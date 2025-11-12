Salud

Cómo impacta una pausa de varias semanas en la rutina de entrenamiento, según evidencia científica

Según especialistas citados por la revista GQ, incluso unas pocas semanas sin ejercicio pueden generar cambios visibles en la fuerza, la resistencia y el estado de ánimo, aunque muchos de ellos son reversibles con la vuelta a la actividad física

Guardar
La pausa en la actividad
La pausa en la actividad física no implica una pérdida inmediata de los logros alcanzados, según la OMS y la Mayo Clinic(Imagen Ilustrativa Infobae)

Interrumpir la actividad física por lesión, desmotivación o cambios en la rutina genera preocupación entre quienes han incorporado el entrenamiento a sus vidas. Sin embargo, según un análisis publicado por GQ y respaldado por instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Mayo Clinic, suspender el ejercicio durante un tiempo no implica perder todos los logros alcanzados ni supone un retroceso definitivo

Los efectos negativos de la inactividad aparecen de forma gradual y, en la mayoría de los casos, pueden revertirse con una reintegración adecuada al entrenamiento regular.

Cambios fisiológicos: del descanso a la pérdida gradual

Durante los primeros días de pausa, el cuerpo no sufre alteraciones significativas. Un breve descanso incluso puede resultar positivo porque facilita la recuperación muscular y articular.

El descanso muscular breve favorece
El descanso muscular breve favorece la recuperación y previene lesiones, según expertos de Mayo Clinic y GQ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mayo Clinic ha señalado que el descanso muscular es fundamental para evitar lesiones y fomentar el crecimiento muscular. GQ coincide en que la preocupación ante una supuesta pérdida inmediata de estado físico no tiene justificación, ya que el cuerpo requiere más tiempo para notar una disminución real en fuerza o resistencia.

A lo largo de las siguientes semanas, los efectos de la inactividad comienzan a manifestarse. Estudios publicados en el Journal of Applied Physiology indican que en las primeras dos semanas de inactividad, la capacidad cardiovascular baja levemente, mientras que la fuerza y el tamaño muscular permanecen prácticamente iguales. No obstante, a partir de la tercera o cuarta semana es posible notar una reducción en la masa muscular, aunque sigue siendo limitada.

Estudios del Journal of Applied
Estudios del Journal of Applied Physiology muestran que la capacidad cardiovascular disminuye levemente tras dos semanas de inactividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el primer mes sin ejercicio, tanto la musculatura como la resistencia disminuyen de manera más evidente. Según la Escuela de Medicina de Harvard, factores como la condición física inicial, la genética y la edad afectan la rapidez y gravedad de estos cambios.

Asimismo, la American College of Sports Medicine (ACSM) destaca que atletas bien entrenados pueden preservar más tiempo sus capacidades, pero nadie es inmune a los efectos de una inactividad prolongada.

Alimentación durante la pausa: cómo evitar errores comunes

Al enfrentar un periodo sin entrenamiento, numerosas personas consideran adoptar dietas extremas o reducir de manera agresiva la ingesta de calorías para compensar la menor actividad. GQ y la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos advierten que esto puede ser contraproducente, ya que fomenta la pérdida de masa muscular y puede ralentizar la recuperación.

Lo recomendado es mantener una alimentación variada y suficiente en proteínas, así como sumar verduras y carbohidratos complejos. Además, la OMS y la Mayo Clinic recalcan la importancia de evitar el sedentarismo absoluto; caminar regularmente o realizar tareas cotidianas ayuda a preservar la salud general hasta que sea posible regresar al entrenamiento.

Mantener una alimentación variada, rica
Mantener una alimentación variada, rica en proteínas, verduras y carbohidratos complejos es esencial durante los periodos sin actividad física (Imagen ilustrativa Infobae)

La interrupción temporal de la actividad física también repercute en la salud psicológica. Según la Asociación Americana de Psicología, la sensación de frustración o culpa es frecuente entre quienes usan el ejercicio como regulador emocional.

GQ y la OMS recomiendan trabajar una mentalidad flexible, priorizando el bienestar sobre la autoexigencia y los resultados inmediatos. Aprovechar la pausa para desarrollar nuevas habilidades, prestar atención al autocuidado o fortalecer hábitos de descanso puede contrarrestar el impacto emocional de la inactividad.

