y da claves introspectivas para empezar a transformar patrones que condicionan la vida adulta

Las creencias limitantes de la

El furor del “salmon sperm facial”: el tratamiento de ADN de salmón y trucha que se expande en clínicas europeas

El auge de esta práctica, promovida por figuras públicas, pone en el centro del debate la necesidad de mayor evidencia y controles para evitar complicaciones inesperadas

El furor del “salmon sperm

Disociación: qué es, cómo reconocerla y estrategias de psicólogos para recuperar el control

Estar desconectado de uno mismo o del entorno puede ser una señal de alerta. Especialistas en salud mental explican cómo identificar este estado y comparten estrategias para volver al presente

Disociación: qué es, cómo reconocerla

Una taza de café diaria reduce el riesgo de fibrilación auricular, según un nuevo estudio

Una investigación presentada en la Asociación Americana del Corazón desafía las recomendaciones tradicionales sobre el consumo de cafeína entre personas con arritmias

Una taza de café diaria

6 hobbies avalados por la ciencia para reducir el estrés

Diversos pasatiempos pueden ser aliados efectivos contra la tensión cotidiana. Según un especialista en salud mental de Cleveland Clinic, dedicar tiempo a ciertas actividades permite favorecer el bienestar

6 hobbies avalados por la
DEPORTES
Lanús enfrenta a Atlético Mineiro

Lanús enfrenta a Atlético Mineiro en Paraguay con el sueño de ser campeón de la Copa Sudamericana: formaciones confirmadas

El divertido paseo en góndola de Colapinto y Christine GZ en Las Vegas: el tema que cantó el argentino

Franco Colapinto largará 15° en la carrera nocturna del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

La patada que le costó la expulsión al Colo Barco en la derrota del Racing de Estrasburgo

Nueva polémica en la F1 por supuestas “trampas” de dos escuderías en el Gran Premio de Las Vegas: “No fue accidental”

TELESHOW
El refugio de Benjamín Vicuña

El refugio de Benjamín Vicuña con sus hijos Magnolia y Amancio y su novia: calma y naturaleza al pie de la cordillera

Romina Uhrig le celebró el cumpleaños de 15 a su hija Mía: las mejores imágenes del reencuentro de los ex Gran Hermano

Murió Clota Ponieman, histórico diseñador del rock nacional y “la mayor estrella desconocida” según Andrés Calamaro

La China Suárez compartió imágenes íntimas e inéditas del rodaje en la Patagonia de la serie “La hija del fuego”

Estudió para sacerdote, se casó y cambió de religión: la historia de vida que sorprendió a Darío Barassi

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump aseguró que su

Donald Trump aseguró que su plan de paz no es la “última oferta” para Ucrania: “Tenemos que ponerle fin a la guerra”

El furor del “salmon sperm facial”: el tratamiento de ADN de salmón y trucha que se expande en clínicas europeas

Los secretos menos conocidos de “El mago de Oz”: accidentes, mitos y verdades que marcaron a Judy Garland y su elenco

Los nuevos modelos de lenguaje revolucionan la creatividad y el aprendizaje humano

Revolución en la ventilación: crean en Canadá un sistema que captura patógenos antes de que se propaguen