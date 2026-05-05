Crimen y Justicia

Los asesinatos en San Martín aumentaron más del doble en un año

Los hechos de homicidio en la jurisdicción aumentaron 122% con respecto al primer semestre de 2025, según un nuevo estudio que será presentado en la UNSAM. El narcotráfico es un factor clave

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Varias armas de fuego, incluyendo un rifle, pistolas y una escopeta, junto a municiones y pequeños paquetes de sustancia blanca, sobre tela blanca
Armas incautadas en una redada contra Nancy Lafiel, ligada al narco "Alicho" Alegre. La supuesta ametralladora es una réplica

La violencia narco llegó a un nivel extremo en San Martín, con una ola de asesinatos casi sin precedentes en la historia reciente del Conurbano. Un nuevo estudio de reveló que los homicidios en la jurisdicción crecieron más del doble en el último año.

El trabajo, elaborado por el Observatorio sobre el Narcotráfico y las Violencias Asociadas de San Martín, una iniciativa del Núcleo de Estudios sobre Violencias -que depende del IDAES y la Universidad Nacional de San Martín- determinó que hubo 20 homicidios dolosos registrados entre enero y marzo de este año.

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Esta cifra representa el 48,8% del total anual registrado en 2025, concentrado en un solo trimestre. Así, se produjo un incremento interanual del 122,22% respecto al mismo período de 2025.

La tasa de asesinatos en el trimestre es de 4,44 cada 100 mil habitantes. El número, según el informe, triplica la media bonaerense.

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El 75% de los hechos en 2026 se inscribe en la lógica del negocio de la droga, con víctimas de ataques por el control del territorio o personas asesinadas por error en ataques sicarios.

El informe, por su parte, será presentado mañana en el Auditorio Tanque de la UNSAM, con un panel de especialistas liderado por Marcelo Saín, ex ministro de Seguridad de Santa Fe.

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"Mameluco" Villalba, histórico capo narco de San Martín (Adrián Escándar)

Leo Grosso, ex diputado y actual referente de Futuro San Martín, que impulsa el Observatorio, afirma:

“No podemos naturalizar que en apenas tres meses tengamos 20 homicidios en San Martín y que más de la mitad queden en la impunidad absoluta. El narco avanza a paso firme ocupando el vacío que deja el Estado. De esas 20 víctimas, la enorme mayoría son pibes de nuestros barrios que terminan siendo usados como carne de cañón en las disputas territoriales por la droga”.

Chiara Ramírez asesinada en una fiesta en José León Suárez
Chiara Ramírez, asesinada en una fiesta en José León Suárez: su abuela presentará el informe

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