El regreso al entrenamiento: claves para una recuperación segura

Al retomar la actividad física, la paciencia es fundamental. Especialistas de la Mayo Clinic y la ACSM resaltan la importancia de un proceso gradual y seguro. La “memoria muscular”, avalada por investigaciones publicadas en Frontiers in Physiology, permite que quienes fueron activos recuperen fuerza y masa muscular de forma más rápida que quienes empiezan desde cero.

La memoria muscular facilita una
La memoria muscular facilita una recuperación más rápida de fuerza y masa muscular en personas previamente activas, según estudios científicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se aconseja establecer objetivos realistas, retomar ejercicios básicos, avanzar con moderación y cuidar la técnica. Escuchar las señales del cuerpo y permitir descansos adecuados es clave para evitar lesiones y asegurar un regreso efectivo.

Temas Relacionados

Inactividad físicaRutina de ejercicioPérdida de músculoMemoria muscularAlimentación equilibradaactividad físicaAcademia de Nutrición y Dietética de Estados UnidosGQMayo ClinicOMSNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

8 efectos negativos de saltarse el desayuno según la ciencia

La omisión de la primera comida del día desencadena efectos inesperados en el bienestar físico y mental, según mencionaron investigaciones recientes y expertos de Harvard Health

8 efectos negativos de saltarse

Repeticiones lentas o rápidas: cuál es más efectiva para ganar fuerza y tonificar los músculos, según expertos

Especialistas consultados por GQ señalan que el ritmo de los ejercicios puede marcar la diferencia en el rendimiento y los resultados del entrenamiento

Repeticiones lentas o rápidas: cuál

Por qué algunas personas tienen colesterol alto aunque lleven una vida saludable

Contrario a lo que se cree, la ciencia reveló que incluso en quienes cuidan su alimentación y hacen ejercicio, la predisposición hereditaria puede ser clave en el desarrollo de problemas cardíacos

Por qué algunas personas tienen

Día Mundial de la Neumonía: cuáles son los síntomas de la infección respiratoria más letal del mundo

Cada año, miles de personas de todas las edades enfrentan complicaciones graves. Cuáles son los grupos más vulnerables y qué factores aumentan el riesgo de cuadros severos

Día Mundial de la Neumonía:

¿15 minutos bastan?: un nuevo estudio midió la relación entre el tiempo de caminata continua y la longevidad

La investigación observacional de casi 10 años de seguimiento, difundida por The Washington Post, encontró un riesgo significativamente menor de enfermedad cardiovascular y muerte prematura en quienes caminaban diariamente por ese lapso y sin pausa

¿15 minutos bastan?: un nuevo
DEPORTES
El fuera de juego semiautomático

El fuera de juego semiautomático llegará en 2026 a una liga sudamericana: cómo funciona esta tecnología

Jugó con Pablo Aimar, comenzó dirigiendo equipos amateurs y despertó el interés de Guardiola: “Me sorprendió”

Sebastián Báez no levanta cabeza: se despidió en su debut en el Challenger de Montevideo

La hazaña histórica del novato de los Hornets que impactó a la NBA: el récord inédito que alcanzó en sus primeros diez juegos

Conmoción en el fútbol: una figura de Brasil sufrió un problema cardíaco durante una práctica y podría anunciar su retiro

TELESHOW
Germán Martitegui se atragantó en

Germán Martitegui se atragantó en MasterChef Celebrity con un plato de Luis Ventura: el momento

La palabra de Pampita sobre el reencuentro entre sus hijos con Benjamín Vicuña y los de la China Suárez

El desconsolado llanto de La Chabona por la muerte de su sobrina de 9 meses: “¿Por qué Dios pega donde más duele?”

Silvio Soldán fue distinguido en su 90° aniversario por la Legislatura porteña

Flor Peña presentó a su mamá en un video bailando con Juan Otero: “Mi madre a los 82 años”

INFOBAE AMÉRICA

Australia e Indonesia anunciaron un

Australia e Indonesia anunciaron un nuevo tratado de seguridad: “La mejor manera de asegurar la paz y la estabilidad es actuando juntos”

La OEA expresó su “preocupación” por las elecciones de Honduras y pidió respetar la independencia de las autoridades

Irak registró su mayor participación electoral desde 2021, con un 55% del electorado acudiendo a las urnas

Aumentaron a 25 los muertos por el supertifón Fung-wong en Filipinas

Manifestantes indígenas se enfrentaron con los agentes de seguridad de la cumbre del COP30 de Brasil: hay al menos tres heridos