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Así es por dentro el MV Hondius, el crucero varado en Cabo Verde por un brote letal de hantavirus

El aislamiento de los viajeros se mantiene en el barco que no ha podido atracar, mientras expertos evalúan opciones de evacuación y monitorean la evolución de los cuadros clínicos registrados: hasta el momento hay tres muertos, dos contagios y varios pacientes en obervación

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Un pasajero anterior comparte imágenes desde el interior de un crucero con hantavirus

Las casi 150 personas a bordo de un crucero frente a la costa de Cabo Verde han permanecido confinadas en su mayoría a sus camarotes, según imágenes obtenidas por The Associated Press, después de que tres pasajeros murieran y al menos otros cuatro enfermaran en un presunto brote de hantavirus.

El MV Hondius, un barco holandés que realiza un crucero polar de varias semanas desde Argentina a la Antártida y varias islas aisladas en el Atlántico Sur, ha estado esperando ayuda después de que las autoridades de la isla de Cabo Verde, frente a la costa de África Occidental, se negaran a permitir el desembarco de los pasajeros debido a preocupaciones de salud pública.

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Las imágenes mostraban las cubiertas del barco prácticamente desiertas, con solo unas pocas personas con mascarillas médicas desplazándose. Los pasillos comunes estaban vacíos, ya que los pasajeros permanecían aislados en sus camarotes. Se vio al menos a cinco personas con equipo de protección completo (monos blancos, botas y mascarillas) desembarcando del barco y subiendo a una pequeña embarcación.

La Organización Mundial de la Salud declaró el lunes que se pidió a los pasajeros que permanecieran en sus camarotes y “limitaran su riesgo mientras se llevaban a cabo la desinfección y otras medidas”.

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Un pasajero anterior comparte imágenes desde el interior de un crucero con hantavirus
Personal sanitario desembarca del MV Hondius, un crucero con bandera holandesa que transporta a casi 150 personas, mientras permanece frente a las costas de Cabo Verde el lunes 4 de mayo de 2026, tras la muerte de tres pasajeros y la grave enfermedad de varios otros en un presunto brote de hantavirus. (Qasem Elhato vía AP)

Los planes de evacuación aún están por verse

Las autoridades de Cabo Verde enviaron equipos de médicos, cirujanos, enfermeros y especialistas de laboratorio para brindar asistencia médica al buque.

Las autoridades de Praia, la capital de Cabo Verde, una ciudad de menos de 200.000 habitantes, han anunciado que han reforzado los protocolos de seguridad, especialmente cerca del puerto, como medida de precaución contra la enfermedad transmitida por roedores que, según la OMS, puede transmitirse entre personas, aunque es poco frecuente.

Aún no está claro cuándo serán evacuados los enfermos a bordo. La OMS declaró el lunes por la noche que pronto serían evacuados a los Países Bajos para recibir atención médica.

La compañía operadora del barco, Oceanwide Expeditions, con sede en los Países Bajos, ha declarado que consideraría trasladar la embarcación a una de las islas españolas, Tenerife o el puerto de Las Palmas, si no puede evacuar a los pasajeros a Cabo Verde.

Un pasajero anterior comparte imágenes desde el interior de un crucero con hantavirus
Vista del interior del MV Hondius, un crucero con bandera holandesa que transporta a casi 150 personas, mientras permanece frente a las costas de Cabo Verde el lunes 4 de mayo de 2026, tras la muerte de tres pasajeros y la grave enfermedad de varios otros en un presunto brote de hantavirus. (Qasem Elhato vía AP)

La doctora Maria Van Kerkhove, directora de preparación ante epidemias y pandemias de la OMS, declaró el martes a los periodistas en Ginebra que, por el momento, el plan es que el barco “continúe su viaje hacia las Islas Canarias”.

“Estamos colaborando con las autoridades españolas, que darán la bienvenida al barco”, dijo Kerkhove.

También recalcó que no hay otras personas con síntomas a bordo y que “una vez que las dos personas enfermas a bordo sean evacuadas por motivos médicos, el barco podrá zarpar”. Anteriormente, las autoridades de Cabo Verde informaron que tres personas a bordo del barco presentaban síntomas leves.

Sin embargo, el Ministerio de Sanidad español declaró el martes que está «siguiendo de cerca, junto con la Organización Mundial de la Salud y otros países implicados, la situación a bordo del buque... (y) se decidirá el puerto de escala más adecuado. Hasta entonces, el Ministerio de Sanidad no tomará ninguna decisión, tal como hemos informado a la Organización Mundial de la Salud».

Un pasajero anterior comparte imágenes desde el interior de un crucero con hantavirus
El crucero MV Hondius está anclado en un puerto de Praia, Cabo Verde, el lunes 4 de mayo de 2026. (Foto AP/Arilson Almeida)

Mientras tanto, Oceanwide Expeditions declaró el lunes por la noche que el ambiente a bordo “sigue siendo tranquilo, con los pasajeros generalmente serenos” y que el plan de respuesta implementado a bordo se encontraba en el nivel más alto, el 3, e incluye medidas de aislamiento, protocolos de higiene y seguimiento médico.

La situación está bajo estricta vigilancia

Según las autoridades provinciales argentinas, el barco zarpó de Ushuaia, en el sur de Argentina, el 1 de abril.

Aunque las autoridades sanitarias de Ushuaia han afirmado que no confirmaron que ningún pasajero presentara síntomas de hantavirus cuando zarpó el barco, los síntomas pueden aparecer hasta ocho semanas después de la exposición, según declaró Juan Facundo Petrina, director de epidemiología de la provincia de Tierra del Fuego, a la AP en una entrevista desde Ushuaia.

La OMS declaró el lunes por la noche que, hasta ese momento, ninguna persona nueva a bordo del barco había mostrado síntomas del virus, pero que la situación está siendo “vigilada atentamente” para detectar cualquier novedad.

Un pasajero anterior comparte imágenes desde el interior de un crucero con hantavirus
El MV Hondius, un crucero con bandera holandesa y casi 150 personas a bordo, permanece frente a las costas de Cabo Verde el lunes 4 de mayo de 2026, tras la muerte de tres pasajeros y la grave enfermedad de varios otros en un presunto brote de hantavirus. (Qasem Elhato vía AP)

“El brote se está gestionando mediante una respuesta internacional coordinada, que incluye investigaciones exhaustivas, aislamiento y atención de los casos, evacuación médica e investigaciones de laboratorio”, ha declarado también la OMS.

La directora nacional de salud de Cabo Verde, Angela Gomes, declaró a la emisora ​​estatal Radiotelevisao Caboverdiana que las autoridades están centradas en garantizar “el máximo nivel de seguridad” para la población local.

“Por este motivo, se está prestando toda la asistencia necesaria con equipos de protección individual, con la máxima protección, tanto para nuestro equipo médico como para todo el equipo que asiste al equipo médico en el transporte hasta el buque”, declaró Gomes.

(con información de AP)

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