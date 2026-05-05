Política

Desde Chile, Patricia Bullrich criticó la gestión porteña y empieza a proyectarse en la ciudad de Buenos Aires

El viaje a Santiago de Chile y la ácida comparación que hizo de las capitales de ambos países generaron una fuerte repercusión. El viernes hará una recorrida por el sur porteño con Pilar Ramírez

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Patricia Bullrich, junto a Karina Milei y Pilar Ramírez
Patricia Bullrich, junto a Karina Milei y Pilar Ramírez

La escena se construyó lejos de Buenos Aires, pero con destinatario directo en la política porteña. Desde Santiago de Chile, la senadora Patricia Bullrich publicó un mensaje que rápidamente fue interpretado en clave doméstica: una comparación entre la capital chilena y la Ciudad de Buenos Aires que incluyó críticas explícitas a la gestión urbana y, especialmente, una definición conceptual sobre el modelo de ciudad que considera deseable.

“Muy buen encuentro con el alcalde de Santiago de Chile, Mario Desbordes, donde coincidimos que el orden, la seguridad y la gestión eficiente son la base obligatoria de una ciudad que crece”, escribió Bullrich en su cuenta oficial. La frase, en apariencia protocolar, derivó en un contraste directo con la situación porteña: “Santiago es un ejemplo de una ciudad que crece y no se queda frenada en lo que Buenos Aires no logra avanzar: la limpieza, los subtes, el tránsito o los impuestos distorsivos. Ese es el camino”.

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La publicación de Bullrich tuvo un impacto inmediato en el escenario político porteño. Su comparación con Santiago de Chile fue leída como una crítica directa a la gestión del jefe de Gobierno, Jorge Macri, y reavivó las especulaciones sobre un posible protagonismo futuro de la senadora en la Ciudad de Buenos Aires. Su referencia a problemáticas como limpieza, transporte subterráneo, tránsito e impuestos fue interpretada como un cuestionamiento concreto a la administración actual, que continúa un ciclo político iniciado en 2007.

El tuit de Patricia Bullrich y una ácida comparación
El tuit de Patricia Bullrich y una ácida comparación

Bullrich incrementó su presencia en la Ciudad de Buenos Aires en las últimas semanas, al tiempo que La Libertad Avanza refuerza la proyección de sus figuras en distintos distritos. Como presidenta del bloque oficialista en la Cámara alta, Bullrich combina actividad legislativa, política y territorial.

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El próximo viernes encabezará una actividad en el sur porteño, una zona donde el oficialismo enfrenta desafíos históricos en urbanización, seguridad y servicios públicos, según confirmaron a Infobae fuentes de su equipo político.

En la actividad prevista estará acompañada por Pilar Ramírez, presidenta de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, y una de las dirigentes más cercanas a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Esta articulación refuerza la sintonía de Bullrich con la estructura partidaria porteña.

La “bajada al territorio” de Bullrich alimenta las especulaciones sobre su posible futuro político en la Ciudad, aunque en su entorno aclaran: “No es candidata, porque falta mucho, pero va a continuar caminando la Ciudad de Buenos Aires”. El matiz busca desactivar una interpretación electoral inmediata y resaltar un proceso de instalación paulatino.

La comparación con Santiago de Chile funcionó como catalizador, permitiendo a Bullrich delinear prioridades: orden, seguridad, eficiencia administrativa y reglas claras como condiciones para el desarrollo económico y social. La mención de la capital chilena introduce un parámetro externo frente al cual medir la gestión porteña, ampliando la discusión más allá de la coyuntura local.

El movimiento discursivo de Bullrich tuvo repercusiones inmediatas en la política porteña. Al señalar déficits en áreas clave, activó interpretaciones sobre un posible endurecimiento del vínculo con el PRO en la Ciudad, distrito gobernado por ese espacio desde la llegada de Mauricio Macri en 2007.

El encuentro de Patricia Bullrich y la conducción de La Libertad Avanza porteña
El encuentro de Patricia Bullrich y la conducción de La Libertad Avanza porteña

Su trayectoria en el PRO, su rol como candidata presidencial en 2023 y su actual posición en el oficialismo la ubican como una figura con capacidad de incidir en el electorado local. En paralelo, el escenario interno de La Libertad Avanza es dinámico: entre las figuras mencionadas como posibles referentes distritales aparecía Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Ministros, quien está enfrentando complicadas investigaciones judiciales sobre su patrimonio. Aunque Javier Milei y Karina Milei sostienen su posición, su potencialidad electoral fue menguando tras las elecciones de mayo del año pasado.

El equilibrio entre diversas figuras y la construcción política territorial marcan la estrategia oficialista en la Ciudad. No se trata de definir candidaturas de manera anticipada, sino de consolidar presencia pública y gestión. Fuentes libertarias afirman: “Todos pueden ser, pero sin dudas que Patricia es una gran candidata”.

El rol parlamentario de Bullrich le otorga centralidad en la dinámica legislativa. Participa en negociaciones con bloques aliados para avanzar en la reforma electoral y la aprobación de pliegos de jueces, en un Congreso donde el oficialismo requiere construir mayorías caso por caso. Su agenda incluye recorridas por el interior del país y actividades internacionales: en las últimas semanas visitó Montevideo, actualmente se encuentra en Santiago de Chile y, según pudo saber Infobae, podría viajar próximamente a España y, posiblemente, Estados Unidos.

Estreno Obra de Teatro "¿Que Somos? - Patricia Bullrich y Karina Milei

El foco sobre la Ciudad de Buenos Aires se intensifica con actividades planificadas en zonas clave, articulando cercanía con vecinos, dirigentes locales y una agenda propia. El contraste con Santiago de Chile no es solo una crítica puntual, sino parte de un discurso más amplio que apunta a los déficits en limpieza, transporte, tránsito e impuestos en la vida cotidiana porteña.

En el entorno de Bullrich insisten en que no existe una candidatura lanzada, pero reconocen que la senadora continuará desarrollando actividad en la Ciudad. El mensaje oficial es prudente, aunque los movimientos políticos delinean un escenario donde Bullrich adquiere centralidad en la discusión sobre el futuro de la Ciudad de Buenos Aires.

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