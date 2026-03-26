Salud

Por qué salir al aire libre puede ayudarte a comer mejor

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MIÉRCOLES, 25 DE MARZO DE 2026 (HealthDay News) -- La mayoría de la gente visita un parque local para despejar la mente o hacer algo de ejercicio, pero un nuevo estudio sugiere que los espacios verdes podrían ser un arma secreta para una mejor alimentación.

Los investigadores de la Universidad Drexel descubrieron que existe un vínculo poderoso entre el tiempo que pasamos en la naturaleza y la calidad de la comida que ponemos en nuestros platos.

El estudio --publicado en el número de marzo de la revista Social Science & Medicine -- encontró que los adultos que frecuentemente pasan tiempo al aire libre informan comer significativamente más frutas y verduras que quienes se quedan en casa.

Aunque los científicos saben desde hace tiempo que la naturaleza mejora la salud mental, esta investigación sugiere que la naturaleza también podría ser un ingrediente esencial para la salud nutricional.

Los investigadores encuestaron a 300 adultos en todo Estados Unidos, clasificando su tiempo en la naturaleza en tres grupos: Indirectos (mirando por una ventana); incidental (tener plantas cerca); y intencionado (ir a un parque o al bosque).

También entrevistaron a 30 de los participantes tras una revisión detallada de los datos de la encuesta. El periodo de estudio abarcó desde septiembre de 2023 hasta junio de 2024.

Los participantes tenían al menos 18 años y al menos un diploma de secundaria o equivalente.

Entre los encuestados:

Casi el 39% de los participantes interactuaban incidentalmente con la naturaleza menos de una vez por semana. El 55% interactuaba intencionadamente con la naturaleza menos de una vez por semana. El 15% interactuaba incidentalmente con la naturaleza entre cinco y siete días a la semana. El 9% interactuaba intencionadamente con la naturaleza entre cinco y siete días a la semana.

Los investigadores también midieron la calidad de la dieta de los participantes y hasta qué punto seguían una dieta sostenible, o de salud planetaria, que busca proteger la salud y el medio ambiente en general con un enfoque más basado en plantas para la alimentación.

Descubrieron que tanto el tiempo incidental como el intencionado al aire libre estaban fuertemente asociados con hábitos alimentarios más saludables y sostenibles.

"Esta línea de investigación nos está ayudando a entender que la naturaleza no es solo un telón de fondo para comportamientos saludables, sino que es un ingrediente activo en la salud", dijo Brandy-Joe Milliron, coautor del estudio, profesor asociado en el College of Nursing and Health Professions de Drexel en Filadelfia.

¿Por qué un paseo por el bosque llevaría a una cena saludable? La respuesta parece estar en los beneficios del estrés que se convierten durante el tiempo en la naturaleza.

Los participantes del estudio informaron que pasar tiempo en la naturaleza disminuyó sus sentimientos de depresión y ansiedad.

Cuando las personas se sienten menos estresadas, es menos probable que participen en la alimentación emocional y más propensas a tomar decisiones reflexivas y saludables sobre sus comidas, según los investigadores.

Durante entrevistas en profundidad con los participantes, los investigadores descubrieron que un sentido de conexión con la naturaleza hacía que las personas fueran más conscientes de su propio bienestar físico.

Esta conexión actuaba como un motivador, empujándoles hacia una dieta mejor tanto para sus cuerpos como para el planeta.

"Nuestros hallazgos son de los primeros en mostrar que pasar tiempo en la naturaleza puede promover conductas dietéticas más saludables", afirmó la autora principal Dahlia Stott, investigadora postdoctoral en la Universidad de Pensilvania. Señaló que esta es una de las formas más accesibles para que las personas mejoren su salud sin necesidad de una costosa suscripción al gimnasio.

Ya sea una caminata en un bosque nacional o simplemente sentado en un jardín, los investigadores instan a todos a encontrar el reparo verde más cercano para apoyar la salud a largo plazo.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. proporcionan más información sobre alimentación saludable.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad Drexel, 16 de marzo de 2026; Ciencias Sociales y Medicina, marzo de 2026

## Lo que esto significa para ti

Conectar con la naturaleza puede reducir tu estrés y puede llevar a una dieta más saludable. Prueba a hacer tu descanso para comer en un parque o añadir algo de vegetación a tu habitación.

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