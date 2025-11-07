Salud

Qué significa despertarse antes de que suene la alarma, según los expertos

Está relacionado con el ritmo circadiano, el estrés y hasta factores nutricionales. Conocer las causas puede ayudar a mantener hábitos más saludables y mejorar el descanso

Guardar
La regularidad en los horarios
La regularidad en los horarios para acostarse y levantarse fortalece el ritmo circadiano y facilita un despertar natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

Despertar antes de que suene la alarma es un fenómeno habitual entre muchas personas. Algunas ni siquiera usan el despertador para levantarse a la hora deseada, ya que no lo precisan.

Lejos de ser una rareza, esto revela la precisión del reloj biológico humano. Según los expertos, este fenómeno afecta de manera regular a un tercio de la población y se debe a la sincronización entre el cuerpo y los ciclos de luz y oscuridad.

Russell Foster, director del Instituto de Neurociencia Circadiana y del Sueño de la Universidad de Oxford, explicó en The New York Times que se trata de “un fenómeno genuino”. En referencia a un estudio realizado sobre 269 personas, el experto detalló que “el 75% afirmó que ocasionalmente se despertaban antes de que le sonara la alarma”. Además, un grupo significativo de participantes aseguró que ni siquiera necesitaba despertador para levantarse a la hora deseada.

La doctora Andrea Matsumura, especialista en medicina interna y del sueño, subrayó la importancia de la regularidad en los horarios: “Si te acuestas casi a la misma hora todas las noches, duermes al menos siete horas y te levantas casi a la misma hora todas las mañanas sintiéndote renovado, entonces tu cuerpo está en sintonía con su ritmo circadiano”, afirmó en RealSimple.

El reloj biológico regula los
El reloj biológico regula los ciclos de sueño y vigilia, influyendo en el momento en que despertamos (Imagen ilustrativa Infobae)

El ritmo circadiano es el reloj biológico que regula nuestras funciones corporales en ciclos de 24 horas, influenciado por la luz solar.

La experta precisó: “Cuando cae la noche, se libera melatonina, lo que nos induce al sueño. La luz —como la luz del sol que se filtra a través de las persianas— activa nuestro ciclo circadiano de vigilia para el día”.

También puede suceder que si se está muy habituado a levantarse todos los días a la misma hora, cuando llega el fin de semana es probable despertar a la hora de siempre incluso sin despertador. Eso es porque el cerebro tiene esa información.

El mejor horario para despertarse,
El mejor horario para despertarse, según los especialistas, está entre las seis y las siete de la mañana (Imagen ilustrativa Infobae)

Según el Instituto Nacional del Sueño identificó el mejor horario para despertarse según el reloj biológico: entre las seis y las siete de la mañana.

Este intervalo coincide con la “fase final del sueño”, en la que el cuerpo inicia un proceso natural de activación. Durante este periodo, la temperatura corporal y el ritmo cardíaco aumentan progresivamente, preparando al organismo para el estado de vigilia. Despertar en esta fase facilita que la mente y el cuerpo se sientan más alertas desde el primer momento.

Pero despertarse antes del horario pautado, puede deberse a distintas causas, que van desde el sueño fragmentado hasta el estrés y el consumo de alcohol, según los expertos.

7 razones por las que nos despertamos antes

Estrés, ansiedad y depresión anticipan
Estrés, ansiedad y depresión anticipan el despertar a través de hormonas como el cortisol (Imagen ilustrativa Infobae)

1. El sueño ya fue suficiente: Si la persona se despierta unos minutos antes de que suene la alarma, esto podría significar que la hora de despertar está alineada con el ritmo circadiano natural.

Por lo tanto, mantener horarios regulares para acostarse y levantarse, y tratar de sincronizar el cuerpo con la luz y la oscuridad, ayudarán a que el ritmo circadiano funcione de forma correcta y regular.

2.Sufrir insomnio. Según la Clínica Mayo, el insomnio puede causar dificultad para conciliar el sueño o mantenerlo, o puede hacer que la persona se despierte demasiado temprano y no pueda volver a dormir.

3. Depresión, ansiedad y estrés. “Cuando el cuerpo anticipa que se despertará más temprano, puede liberar hormonas del estrés como el cortisol y la ACTH en preparación para el día, incluso antes de que suene la alarma”, dijo Matsumura.

Cambios de horario y jet
Cambios de horario y jet lag afectan la sincronización del ritmo circadiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Beber alcohol. A diferencia de lo que se cree, la ingesta de alcohol altera el sueño, lo que puede contribuir a despertarse antes de que suene la alarma. “El alcohol favorece los despertares nocturnos. Esto implica un sueño fragmentado y puede producir sonambulismo (levantarse de la cama, hacer cosas y no recordar) o pesadillas”, afirmaron los expertos en una nota en Infobae.

5. Jet lag o desfase horario. Los factores que alteran el ritmo circadiano, como dormir hasta tarde los fines de semana o el jet lag también pueden contribuir a esto.

6.Apnea del sueño. Según la Fundación del sueño, es uno de los trastornos del sueño más comunes. Se produce cuando la respiración se interrumpe durante el sueño, a veces durante diez segundos o más. “Las personas con AOS no solo tienen un sueño deficiente e interrumpido, sino que también pueden sentirse cansadas, somnolientas y con falta de concentración durante el día. Esto aumenta el riesgo de sufrir un accidente por somnolencia al volante y de tener un accidente laboral”, afirmaron.

7. Factores ambientales. Luz, el sonido, la temperatura (incluso el colchón) pueden contribuir a un tiempo de vigilia previo a la alarma. Practicar buenos hábitos de higiene del sueño puede ayudar a descansar mejor.

