Lula visitará a Donald Trump esta semana en medio de tensiones diplomáticas con Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y su par de Brasil, Lula da Silva (@WhiteHouse X/Archivo)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, realizará esta semana una visita oficial a Washington para reunirse con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en un contexto de tensiones diplomáticas entre ambos países.

La visita de Lula fue confirmada por el vicepresidente Geraldo Alckmin después de que la noticia circulara en la prensa, aunque hasta el momento ni la Presidencia ni el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil han emitido información oficial.

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Alckmin, en declaraciones a periodistas en San Pablo, expresó su confianza en que este encuentro permita “fortalecer la buena química” existente entre Lula y Trump “en beneficio de dos grandes países, dos grandes democracias de Occidente”.

La visita se concretará el próximo jueves, según publicó el diario O Globo, que fue el primero en informar sobre el viaje.

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Este desplazamiento ocurre en un momento de fricción diplomática, agravada la semana pasada tras la expulsión por parte de Estados Unidos de un policía brasileño en Miami. El agente fue acusado de maniobras irregulares para detener al ex director de Inteligencia del Gobierno de Jair Bolsonaro, quien se encuentra condenado por el intento de golpe de Estado.

El viaje fue confirmado por el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin (REUTERS/Jorge Silva)

En respuesta, el Gobierno de Brasil retiró las credenciales a un agente estadounidense en Brasilia y presentó una protesta formal ante la embajada de ese país.

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La visita de Lula a Estados Unidos había sido originalmente programada para marzo, pero se postergó sin explicaciones de ninguno de los dos gobiernos.

En ese mismo mes, surgió otro desacuerdo: Brasil negó el visado a un consejero de Trump que buscaba visitar en prisión a Jair Bolsonaro (2019-2022), sentenciado por conspirar contra Lula.

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En este contexto, Lula intensificó sus críticas a la política exterior de Trump, en un momento en que el líder brasileño enfrenta una caída en las encuestas de cara a las elecciones de octubre, donde competirá con el senador Flávio Bolsonaro, hijo del ex mandatario.

Estas críticas contrastan con la “buena sintonía” que caracterizó los primeros encuentros entre ambos, que incluyeron un saludo en la Asamblea General de la ONU y una reunión de 50 minutos en Malasia en octubre pasado.

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Durante ese encuentro, Trump expresó su admiración por la trayectoria de Lula y por su regreso a la política tras una condena por corrupción que fue anulada, según relató el canciller brasileño, Mauro Vieira.