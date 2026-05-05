Los nuevos musicales “Schmigadoon!” y “Lost Boys” encabezan la lista de nominados a los premios Tony

Schmigadoon! y The Lost Boys, dos musicales de Broadway que se estrenaron hace apenas unas semanas, recibieron más nominaciones que cualquier otro espectáculo cuando se anunciaron las nominaciones a los premios Tony de este año el martes por la mañana.
Los espectáculos —Schmigadoon!, adaptado de una serie cómica de Apple TV que comenzó en 2021, y The Lost Boys, adaptado de la película de vampiros de 1987— competirán con Titaníque, una parodia cariñosa de la película Titanic con toques de Celine Dion, y Two Strangers (Carry a Cake Across New York), una comedia romántica original, en la importante carrera por el premio al mejor musical nuevo. En un momento en que la economía de los nuevos musicales se ha vuelto cada vez más difícil, los cuatro espectáculos podrían beneficiarse del impulso que las nominaciones, y en particular un premio, podrían brindar.
Mientras los musicales de Broadway atraviesan dificultades, las obras de teatro con estrellas de renombre están teniendo mejor suerte, y la lista de nominaciones refleja una avalancha de celebridades que se lanzan a los escenarios: entre los nominados se encuentran las estrellas de cine John Lithgow, Daniel Radcliffe, Lesley Manville y Rose Byrne.
Las nominaciones sugieren un notable regreso para el productor Scott Rudin, quien volvió a Broadway esta temporada tras una pausa de cuatro años motivada por reportajes periodísticos sobre su propensión al acoso. Produjo dos obras esta temporada: una reposición de Muerte de un viajante y una nueva obra titulada Little Bear Ridge Road, y ambas fueron nominadas como las mejores en sus respectivas categorías.
Durante las nominaciones se batieron algunos récords.
Danny Burstein, un querido actor de Broadway, fue nominado en la categoría de mejor actor de reparto por su actuación en la obra Marjorie Prime. Esta es su novena nominación al premio Tony (ganó por Moulin Rouge!), y ahora es el intérprete masculino con más nominaciones en la historia, superando el empate con Jason Robards Jr. June Squibb, coprotagonista de Burstein en Marjorie Prime, también fue nominada a un premio Tony; a sus 96 años, es la nominada de mayor edad en su categoría, mejor actriz de reparto en una obra de teatro.
The Lost Boys y Schmigadoon! obtuvieron 12 nominaciones cada una. Muy cerca, con 11 nominaciones, se encuentra la aclamada reposición del musical Ragtime, una producción del Lincoln Center Theater, una organización sin fines de lucro.
Media docena de espectáculos no recibieron ninguna nominación, incluidos los nuevos musicales La Reina de Versalles, que cerró tras una breve temporada el otoño pasado, y Beaches, que está teniendo dificultades en taquilla tras su estreno con malas críticas el mes pasado. Una reposición estelar de Proof también se fue con las manos vacías.
Entre los demás nominados a mejor actor o actriz principal se encuentran dos figuras consagradas de Broadway: Nathan Lane y Kelli O’Hara. Esta es la novena nominación de O’Hara a los premios Tony (ya ha ganado uno).
En la categoría de mejor obra nueva, figuran entre los nominados Liberation de Bess Wohl, que el lunes ganó el Premio Pulitzer de teatro, así como The Balusters, de David Lindsay-Abaire; Giant, de Mark Rosenblatt; y Little Bear Ridge Road, de Samuel D. Hunter.
Lane (Muerte de un viajante), Lithgow (Gigante) y Radcliffe (Cada cosa brillante) fueron nominados a mejor actor en una obra de teatro, junto con Will Harrison (Punch) y Mark Strong (Edipo). Byrne y O’Hara, coprotagonistas de una reposición de Ángeles caídos, competirán con Carrie Coon (Bug), Susannah Flood (Liberation) y Manville (Edipo) por el premio a mejor actriz principal en una obra de teatro.
Las nominadas a mejor actriz principal en un musical son todas nominadas por primera vez: Sara Chase (Schmigadoon!), Stephanie Hsu (The Rocky Horror Show), Caissie Levy (Ragtime), Marla Mindelle (Titaníque) y Christiani Pitts (Two Strangers). La carrera por el premio a mejor actor principal en un musical, dominada durante toda la temporada por Joshua Henry de Ragtime, también incluye a Nicholas Christopher (Chess), Luke Evans (The Rocky Horror Show), Sam Tutty (Two Strangers) y Brandon Uranowitz (Ragtime).
Los actores Uzo Aduba y Darren Criss anunciaron las nominaciones en Nueva York, dando inicio a un periodo de entrega de premios que durará un mes. Los 857 votantes de los premios Tony —en su mayoría personas que trabajan en el teatro o que financian espectáculos de Broadway— deben terminar de ver las últimas producciones, mientras que las compañías de teatro, limitadas por las nuevas y restrictivas normas que restringen las campañas y la promoción, buscan maneras de recordar a los votantes las virtudes de sus nominados.
La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el 7 de junio en el Radio City Music Hall, presentada por la artista Pink y retransmitida por CBS.
La temporada ha sido irregular para Broadway. La asistencia y la recaudación total han aumentado con respecto a la temporada anterior, pero la rentabilidad es baja debido al vertiginoso aumento de los costos de producción y a la creciente preocupación del público por el precio de las entradas. Solo se estrenaron seis musicales nuevos esta temporada, frente a los catorce de la temporada pasada.
Los premios Tony, que galardonan las obras de teatro y los musicales representados en los 41 teatros de Manhattan que conforman Broadway, son otorgados por la Broadway League y la American Theater Wing. Este año, 19 obras de teatro y 11 musicales son elegibles para los premios, ya que se estrenaron en Broadway entre el 28 de abril de 2025 y el 26 de abril de 2026.
Los nominados fueron elegidos por un comité de 55 personas con experiencia o conocimientos en teatro, pero que no trabajan en los espectáculos de la temporada ni tienen ningún interés financiero en ellos.
Ya se han anunciado algunos premios no competitivos.
Los premios a la trayectoria profesional se otorgarán a André Bishop, quien el año pasado se retiró tras dirigir el Lincoln Center Theater durante 33 años; Jules Fisher, diseñador de iluminación; y James Lapine, dramaturgo y director. Mary-Mitchell Campbell, directora musical, recibirá el Premio Isabelle Stevenson, que reconoce la labor voluntaria.
Los premios Tony Honors de este año a la excelencia en el teatro se otorgarán al Proyecto 1/52, que apoya a diseñadores emergentes, así como a Jake Bell, director de producción; Kenn Lubin, diseñador de señalización; y Loren Plotkin, abogado especializado en entretenimiento.
Fuente: The New York Times