Cómo dormir mejor y tener un buen despertar

Dormir al menos siete horas
Dormir al menos siete horas cada noche es fundamental para que el cuerpo complete sus ciclos y despierte renovado (Imagen ilustrativa Infobae)

La Fundación Nacional del Suelo de Estados Unidos afirma que un sueño saludable comienza antes de acostarse.

Por eso, para mejorar la calidad del sueño y favorecer un despertar natural y reparador, recomendó establecer una rutina nocturna consistente.

  • Cenar ligero entre dos y tres horas antes de dormir, evitar comidas pesadas y alcohol. “Cenar a horas regulares puede ser una señal importante para tu ritmo circadiano, tu ciclo natural de sueño-vigilia. Cenar demasiado cerca de la hora de acostarte puede afectar negativamente tu capacidad para conciliar el sueño. Evitar las comidas pesadas y el alcohol por la noche, ya que ambos pueden alterar el sueño”, afirmó la fundación.
La práctica de estiramientos suaves
La práctica de estiramientos suaves o meditación antes de acostarse puede aumentar la sensación de descanso (Pexels)
  • Practicar estiramientos suaves o meditación pueden reforzar las señales de descanso.
  • Mantener un horario regular para acostarse y levantarse, incluso los fines de semana, ayuda a sincronizar el ritmo circadiano.
  • Evitar pantallas antes de dormir, ya que “los dispositivos electrónicos emiten luz azul e impiden la producción natural de melatonina, la sustancia química que le indica a tu cerebro que es hora de dormir”, afirmó la fundación.
  • Un dormitorio oscuro, fresco — entre 16 y 19 grados Celsius— y libre de distracciones es ideal para dormir bien. Lo ideal es que esté libre de televisores, tabletas, teléfonos y ordenadores portátiles.

Temas Relacionados

Reloj biológico Ritmo circadiano Sueño MelatoninaSalud mentalDormirÚltimas noticiasSalud

Últimas Noticias

Ablutomanía: cuando el hábito de lavarse las manos se convierte en un trastorno obsesivo-compulsivo

El miedo extremo a la suciedad puede desencadenar conductas repetitivas que afectan la vida diaria, generando ansiedad, aislamiento y problemas físicos, según advierten especialistas en salud menta

Ablutomanía: cuando el hábito de

Cansancio emocional: claves para detectarlo y proteger la salud mental en la vida cotidiana

Profesionales en salud mental señalan que esta condición suele estar asociada a cambios en el ánimo, dificultad para tomar decisiones y sensación de agotamiento

Cansancio emocional: claves para detectarlo

Cuándo es mejor consumir semillas de chía para aprovechar su fibra

Expertas en nutrición explican cómo el horario y la preparación influyen en los efectos positivos de la chía sobre la digestión, el colesterol y el metabolismo, y ofrecen recomendaciones para maximizar sus beneficios

Cuándo es mejor consumir semillas

Los riesgos del blanqueamiento dental: qué métodos son seguros y cuáles evitar, según un dentista

El auge de productos para aclarar los dientes ha generado preocupación entre especialistas, quienes advirtieron a The Telegraph, sobre daños irreversibles por el uso de fórmulas no reguladas y la importancia de la supervisión profesional

Los riesgos del blanqueamiento dental:

No es falta de voluntad: cómo el cuerpo “se defiende” de las dietas y sabotea la pérdida de peso

Estudios científicos confirman que el cuerpo humano activa defensas biológicas, como cambios hormonales y una ralentización del metabolismo, que favorecen la recuperación de los kilos perdidos

No es falta de voluntad:
DEPORTES
Un piloto de la Fórmula

Un piloto de la Fórmula 1 defendió el trabajo de Franco Colapinto en Alpine

Franco Colapinto afrontará la FP1 y la Qualy de la Sprint en el GP de Brasil: hora, TV y todo lo que hay que saber

Tras años de silencio, Stephen Curry habló sin filtros sobre el momento más difícil de su carrera: “Llegué a creer que había terminado”

Las reliquias de Messi, el “menú de campeones” y el gesto de Riquelme: las perlitas de la presentación de la camiseta de la Selección

Las confesiones de la leyenda del Mundial de Supercross que correrá en Argentina: el accidente que casi le cuesta un brazo y su pasión por Messi

TELESHOW
Agustín “Cachete” Sierra y el

Agustín “Cachete” Sierra y el libro que lo ayudó a reencontrarse con sus sueños: “Me ayudó a decidir si era lo que me gustaba”

Marti Benza confirmó su romance con Martu Ortiz: la foto que publicó en sus redes sociales

Rusherking apuntó contra Ángela Torres después de sus dichos tras su separación: “No soy una persona rata”

Eva de Dominici se habría separado de Eduardo Cruz después de 8 años juntos: la palabra de la actriz

Wanda Nara y Maxi López recordaron juntos su matrimonio: de las zapatillas rotas de ella a la Ferrari que le destruyó

INFOBAE AMÉRICA

Una mujer se fracturó la

Una mujer se fracturó la columna y 14 años después pudo volver a caminar gracias a un implante cerebral

Ucrania neutralizó 94 drones rusos y otros 31 impactaron en 11 puntos del país

Keir Starmer y Lula da Silva coincidieron en que la energía limpia es la oportunidad económica del siglo XXI

Las exportaciones chinas cayeron por primera vez en ocho meses

Taiwán detectó la mayor cifra de aeronaves de guerra chinas en casi dos meses y medio