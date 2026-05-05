La Unión Europea reforzará con 2,85 millones de euros la ayuda a Cuba por los daños del huracán Melissa

Elizandra Sorrilla posa para una foto entre las ruinas de su vivienda, destruida por el huracán Melissa, en El Aserradero, Cuba, el domingo 16 de noviembre de 2025 (AP Foto/Milexsy Duran)

La Unión Europea (UE) destinará 2,85 millones de euros (equivalentes a 3,33 millones de dólares) al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP) para reforzar la ayuda a 815.000 cubanos afectados por los daños del huracán Melissa en el oriente de la isla.

La contribución europea se canalizará a través de la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (DG ECHO), mediante el Plan de Implementación Humanitaria 2026. Los fondos permitirán sostener la asistencia alimentaria y fortalecer capacidades logísticas esenciales, según informó la web oficialista Cubadebate.

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La ayuda se dirigirá a las zonas más perjudicadas por el huracán Melissa, que impactó a finales de octubre pasado en las provincias de Granma, Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo y Las Tunas.

Las personas damnificadas recibirán un módulo de alimentos compuesto por arroz, granos y aceite vegetal. Se dará prioridad a niños y niñas menores de 5 años, mujeres embarazadas y personas mayores de 65 años.

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Una mujer y su perro caminan entre las ruinas de las casas destruidas por el huracán Melissa en Boca de dos Ríos, Cuba, el jueves 30 de octubre de 2025 (Foto AP/Ramón Espinosa)

La asistencia también se empleará para fortalecer los centros de elaboración y los almacenes de alimentos, así como las capacidades logísticas de respuesta ante emergencias. Esto incluirá el apoyo a la contratación de servicios de transporte y la adquisición de combustible, considerado un “factor decisivo” para que la ayuda humanitaria “llegue a tiempo”.

La publicación indica que la contribución europea se produce en un contexto económico particularmente complejo para Cuba, agravado en la región oriental por la sucesión de eventos como huracanes, sequías prolongadas, inundaciones y actividad sísmica reciente.

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A este panorama se suma la crisis energética que afecta al país debido al deterioro de las centrales eléctricas y la falta de combustibles.

El huracán Melissa atravesó el este de la isla a finales de octubre con categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, con vientos de 200 kilómetros por hora y precipitaciones de hasta 400 milímetros en algunos puntos.

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Según evaluaciones del régimen cubano, el fenómeno no provocó víctimas mortales, pero ocasionó daños materiales en más de 116.000 viviendas, 600 infraestructuras médicas estatales, más de 2.000 centros educativos, cerca de 100.000 hectáreas de cultivos y afectaciones en infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, electricidad y abasto de agua.