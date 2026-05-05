América Latina

La Unión Europea reforzará con 2,85 millones de euros la ayuda a Cuba por los daños del huracán Melissa

La contribución se canalizará a través de la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas

Guardar
Elizandra Sorrilla posa para una foto entre las ruinas de su vivienda, destruida por el huracán Melissa, en El Aserradero, Cuba, el domingo 16 de noviembre de 2025 (AP Foto/Milexsy Duran)
Elizandra Sorrilla posa para una foto entre las ruinas de su vivienda, destruida por el huracán Melissa, en El Aserradero, Cuba, el domingo 16 de noviembre de 2025 (AP Foto/Milexsy Duran)

La Unión Europea (UE) destinará 2,85 millones de euros (equivalentes a 3,33 millones de dólares) al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP) para reforzar la ayuda a 815.000 cubanos afectados por los daños del huracán Melissa en el oriente de la isla.

La contribución europea se canalizará a través de la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (DG ECHO), mediante el Plan de Implementación Humanitaria 2026. Los fondos permitirán sostener la asistencia alimentaria y fortalecer capacidades logísticas esenciales, según informó la web oficialista Cubadebate.

PUBLICIDAD

La ayuda se dirigirá a las zonas más perjudicadas por el huracán Melissa, que impactó a finales de octubre pasado en las provincias de Granma, Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo y Las Tunas.

Las personas damnificadas recibirán un módulo de alimentos compuesto por arroz, granos y aceite vegetal. Se dará prioridad a niños y niñas menores de 5 años, mujeres embarazadas y personas mayores de 65 años.

PUBLICIDAD

Una mujer y su perro caminan entre las ruinas de las casas destruidas por el huracán Melissa en Boca de dos Ríos, Cuba, el jueves 30 de octubre de 2025 (Foto AP/Ramón Espinosa)
Una mujer y su perro caminan entre las ruinas de las casas destruidas por el huracán Melissa en Boca de dos Ríos, Cuba, el jueves 30 de octubre de 2025 (Foto AP/Ramón Espinosa)

La asistencia también se empleará para fortalecer los centros de elaboración y los almacenes de alimentos, así como las capacidades logísticas de respuesta ante emergencias. Esto incluirá el apoyo a la contratación de servicios de transporte y la adquisición de combustible, considerado un “factor decisivo” para que la ayuda humanitaria “llegue a tiempo”.

La publicación indica que la contribución europea se produce en un contexto económico particularmente complejo para Cuba, agravado en la región oriental por la sucesión de eventos como huracanes, sequías prolongadas, inundaciones y actividad sísmica reciente.

A este panorama se suma la crisis energética que afecta al país debido al deterioro de las centrales eléctricas y la falta de combustibles.

El huracán Melissa atravesó el este de la isla a finales de octubre con categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, con vientos de 200 kilómetros por hora y precipitaciones de hasta 400 milímetros en algunos puntos.

Según evaluaciones del régimen cubano, el fenómeno no provocó víctimas mortales, pero ocasionó daños materiales en más de 116.000 viviendas, 600 infraestructuras médicas estatales, más de 2.000 centros educativos, cerca de 100.000 hectáreas de cultivos y afectaciones en infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, electricidad y abasto de agua.

Temas Relacionados

CubaUnión Europeahuracán MelissaayudaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Chile y Bolivia pusieron en marcha un acuerdo de homologación de licencias de conducir

Los ciudadanos de ambos países podrán obtener un documento equivalente al que ya poseen sin necesidad de dar nuevos exámenes

Chile y Bolivia pusieron en marcha un acuerdo de homologación de licencias de conducir

La iniciativa Mano a Mano beneficia a medio millón de guatemaltecos en dos años

El programa coordinado entre el gobierno, municipios y comunidades consolida mejoras en vivienda, salud y alimentación básica, orientadas a combatir la pobreza y promover el desarrollo sostenible en las regiones más vulnerables de Guatemala

La iniciativa Mano a Mano beneficia a medio millón de guatemaltecos en dos años

¡Plato fuerte en Orlando! Costa Rica e Inglaterra protagonizarán un amistoso imperdible

Doce años después de aquel histórico empate en el Mundial de Brasil 2014, Costa Rica e Inglaterra vuelven a verse las caras en un escenario que promete chispas. El Inter&Co Stadium en Orlando será el epicentro de un nuevo capítulo entre ticos y británicos este 10 de junio

¡Plato fuerte en Orlando! Costa Rica e Inglaterra protagonizarán un amistoso imperdible

Ecuador bajó de 100% a 75% la tasa a importaciones colombianas en medio de tensión comercial

El gobierno de Daniel Noboa anunció que la llamada “tasa de seguridad” se reducirá a partir de junio

Ecuador bajó de 100% a 75% la tasa a importaciones colombianas en medio de tensión comercial

Nadadora dominicana enfrenta cuatro años de suspensión tras positivo por dopaje

La nadadora dominicana es apartada por cuatro años tras dar positivo por oxandrolona y ligandrol en el Mundial Junior de Natación de 2025, quedando fuera de todas las competencias oficiales mientras busca reducir su castigo a través de su defensa

Nadadora dominicana enfrenta cuatro años de suspensión tras positivo por dopaje
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

‘Influencer’ Valentina Mor sorprendió al quedar en libertad horas después de ser capturada por presunto robo a un extranjero: “La plata lo mueve todo”

‘Influencer’ Valentina Mor sorprendió al quedar en libertad horas después de ser capturada por presunto robo a un extranjero: “La plata lo mueve todo”

España tiene reservas de queroseno para aguantar 90 días: “No hay ningún problema de suministro”, asegura Sara Aagesen

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: un testigo dijo que su corazón tenía signos de agonía y que el edema “venía hace tiempo”

Campaña de salud gratis para este 09 de mayo: conoce dónde y qué servicios son los disponibles

Usuario exhibe fallas en la remodelación del Estadio Ciudad de México tras desprendimiento a días del Mundial 2026

INFOBAE AMÉRICA

Emiratos Árabes Unidos está otra vez bajo ataque de misiles y drones de Irán: se oyeron explosiones en diversas regiones del país

Emiratos Árabes Unidos está otra vez bajo ataque de misiles y drones de Irán: se oyeron explosiones en diversas regiones del país

La iniciativa Mano a Mano beneficia a medio millón de guatemaltecos en dos años

¡Plato fuerte en Orlando! Costa Rica e Inglaterra protagonizarán un amistoso imperdible

Ecuador bajó de 100% a 75% la tasa a importaciones colombianas en medio de tensión comercial

Nadadora dominicana enfrenta cuatro años de suspensión tras positivo por dopaje

ENTRETENIMIENTO

El look de Sarah Paulson en la Met Gala 2026: un billete de dólar como antifaz y la polémica que desató

El look de Sarah Paulson en la Met Gala 2026: un billete de dólar como antifaz y la polémica que desató

¿Quién fue Johnny Pacheco? El ícono de la salsa al que Bad Bunny rindió homenaje en la Met Gala 2026

La película “Michael” supera los USD 430 millones en taquilla global y arrasa en cines

Steven Soderbergh defendió el uso creativo de la inteligencia artificial en su documental sobre John Lennon

Madonna lleva el arte a otro nivel en la Met Gala 2026 con un look inspirado en Leonora Carrington